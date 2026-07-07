La contaminación del aire preocupar a los científicos: Puede estar dañando el esperma de los hombres

Archivo - Esperma, semen - UGURHAN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

En muchas ciudades, las alertas por contaminación del aire se han convertido en parte del paisaje urbano, pero casi nunca pensamos en cómo esa niebla invisible puede colarse en nuestra vida íntima. Más allá de la tos o el cansancio, un grupo de investigadores ha empezado a preguntarse si la polución podría estar influyendo también en algo tan silencioso y delicado como la fertilidad masculina.

A partir del seguimiento de miles de hombres durante meses, este equipo ha analizado de cerca lo que ocurre en los espermatozoides cuando convivimos día tras día con mezclas de contaminantes habituales en el aire. Sus resultados, presentados en un gran congreso europeo de reproducción, abren una nueva línea de preguntas sobre el papel del entorno en la salud reproductiva y en el futuro de los hijos.

ASÍ SE HA SEGUIDO EL ESPERMA DE MÁS DE 2.000 HOMBRES

Una nueva investigación realizada por expertos de la Universidad de Massachusetts Amherst (Estados Unidos) sugiere que la exposición a la contaminación del aire puede afectar los genes asociados con el desarrollo de los espermatozoides, lo que plantea nuevas preguntas sobre la fertilidad masculina, los resultados del embarazo y la salud de la descendencia. El trabajo se publica en 'Human Reproduction'.

En uno de los estudios más extensos de su tipo, los investigadores descubrieron que los hombres expuestos a mezclas de contaminantes atmosféricos comunes durante el desarrollo de los espermatozoides presentaban cambios en la metilación del ADN espermático: modificaciones químicas que regulan la actividad genética sin alterar el ADN en sí. Estos cambios en la metilación estaban relacionados con genes implicados en procesos reproductivos y celulares clave, como el desarrollo de los espermatozoides, la organización cromosómica y el control de calidad celular.

El estudio de datos secundarios incluyó a más de 2.000 hombres entre 2013 y 2017 en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Los participantes proporcionaron muestras de semen al momento de la inscripción y a los 2, 4 y 6 meses. Se analizó la metilación del ADN espermático en los 1.220 hombres que proporcionaron una muestra en la visita de seguimiento a los seis meses.

Los investigadores estimaron la exposición de los participantes a los contaminantes del aire exterior durante la espermatogénesis, el proceso de producción de esperma que dura aproximadamente tres meses, incluidos el ozono (O3), el dióxido de nitrógeno (NO2), el dióxido de azufre y las partículas finas (PM2.5).

Los investigadores identificaron 39 cambios en la metilación del ADN asociados con mezclas de contaminación atmosférica, siendo el ozono y el dióxido de nitrógeno los principales contribuyentes. Entre los hallazgos más notables se encuentra la alteración de la metilación en GNAS, un gen improntado previamente asociado con una menor calidad del semen e implicado en el desarrollo embrionario y fetal.

¿PUEDE EL ENTORNO DE LOS PADRES MARCAR EL FUTURO DE LOS HIJOS?

La contaminación del aire se reconoce cada vez más como una amenaza importante para la salud humana, y existe evidencia creciente que vincula la exposición con efectos en la salud cardiovascular, respiratoria y reproductiva.Estudios previos han asociado la contaminación del aire con una peor calidad del semen, pero se sabe mucho menos sobre cómo estas exposiciones pueden influir en los espermatozoides a nivel molecular.

La autora principal, la doctora Carrie Nobles, profesora adjunta en el Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental de la Facultad de Salud Pública y Ciencias de la Salud de la Universidad de Massachusetts Amherst (Estados Unidos) explica: "Nuestros hallazgos sugieren que la exposición a la contaminación del aire durante etapas clave del desarrollo de los espermatozoides puede estar asociada con cambios en la metilación del ADN de los espermatozoides, incluidos los genes involucrados en la espermatogénesis y los procesos de desarrollo tempranos".

Al hablar sobre la importancia de los hallazgos, Nobles comenta: "La asociación con cambios en el gen improntado GNAS fue particularmente importante. Dado que los genes improntados pueden persistir durante el desarrollo embrionario temprano, esto plantea interrogantes importantes sobre si la exposición ambiental de los padres puede influir no solo en la fertilidad, sino también en el embarazo y la salud de la descendencia".

Asimismo, Nobles señala que la contaminación del aire es una mezcla compleja que varía según la estación y la ubicación, y que el dióxido de nitrógeno y el ozono suelen estar elevados en las zonas urbanas debido a las emisiones del tráfico y la combustión de gas natural.

"Un paso crucial a seguir es la replicación de los hallazgos en otros estudios", añade Nobles. "También necesitamos comprender si los cambios en la metilación del ADN de los espermatozoides asociados a la contaminación atmosférica tienen repercusiones medibles en la fertilidad masculina y la salud de las parejas durante el embarazo. Las investigaciones futuras también deberían explorar el papel de la exposición a la contaminación atmosférica en interiores y a nivel personal", concluye.