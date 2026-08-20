Descubren el posible secreto de la extrema longevidad: Supercentenarios tienen una gran cantidad de células inmunitarias

Archivo - Los supercentenarios tienen una gran cantidad de células inmunitarias que combaten el cáncer, según estudio - CECILIE_ARCURS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad de Osaka (Japón) ha llevado a cabo un estudio por el que ha comprobado que las personas de 110 años o más, los denominados supercentenarios, "tienen una gran cantidad de células inmunitarias que combaten el cáncer".

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Cell Reports', ha mostrado, por tanto, que los ciudadanos que alcanzan esta edad disponen de muchas de estas células, en concreto, de linfocitos T citotóxicos CD4 (CD4 CTL), que "desempeñar un papel en el envejecimiento saludable". Estas son capaces de destruir células tumorales en algunos tipos de cáncer, para lo que se multiplican mediante un proceso llamado expansión clonal.

"El envejecimiento inmunitario no es simplemente un proceso de declive", ha explicado el primer autor de esta investigación y profesor asociado en el citado centro académico, Kosuke Hashimoto, quien ha añadido que "la expansión selectiva de ciertas células T sugiere que, incluso en la vejez extrema, el sistema inmunitario puede seguir adaptándose a los desafíos relacionados con la edad".

En este sentido, ha declarado que los CD4 CTL "son una población de linfocitos T atípica y relativamente rara", por lo que "su marcado aumento en los supercentenarios podría proporcionar pistas importantes sobre cómo se mantiene el sistema inmunitario en la vejez extrema".

Para llegar a esta conclusión, los investigadores han analizado muestras de sangre de 28 adultos divididos en tres grupos de edad, siendo el primero, de 70 a 99 años; el segundo, de 100 a 109: y el tercero, de 110 o más. La proporción de CD4 CTL aumentó con la edad, con porcentajes medianos del 4, del 9,6 y del 17,6 por ciento, respectivamente.

FENÓMENO NO EXCLUSIVO DE LAS PERSONAS DE EDAD TAN AVANZADA

"Si bien los resultados sugieren que la expansión de los CD4 CTL comienza alrededor de los 100 años, este fenómeno no fue exclusivo de los centenarios y supercentenarios", ha expresado Hashimoto, que ha concretado que "un participante menor de 100 años presentó la mayor proporción de estas células".

Así, este equipo de científicos ha evaluado los receptores de células T de los participantes y ha determinado que la expansión clonal contribuye a este aumento y que los CD4 CTL se clonan cuando el sistema inmunitario está bajo ataque. "En el estudio, el clon más prominente representó un promedio del 33,3 por ciento de los CD4 CTL, lo que indica que los adultos mayores podrían estar respondiendo a amenazas inmunitarias persistentes", ha explicado.

Tras ello, ha comparado las secuencias de receptores del clon de CD4 CTL principal de cada participante con las de una base de datos pública, constatando así que "casi tres docenas de coincidencias correspondían a personas con cáncer, concretamente de pulmón, mama e hígado". Dado que ninguno de los centenarios o supercentenarios estudiados había sido diagnosticado con estos tipos de cáncer, los investigadores han planteado la hipótesis "de que la expansión de sus CTL CD4 podría reflejar respuestas inmunitarias tempranas".