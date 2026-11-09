¿Cuál fue el secreto de María Branyas para vivir 117 años? La ciencia encuentra una pista en sus células

Archivo - Maria Branyas con Manel Esteller. - INSTITUTO JOSEP CARRERAS - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EDIZIONES) -

La española María Branyas fue la octava persona más longeva del mundo jamás documentada, así como la tercera europea, y la primera española. Falleció en agosto de 2024 con 117 años, 5 meses y 18 días. Y fue alguien excepcional en todos los sentidos.

Se contagió de la COVID-19 en 2020, durante la pandemia, pero fue un caso asintomático, y se convirtió en la persona de más edad en contagiarse; una situación que inspiró la investigación sobre el impacto de esta infección en la mortalidad de la gente mayor bajo el nombre de ‘Proyecto Branyas’.

Fue tal la revolución que generó esta supercentenaria (así se les llama a quienes viven más de 110 años) que fue estudiada por la Ciencia. Se estudió su sangre periférica total, su saliva, su orina, y sus heces. Se mostró invulnerable a patologías como el cáncer, el alzheimer, y las enfermedades cardiovasculares que sí poseen algunos rasgos de transmisión genética.

“El perfil cardiolipídico y metabólico de Branyas a los 115 años era excelente. Todos hubiéramos querido sus análisis de sangre, y esto le dio otra propiedad más de longevidad”, asevera el profesor Manel Esteller, director del Grupo Epigenética del Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau, así como catedrático de Genética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, quien en 2025, y a los 115 años de Branyas, cuando ya era la persona verificada más anciana que vivía en ese momento, inició una investigación sobre la misma.

Charlamos con él en exclusiva en Europa Press Salud y nos cuenta que, entre otras de sus cualidades que también la hacían “hiperúnica”, tal y como destaca, es que su cuerpo presentaba una dualidad que no suele darse: signos de edad extremadamente avanzada, pero superados por características de permanencia de juventud.

SUS CÉLULAS ERAN MÁS JÓVENES DE LO QUE LE CORRESPONDÍA POR EDAD

“Comprobamos que sus células funcionaban como si tuvieran unos 20-25 años menos y esto le confería mucha ventaja. No hay ningún ser humano que haya vivido más de 120 años. Se llegan a esas edades porque las células funcionan como si fueran jóvenes. No es algo heredado, sino que se logra por tu estilo de vida, y se mantienen las personas más longevas siendo muy activas”, remarca.

Por ejemplo, en las células de María Branyas dice que sus mitocondrias (órganos celulares encargados de producir la energía de las células) tenían la actividad de las mitocondrias de una persona adolescente.

Además, insiste en que esta supercentenaria nunca tuvo ninguna enfermedad neurodegenerativa. “Y esto es extraño porque sabemos que es una enfermedad ligada a envejecer y muy prevalente. Además, falleció con una memoria perfecta y con un vitalismo que afirmamos poco. También tocó el piano hasta los 108 años, y sorprendentemente tuvo que dejarlo por artrosis en las articulaciones”, resalta Esteller, quien ha publicado recientemente las conclusiones precisamente de este estudio, junto con el también investigador Eloy Santos en ‘Historia de una supercentenaria. Claves de la longevidad’ (RBA).

EL SECRETO DE BRANYAS: ¿LOS TRES YOGURES QUE COMÍA AL DÍA?

Ella defendía que el secreto para su longevidad era comerse tres yogures al día. Dice el profesor Esteller que, en parte, podría ser por ello, pero con matices, claro está. Subraya que esta catalana vivió tanto tiempo y de forma saludable por unas circunstancias en las que se sumaron unas con otras.

“Primero, heredó una buena genética que la defendió de agresiones y de enfermedades; pero también está su epigenética, lo ajeno que la rodeaba en el día a día, su estilo de vida, vaya, y que hacía que sus células se comportaran de forma más joven, y donde estuvo alejada de los tóxicos (alcohol y tabaco), pero también donde realizó un ejercicio moderado, sin llegar a la extenuación, aparte de que siguió una alimentación equilibrada, con comidas fermentadas como los yogures, pero también con aceite de oliva virgen extra, y que todo ello proporciona un microbioma antiinflamatorio típico de la gente joven”, detalla este experto.

LA MAYOR PARTE DE LAS SUPERCENTENARIAS SON MUJERES

Otro dato curioso, y que comentan en el libro ambos investigadores, es que Branyas fue una de las 12 personas que llegaron en el mundo a supercentenarias, siendo éstas en su mayoría mujeres, ¿por qué? Esteller explica que se darían en este contexto tres motivos principalmente:

- Los hábitos tóxicos son más frecuentes en hombres que en mujeres, y esto genera enfermedades por las que las personas se mueren antes.

- Los hombres mantienen actitudes más agresivas e impulsivas, y por eso se dan más accidentes de coche y viven menos los hombres.

- La evolución. Si miramos a la evolución, la mujer es más importante en la especie humana por el hecho de que alberga a un feto en nueve meses y se la protege más; algo que estaría ligado también con factores hormonales implicados en la longevidad.

Por otro lado, comentan como factor protenciador de la longevidad la importancia de un entorno social y cercano, destacando que Branyas era una persona muy agradable y positiva, muy sencilla, y que decía que su único mérito en la vida era estar viva, con una actividad social activa. “Las personas que se sienten apreciadas por los amigos y familiares seguramente tienen una serie de cambios en la expresión de sus hormonas y de sus neurotransmisores importantes, y esto se asocia a tener redes neuronales más ricas. Personas que siempre están solas y que hacen siempre las mismas cosas tiene los mismos circuitos; pero si diversificas, seguramente hay más redes neuronales”, remarca el doctor Esteller.