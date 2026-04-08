El cuerpo de las enfermeras con doble turno no puede descansar: el cortisol se duplica a medianoche

Archivo - Enfermera noche, hospital - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad Técnica de Erzurum, en Turquía, publicado en 'Nursing Open' ha encontrado un aumento de aproximadamente el doble en los niveles de cortisol salival a medianoche en las enfermeras que trabajan turnos dobles en comparación con las que trabajan turnos simples.

POR QUÉ LA MEDIA NOCHE LO CAMBIA TODO

Los niveles de cortisol, a menudo denominado la 'hormona del estrés', suelen alcanzar su punto máximo en las primeras horas de la mañana, preparando al cuerpo para los desafíos del día mediante el aumento del estado de alerta y los niveles de energía, y disminuyen gradualmente a lo largo del día, llegando a su punto más bajo alrededor de la medianoche.

Teniendo en cuenta este contexto, el estudio incluyó a 52 enfermeras que trabajaban en turnos rotativos. Los niveles elevados de cortisol salival observados a medianoche en las trabajadoras de doble turno sugieren que las jornadas laborales prolongadas se asocian con alteraciones en los patrones normales de cortisol.

"Nuestros hallazgos indican que los turnos de trabajo prolongados pueden estar asociados con alteraciones en el patrón circadiano del cortisol, lo que refleja un mayor estrés fisiológico en las enfermeras que trabajan largas jornadas", concluye la autora principal, Fadime Ulupinar, enfermera titulada con maestría en ciencias, de la Universidad Técnica de Erzurum.