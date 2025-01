¿Café por la mañana o después de comer? Descubre cuál es el mejor para tu salud

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las personas que beben café por la mañana tienen un menor riesgo de morir por enfermedad cardiovascular y un menor riesgo de mortalidad global en comparación con los consumidores de café durante todo el día, según revela un nuevo estudio publicado este miércoles en la revista 'European Heart Journal'.

"Dados los efectos que la cafeína tiene en nuestro organismo, queríamos comprobar si el momento del día en que se bebe café tiene alguna repercusión en la salud del corazón", ha señalado Lu Qi, catedrático HCA Regents y profesor de la Escuela Celia Scott Weatherhead de Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad Tulane de Nueva Orleans (EEUU).

El estudio incluyó a 40.725 adultos que participaron en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Estados Unidos (NHANES) entre 1999 y 2018. Como parte de esta investigación, se preguntó a los participantes sobre todos los alimentos y bebidas que consumieron al menos un día, incluido si bebían café, cuánto y cuándo. También incluyó un subgrupo de 1.463 personas a las que se pidió que completaran un diario detallado de alimentos y bebidas durante una semana completa.

Los investigadores pudieron relacionar esta información con los registros de defunciones y la causa de muerte durante un periodo de nueve a diez años. Alrededor del 36 por ciento de los participantes en el estudio tomaban café por la mañana, el 16 por ciento lo tomaba a lo largo del día y el 48 por ciento no tomaba café.

En comparación con las personas que no bebían café, los bebedores de café por la mañana tenían un 16 por ciento menos de probabilidades de morir por cualquier causa y un 31 por ciento menos de probabilidades de morir por enfermedad cardiovascular. Sin embargo, no se observó ninguna reducción del riesgo en los bebedores de café durante todo el día en comparación con los que no tomaban café.

Además, los bebedores de café por la mañana se beneficiaron de los menores riesgos tanto si eran bebedores moderados (de dos a tres tazas) como si eran bebedores empedernidos (más de tres tazas). Los que tomaban poco café por las mañanas (una taza o menos) se beneficiaron de una disminución menor del riesgo.

"Este es el primer estudio que analiza los patrones horarios de consumo de café y los resultados en materia de salud. Nuestros resultados indican que lo importante no es sólo si se toma café o cuánto se toma, sino el momento del día en que se toma. No solemos dar consejos sobre el momento en que se toma el café en nuestras orientaciones dietéticas, pero quizá deberíamos pensar en ello en el futuro", ha explicado Qi.

SE DESCONOCE EL MOTIVO

"Este estudio no nos dice por qué tomar café por la mañana reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Una posible explicación es que consumir café por la tarde o por la noche puede alterar los ritmos circadianos y los niveles de hormonas como la melatonina. Esto, a su vez, provoca cambios en factores de riesgo cardiovascular como la inflamación y la presión arterial", ha señalado el investigador.

Por ello, Qui asegura que se necesitan más estudios para validar los hallazgos en otras poblaciones, así como ensayos clínicos para probar el impacto potencial de cambiar la hora del día en que la gente toma café.

"Durante una mediana de seguimiento de casi una década, y tras ajustar por la ingesta de café con cafeína y descafeinado, las cantidades de tazas al día, las horas de sueño y otros factores de confusión, el patrón de tipo matutino, en lugar del de todo el día, se asoció significativamente con menores riesgos de mortalidad por todas las causas, con un cociente de riesgos instantáneos de 0,84, y de mortalidad cardiovascular de incluso 0,69, en comparación con los no consumidores de café", ha indicado en un editorial adjunto el profesor Thomas F. Lüscher, de los Hospitales Royal Brompton y Harefield de Londres (Reino Unido).