Desarrollan un nuevo adyuvante para vacunas que podría facilitar la erradicación de la polio

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MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

En Estados Unidos, los niños reciben habitualmente una vacuna inyectable contra la polio, que es muy eficaz para prevenir la enfermedad, pero no bloquea la transmisión del virus de la polio tan bien como la vacuna oral, por lo que investigadores del MIT (Estados Unidos) han ideado una forma de modificar la vacuna inyectable para que también pueda promover una respuesta inmunitaria en las mucosas.

Esta vacuna, cuyos resultados se recogen en 'Science Advances' podría contribuir a la erradicación de la poliomielitis, evitando los riesgos asociados a la vacuna oral.

"Las personas vacunadas con la vacuna inyectable no se enferman, pero podrían estar contribuyendo a la circulación del virus. La inmunidad de las mucosas podría ayudar a reducir la diseminación del virus e idealmente eliminarlo", afirma Ana Jaklenec, investigadora principal del Instituto Koch para la Investigación Integrativa del Cáncer del MIT.

La nueva vacuna desarrollada por los investigadores consiste en la vacuna antipoliomielítica inactivada inyectable (IPV) actual, administrada con un adyuvante a base de nanopartículas que ayuda a dirigir las células inmunitarias hacia la mucosa intestinal. En un estudio con ratas, los investigadores descubrieron que esta vacuna producía un aumento de 20 veces en el tipo de anticuerpos necesarios para la inmunidad de las mucosas, en comparación con la IPV sola.

La poliomielitis, que en casos graves puede causar parálisis, es ahora poco común en la mayor parte del mundo gracias a las extensas campañas de vacunación. El virus es altamente contagioso y se transmite con mayor frecuencia al consumir alimentos o agua contaminados con las heces de una persona infectada.

Ocasionalmente se registran casos en Estados Unidos y otros países, y el virus es endémico en Pakistán y Afganistán. Si bien la mayoría de estos casos se deben a la propagación del virus entre personas no vacunadas, algunos pueden deberse a la evolución de los virus vivos utilizados en la vacuna oral contra la poliomielitis (VPO). Estos virus están atenuados, lo que significa que están vivos pero debilitados. En raras ocasiones, pueden mutar y evolucionar para volver a ser infecciosos.

También es posible que el poliovirus salvaje se transmita a través de personas que hayan recibido la vacuna inyectable contra la polio. Es probable que estas personas no presenten síntomas, pero aun así podrían excretar el virus en sus heces. Esto podría exponer a alguien que no esté vacunado. Algunos estudios han demostrado que incluso en países con tasas de vacunación contra la polio muy elevadas, el virus puede detectarse en las aguas residuales.

Para aumentar las posibilidades de erradicar completamente la poliomielitis, lo ideal sería utilizar una vacuna que no pueda evolucionar para causar infección, como la actual vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) inyectable, y que además induzca inmunidad de las mucosas, como la vacuna antipoliomielítica oral (OPV).

Con la esperanza de lograrlo, los investigadores del MIT se asociaron con investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard (también en Estados Unidos), quienes han demostrado que el uso de un derivado de la vitamina A como adyuvante de vacunas puede ayudar a estimular las células inmunitarias para que se dirijan al tracto gastrointestinal.

Ese adyuvante, conocido como Am80, funciona bien, pero para generar una respuesta fuerte, es necesario inyectarlo durante varios días seguidos, lo cual no es factible para la mayoría de las campañas de vacunación.

Para eliminar la necesidad de inyecciones diarias repetidas, los investigadores se propusieron desarrollar una formulación de nanopartículas que permitiera la liberación gradual del adyuvante durante varios días. Probaron diferentes tipos de nanopartículas y descubrieron que la que mejor funcionaba era una nanopartícula lipídica (LNP).

"El objetivo de la nanopartícula es asegurar que podamos diseñar una plataforma que permita la liberación sostenida de la sustancia durante varios días", explican los investigadores. "De esta manera, podemos superar el obstáculo que supone la necesidad de múltiples inyecciones diarias para la administración gratuita de Am80".*

En ensayos realizados con ratas, los investigadores administraron una inyección de una vacuna inactivada contra la polio, similar a la que se utiliza actualmente en Estados Unidos, junto con una inyección aparte de Am80 encapsulada en nanopartículas lipídicas. Tras la primera dosis, se administraron dosis de refuerzo a las cuatro y ocho semanas.

Tras la inyección, las nanopartículas se acumulan en los ganglios linfáticos, donde interactúan con las células B y T que también han estado expuestas a la vacuna contra la polio. Esta interacción estimula a las células B y T a producir dos proteínas de superficie que actúan como señales de localización, dirigiéndolas al tracto gastrointestinal.

Las células B también comienzan a producir un tipo de anticuerpos llamados IgA, que protegen las superficies corporales de las infecciones al recubrir las membranas mucosas. Además, las ratas también producen anticuerpos IgG que circulan en el torrente sanguíneo, similares a los anticuerpos que se producen normalmente en respuesta a la vacuna contra la poliomielitis inyectada.

"La vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) es segura, pero no genera inmunidad de las mucosas. La vacuna antipoliomielítica oral (OPV) sí puede generar esa respuesta de las mucosas, pero no es tan segura", insisten los autores. "Al añadir Am80 a las nanopartículas lipídicas como adyuvante, combinamos la seguridad de la IPV con un adyuvante capaz de producir la inmunidad de las mucosas que normalmente solo se consigue con la OPV". Los investigadores planean ahora probar la vacuna en modelos animales más grandes, donde inyectarán la vacuna y el adyuvante mezclados.