Consumir 2-3 tazas de café al día se asocia con menor riesgo de demencia y mejor memoria

Un nuevo estudio de cohorte prospectivo realizado por investigadores nortemericanos confirma que el consumo moderado de café con cafeína (2-3 tazas al día) o té (1-2 tazas al día) logra reducir el riesgo de demencia, ralentiza el deterioro cognitivo y preserva la función cognitiva.

El estudio, realizado por el Hospital General de Massachusetts (Mass General Brigham), la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard y el Instituto Broad del MIT y Harvard, todos en Estados Unidos, ha analizado a 131.821 participantes del Estudio de Salud de Enfermeras (NHS) y del Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud (HPFS), se publican en 'JAMA'.

ESTUDIOS A LARGO PLAZO, CLAVE PARA ENTENDER LOS EFECTOS

"Al buscar posibles herramientas para la prevención de la demencia, pensamos que algo tan común como el café podría ser una intervención dietética prometedora, y nuestro acceso exclusivo a datos de alta calidad a través de estudios que se han estado realizando durante más de 40 años nos permitió dar seguimiento a esa idea", comenta el autor principal Daniel Wang, científico asociado de la División Channing de Medicina de Red en el Departamento de Medicina del Mass General Brigham y profesor asistente en la Facultad de Medicina de Harvard.

Wang también es profesor asistente en el Departamento de Nutrición de la Facultad Chan de Harvard y miembro asociado del Instituto Broad. "Si bien nuestros resultados son alentadores, es importante recordar que la magnitud del efecto es pequeña y que existen muchas maneras importantes de proteger la función cognitiva a medida que envejecemos. Nuestro estudio sugiere que el consumo de café o té con cafeína puede ser una pieza de ese rompecabezas".

La prevención temprana es especialmente crucial para la demencia, ya que los tratamientos actuales son limitados y suelen ofrecer solo un beneficio modesto una vez que aparecen los síntomas. El enfoque en la prevención ha llevado a los investigadores a investigar la influencia de factores del estilo de vida, como la dieta, en el desarrollo de la demencia.

El café y el té contienen ingredientes bioactivos como los polifenoles y la cafeína, que se han revelado como posibles factores neuroprotectores que reducen la inflamación y el daño celular, a la vez que protegen contra el deterioro cognitivo.

Si bien son prometedores, los hallazgos sobre la relación entre el café y la demencia han sido inconsistentes, ya que los estudios han tenido un seguimiento limitado y detalles insuficientes para captar los patrones de consumo a largo plazo, las diferencias según el tipo de bebida o la gama completa de resultados, desde el deterioro cognitivo subjetivo temprano hasta la demencia diagnosticada clínicamente.

SEGUIMIENTO DE MÁS DE 130.000 PARTICIPANTES

Los datos del NHS y el HPFS ayudan a superar estos desafíos. Los participantes repitieron evaluaciones de dieta, demencia, deterioro cognitivo subjetivo y función cognitiva objetiva, y fueron seguidos durante hasta 43 años. Los investigadores compararon cómo el café con cafeína, el té y el café descafeinado influyeron en el riesgo de demencia y la salud cognitiva de cada participante.

De los más de 130.000 participantes, 11.033 desarrollaron demencia. Tanto los hombres como las mujeres que consumían más café con cafeína presentaron un riesgo un 18% menor de demencia en comparación con quienes informaron consumir poco o nada de café con cafeína. Los bebedores de café con cafeína también presentaron una menor prevalencia de deterioro cognitivo subjetivo (7,8% frente al 9,5%). Según algunas mediciones, quienes bebieron café con cafeína también mostraron un mejor rendimiento en pruebas objetivas de función cognitiva general.

Un mayor consumo de té mostró resultados similares, mientras que el café descafeinado no, lo que sugiere que la cafeína puede ser el factor activo que produce estos resultados neuroprotectores, aunque se necesitan más investigaciones para validar los factores y mecanismos responsables.

MEJORES RESULTADOS EN 2 A 3 TAZAS DE CAFÉ

Los beneficios cognitivos fueron más pronunciados en los participantes que consumían de 2 a 3 tazas de café con cafeína o de 1 a 2 tazas de té al día. A diferencia de varios estudios previos, una mayor ingesta de cafeína no produjo efectos negativos; al contrario, proporcionó beneficios neuroprotectores similares a los de la dosis óptima.

"También comparamos a personas con diferentes predisposiciones genéticas a desarrollar demencia y vimos los mismos resultados, lo que significa que el café o la cafeína probablemente sean igualmente beneficiosos para las personas con alto y bajo riesgo genético de desarrollar demencia", finalizan los investigadores.