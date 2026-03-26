Desarrollan unos parches de estradiol que igualan a las inyecciones en el control del cáncer de próstata avanzado

Archivo - Prueba PSA para cáncer de próstata. - JARUN011/ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres y, cuando avanza, suele requerir tratamientos que van más allá de la cirugía o la radioterapia. En los estadios localmente avanzados o cuando existe riesgo de diseminación, la base del abordaje suele ser la terapia hormonal, que busca "apagar" la testosterona porque es el combustible que muchas células tumorales necesitan para crecer.

Esa supresión se ha hecho tradicionalmente mediante inyecciones periódicas o incluso cirugía para retirar los testículos, pero en los últimos años se han incorporado fármacos más selectivos y nuevas formas de administración pensadas para mantener el tumor a raya sin comprometer tanto la calidad de vida del paciente. Generalmente, esto se logra mediante inyecciones de medicamentos que bloquean la producción de testosterona.

LA ALTERNATIVA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

Un amplio ensayo clínico dirigido por investigadores de la University College London (Reino Unido) señala que los parches hormonales son tan eficaces para controlar el cáncer de próstata localmente avanzado como las inyecciones que se utilizan habitualmente para administrar la terapia hormonal.

El nuevo estudio, que se publica en 'The New England Journal of Medicine', señala que los parches que reducen la testosterona mediante la administración de estradiol (una forma de estrógeno) a través de la piel eran tan eficaces como las inyecciones para prevenir la propagación del cáncer y causaban menos efectos secundarios.

El tratamiento estándar actual, las inyecciones de agonistas de la LHRH (agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante), requiere múltiples visitas al hospital o al médico de cabecera, mientras que los parches de estradiol pueden ser colocados por los propios pacientes en casa.

Además, los efectos secundarios, como los sofocos, los problemas de densidad ósea y los factores de riesgo de enfermedades cardíacas (como el colesterol, la glucosa en sangre y la presión arterial elevados), fueron menos frecuentes entre los hombres que usaban parches en comparación con los que usaban agonistas de la LHRH, aunque la hinchazón del tejido mamario fue más común en el grupo de los parches.

Actualmente, los parches de estradiol no están autorizados en el Reino Unido para el tratamiento del cáncer de próstata, pero los investigadores esperan que su disponibilidad sea más sencilla para que los hombres con cáncer de próstata tengan más opciones de tratamiento.

"Creemos que nuestros hallazgos deberían permitir que los hombres con cáncer de próstata localmente avanzado puedan elegir la terapia hormonal que mejor se adapte a sus necesidades. Para algunos hombres, por ejemplo, los sofocos pueden ser muy debilitantes, por lo que los parches podrían mejorar considerablemente su calidad de vida", señala la autora principal, la profesora Ruth Langley (Unidad de Ensayos Clínicos del MRC en la UCL).

QUÉ HAN COMPARADO EXACTAMENTE LOS INVESTIGADORES

Para el estudio, 1.360 hombres con cáncer de próstata localmente avanzado y no metastásico (es decir, que no se había extendido a otras partes del cuerpo) fueron asignados aleatoriamente para recibir parches de estradiol o las inyecciones, que constituyen el tratamiento estándar actual.

Tras tres años o más, el equipo de investigación descubrió que ambos tratamientos tenían efectos similares en el control del cáncer de próstata: el 87% de las personas del grupo de estradiol seguían vivas sin que el cáncer se hubiera extendido, en comparación con el 86% del grupo que recibió el tratamiento estándar.

El equipo también comparó los efectos secundarios de ambos enfoques. Los efectos secundarios de los agonistas de la LHRH se deben no solo a la disminución de los niveles de testosterona, sino también a la disminución de los niveles de estrógeno. Esto se debe a que la mayor parte del estrógeno en los hombres se convierte a partir de la testosterona.

Los parches de estradiol añaden estrógeno al cuerpo (lo que provoca una menor producción de testosterona), por lo que los efectos secundarios relacionados con los bajos niveles de estrógeno, como los sofocos, se reducen considerablemente.

Entre quienes usaban parches, solo el 44% reportó sofocos, en comparación con el 89% en el grupo de inyecciones. Sin embargo, la hinchazón del tejido mamario (ginecomastia) fue más frecuente con los parches, afectando al 85% de las participantes frente al 42% de las que usaban inyecciones.

El número de pacientes que sufrieron fracturas óseas cinco años después de ingresar en el ensayo fue del 2,8% en aquellos que comenzaron con parches de estradiol, frente al 5,8% de aquellos que comenzaron con inyecciones.

MENOS SOFOCOS, MÁS OPCIONES

Estudios previos que comparan los parches de estradiol con los agonistas de la LHRH han demostrado que la calidad de vida general es mejor en los hombres que reciben los parches en comparación con los que reciben las inyecciones.

Simon Grieveson, subdirector de investigación de Prostate Cancer UK, informa: "La terapia hormonal es un tratamiento muy común y eficaz para el cáncer de próstata, que actualmente se administra mediante inyecciones regulares. Sin embargo, en muchos hombres puede provocar efectos secundarios bastante importantes".

Los resultados de los ensayos PATCH/STAMPEDE han demostrado que los parches hormonales como estos, administrados a través de la piel, son igual de eficaces para retrasar la progresión del cáncer. Los parches cutáneos también redujeron la incidencia de sofocos en los hombres, aunque la inflamación del tejido mamario fue más frecuente.

"Estos parches cutáneos son más cómodos y menos invasivos, y podrían ofrecer a los hombres una mayor libertad de elección en su tratamiento, en función de lo que sea importante para ellos y de cómo vivan sus vidas."

Caroline Geraghty, enfermera especialista sénior de Cancer Research UK, agrega: "El cáncer de próstata sigue siendo el cáncer más común en hombres en el Reino Unido; por eso debemos seguir buscando nuevos avances en el tratamiento de esta enfermedad. Gracias a la investigación, más de 8 de cada 10 hombres diagnosticados con cáncer de próstata ahora sobreviven 10 años o más. Además de encontrar tratamientos más eficaces, también necesitamos encontrar maneras de que sean menos agresivos".

Este ensayo ha logrado precisamente eso: demuestra que los parches hormonales son tan eficaces como las inyecciones tradicionales para controlar el cáncer de próstata localmente avanzado, con la ventaja de ser mucho más fáciles y menos agresivos de administrar. Esto debería brindar a los hombres una mayor libertad de elección en su tratamiento en el futuro, permitiéndoles vivir no solo más tiempo, sino también mejor.

Los parches de estradiol utilizados en el ensayo son los mismos que se emplean en la terapia de reemplazo hormonal (TRH) para tratar los síntomas de la menopausia en mujeres. Actualmente, estos parches no están autorizados para el tratamiento del cáncer de próstata, lo que significa que deben prescribirse fuera de las indicaciones aprobadas. Algunos profesionales sanitarios podrían mostrarse reacios a hacerlo.

Para que estos parches sean aprobados como tratamiento para el cáncer de próstata, el fabricante debe solicitar una licencia que cubra este nuevo uso. En el Reino Unido, este trámite lo gestiona la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) y en Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Una opción más sencilla y rápida es que una empresa que ya comercializa parches de estradiol para otro fin solicite la ampliación de su licencia actual para que también cubra el cáncer de próstata.

El profesor Langley declara: "Esperamos que estos parches estén más disponibles para el tratamiento del cáncer de próstata, de modo que los hombres tengan la ventaja de poder elegir su tratamiento".