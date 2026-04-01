Crean el mapa celular más detallado del cáncer de próstata y descubren células 'aparentemente sanas' ya en modo tumoral

Archivo - Prostata - MAGICMINE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto Garvan de Investigación Médica (Australia) han creado el "atlas" celular más detallado del mundo sobre el cáncer de próstata en etapa temprana, revelando los primeros cambios que conducen a la enfermedad. El estudio se publica en 'Cancer Research', revista de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer.

De esta forma, el trabajo describe un tipo de célula nunca antes identificado y demuestra que muchas células que parecen sanas al microscopio ya han iniciado su transformación maligna. Estos hallazgos podrían revelar nuevos factores de riesgo, propiciar métodos de detección más precoces y ayudar a determinar qué pacientes tienen riesgo de desarrollar una enfermedad agresiva.

El equipo de investigación, liderado por el profesor Alexander Swarbrick, codirector del Programa de Ecosistemas del Cáncer y jefe de laboratorio en Garvan, analizó tejido de 24 pacientes diagnosticados recientemente con cáncer de próstata en etapa temprana. Las muestras se obtuvieron del Biobanco de Cáncer de Próstata de Garvan St. Vincent, el más grande del hemisferio sur, con contribuciones de más de 16.000 pacientes a lo largo de tres décadas.

PARECEN SANAS...PERO HAN INICIADO EL CAMINO HACIA EL CÁNCER

Posteriormente, el equipo utilizó secuenciación avanzada de ARN de célula única para examinar la actividad genética de cada célula en el tejido y transcriptómica espacial para mapear su ubicación exacta en el tumor.

Esto dio como resultado un atlas exhaustivo que identifica 11 tipos celulares principales, 50 subtipos menores y numerosas clasificaciones de estados celulares dentro del tejido del cáncer de próstata. Este nivel de detalle proporciona a la comunidad científica mundial un recurso invaluable para estudiar cómo se forman los tumores y ofrece oportunidades para diseñar nuevas terapias.

"Hemos obtenido un análisis molecular que muestra años de desarrollo del cáncer", aporta el profesor Swarbrick. "Lo que resulta particularmente sorprendente es la cantidad significativa de células que parecen completamente normales, pero que ya han adquirido cambios en el ADN asociados al cáncer. Esto sugiere que los métodos de diagnóstico actuales que utilizan microscopía convencional podrían no ser lo suficientemente precisos para detectar estas mutaciones tempranas".

LAS NUEVAS CÉLULAS PODRÍAN IMPULSAR TUMORES MÁS AGRESIVOS

El diagnóstico estándar se basa en la identificación visual de irregularidades estructurales en las células bajo el microscopio. Sin embargo, este estudio reveló que la progresión del tejido prostático sano al cáncer implica múltiples estados celulares invisibles. Los investigadores descubrieron que muchas células epiteliales (las que recubren los órganos y donde se originan la mayoría de los cánceres) presentaban alteraciones genómicas tempranas, incluso en tejido que parecía "normal". Esto sugiere que las pruebas moleculares podrían utilizarse algún día para detectar estas señales de alerta invisibles, lo que potencialmente permitiría un diagnóstico antes de que el cáncer sea visible para un patólogo.

El profesor Anthony Joshua, director clínico, jefe del laboratorio de Garvan y jefe del Departamento de Oncología Médica del Hospital St Vincent de Sídney, destaca la importancia clínica de estos hallazgos.

"Actualmente desconocemos cómo se origina el cáncer de próstata. Comprender la secuencia de eventos que conducen a esta enfermedad potencialmente mortal, y encontrar las señales del cáncer en células de apariencia normal, es fundamental para crear mejores pruebas predictivas y terapias. Si bien la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata responden bien a los tratamientos actuales, este atlas proporciona conocimientos fundamentales sobre las primeras etapas de la enfermedad que podrían ayudarnos a identificar a aquellos con alto riesgo de progresión peligrosa, que necesitan una intervención más intensiva".

Entre los hallazgos más significativos del estudio se encuentra la identificación de un tipo de célula previamente desconocido: los fibroblastos asociados al cáncer perineural, un tipo de célula del tejido conectivo ubicada cerca de los nervios en los cánceres.

"Estos fibroblastos perineurales en los tumores parecen tener una maquinaria especializada para comunicarse con los nervios. Aún no sabemos qué hacen estas células, pero el papel de los nervios en los tumores está recibiendo cada vez más atención en el campo de la oncología. Hemos logrado clasificar estas células a nivel molecular por primera vez, otorgándoles una identidad propia", recalca el profesor Swarbrick.

La tendencia de los tumores a crecer dentro y alrededor de los nervios en el cáncer de próstata se ha asociado durante mucho tiempo con peores resultados para el paciente. Este descubrimiento de células especializadas que interactúan con estos nervios aporta una nueva pieza al rompecabezas para comprender cómo los tumores de próstata pueden reclutar nervios o propagarse a otras partes del cuerpo a través de ellos, provocando metástasis.

El equipo de investigación planea ampliar el número de pacientes estudiados e investigar poblaciones celulares específicas, en particular aquellas células que parecen sanas pero que presentan alteraciones genéticas. Los trabajos futuros también se centrarán en comprender la función de los fibroblastos perineurales recientemente descubiertos, lo que podría revelar por qué los tumores de próstata que contienen más nervios tienen peores resultados.

Si bien el equipo subraya que se trata de ciencia fundamental y no de una aplicación clínica inmediata, los hallazgos abren el camino para el desarrollo futuro de pruebas predictivas. Dada la alta incidencia del cáncer de próstata, incluso pequeñas mejoras en la detección temprana y la selección del tratamiento podrían beneficiar a miles de australianos.