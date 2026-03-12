Cuando una neumonía viral deja huella: un estudio vincula la COVID o la gripe graves con más riesgo de cáncer de pulmón

Archivo - Pulmones, radiografía de tórax - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / - Archivo

Pasar una COVID o una gripe graves suele vivirse como una batalla ganada: semanas de ingreso, oxígeno, miedo, y al final el alta. Pero para los pulmones, esa victoria puede no ser el final de la historia. Un equipo de investigadores en Estados Unidos ha visto que algunas de esas neumonías virales dejan una huella silenciosa en el tejido pulmonar y en las defensas que podría facilitar, años después, la aparición de cáncer de pulmón.

LA CICATRIZ INVISIBLE QUE DEJAN ALGUNAS NEUMONÍAS EN EL PULMÓN

Las infecciones graves de COVID-19 y de gripe preparan los pulmones para el cáncer y pueden acelerar el desarrollo de la enfermedad, pero la vacunación previene esos efectos nocivos, indica una nueva investigación del Centro de Investigación en Inmunología Beirne B. Carter de UVA Health y el Centro Integral del Cáncer de la Universidad de Virginia (UVA) en Estados Unidos. Los resultados se publican en 'Cell'.

El investigador Jie Sun, de la Facultad de Medicina de la UVA, y sus colaboradores descubrieron que las infecciones virales graves "reprogramaban" las células inmunitarias pulmonares para facilitar el crecimiento de tumores cancerosos meses o incluso años después.

Con base en sus hallazgos, los científicos instan a los médicos a monitorear de cerca a los pacientes que se han recuperado de casos graves de COVID-19, gripe o neumonía con la esperanza de detectar el cáncer de pulmón en sus etapas iniciales, cuando es más tratable.

"Un caso grave de COVID o gripe puede dejar los pulmones en un estado de inflamación prolongada que facilita la aparición de cáncer en el futuro", informa Sun, codirector del Centro Carter de la UVA y miembro de la División de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional de la UVA. "La buena noticia es que la vacunación previene en gran medida esos cambios perjudiciales para el crecimiento del cáncer en el pulmón".

Las infecciones respiratorias, como la gripe y la COVID-19, se encuentran entre las causas más comunes de lesiones y traumatismos pulmonares, pero los científicos han tenido poca comprensión de los efectos que estas lesiones pueden tener en el riesgo de cáncer a largo plazo. Esto impulsó a Sun y a su equipo a investigar, examinando los efectos tanto en ratones de laboratorio como en pacientes humanos.

Los resultados fueron reveladores: los ratones que sufrieron infecciones pulmonares graves tenían mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón y significativamente mayor de morir a causa de la enfermedad. Al examinar los datos de los pacientes, los hallazgos también se mantuvieron: los científicos encontraron una asociación significativa entre la hospitalización previa por COVID-19 y una mayor incidencia de cáncer de pulmón.

Este aumento de 1,24 veces se mantuvo independientemente de si los pacientes eran fumadores o presentaban otras afecciones médicas, lo que los médicos denominan "comorbilidades".

"Estos hallazgos tienen importantes implicaciones inmediatas para la forma en que monitoreamos a los pacientes tras una infección viral respiratoria grave", comenta el doctor Jeffrey Sturek, doctor en medicina y doctorado, científico de la UVA y colaborador del proyecto.

"Sabemos desde hace tiempo que factores como el tabaquismo aumentan el riesgo de cáncer de pulmón. Los resultados de este estudio sugieren que deberíamos considerar la infección viral respiratoria grave de forma similar. Por ejemplo, en algunos pacientes con alto riesgo de cáncer de pulmón debido a su historial de tabaquismo, recomendamos un monitoreo estrecho con tomografías computarizadas pulmonares de rutina para detectar el cáncer de forma temprana. En estudios futuros, podríamos considerar un enfoque similar tras una infección viral respiratoria grave".

Basándose en su trabajo con ratones, los investigadores creen haber determinado la causa de este mayor riesgo. Las infecciones pulmonares virales graves tuvieron efectos drásticos en las células inmunitarias llamadas neutrófilos y macrófagos, encargadas de proteger los pulmones. Estos cambios provocaron que los neutrófilos rebeldes comenzaran a crear un entorno inflamado y protumoral donde el cáncer puede proliferar. Además, los científicos identificaron cambios significativos en las células epiteliales que recubren los pulmones y los alvéolos que nos permiten respirar.

Resulta tranquilizador que la vacunación previa pareciera prevenir los cambios pulmonares que favorecen el cáncer. Estas vacunas entrenan al sistema inmunitario para combatir las infecciones, reduciendo la gravedad de la enfermedad. Los científicos señalan que se observó un mayor riesgo de cáncer en pacientes con COVID-19 grave, pero no en aquellos con casos leves. De hecho, en estos pacientes se observó una ligera disminución del riesgo.

DE LA VACUNA AL TAC: QUÉ SE PUEDE HACER

Sin embargo, advierten que innumerables sobrevivientes de COVID-19 grave y otras enfermedades respiratorias graves pueden enfrentar mayores probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón en los próximos años.

"Con decenas de millones de personas en todo el mundo experimentando secuelas pulmonares a largo plazo de la COVID-19, estos hallazgos tienen implicaciones significativas para la atención clínica", escriben en el nuevo artículo científico que describe sus hallazgos. "Las personas que se recuperan de una neumonía viral grave, en particular aquellas con antecedentes de tabaquismo, podrían beneficiarse de una mejor vigilancia del cáncer de pulmón, y la prevención de infecciones graves mediante la vacunación podría brindar beneficios indirectos de protección contra el cáncer".

Sun y sus colaboradores esperan que sus hallazgos ayuden a los médicos a identificar a los pacientes con riesgo de cáncer de pulmón viral para que puedan recibir tratamiento más pronto. Además, los nuevos conocimientos de los científicos sobre los cambios biológicos provocados por las infecciones pulmonares graves podrían conducir a mejores tratamientos para mejorar los resultados de los pacientes y salvar vidas.

"Nuestro objetivo es ayudar a los médicos a identificar quiénes podrían tener mayor riesgo de cáncer de pulmón después de una infección grave y desarrollar métodos específicos para prevenir y tratar el cáncer de pulmón después de una neumonía previa", aporta Sun.

"También creemos que las vacunas no solo previenen la hospitalización aguda tras contraer el virus. También pueden reducir las consecuencias a largo plazo de una infección grave, incluyendo el tipo de cicatrización inmunitaria que puede aumentar el riesgo de cáncer", añade.

Encontrar nuevas y mejores maneras de comprender y tratar las enfermedades más complejas y desafiantes es una misión primordial del nuevo Instituto de Biotecnología Paul y Diane Manning de la UVA. El instituto busca impulsar la investigación médica de vanguardia, como la de Sun, y acelerar la conversión de los descubrimientos de laboratorio en nuevos tratamientos que salven vidas.