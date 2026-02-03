Archivo - El Consejo General de Dentistas recuerda que se prevé un aumento DE CASOS DE CÁNCER ORAL - UNIÓN PROFESIONAL - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas se ha hecho eco de la reciente publicación, por parte de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), del informe 'Cifras del Cáncer en España 2026', el cual arroja, entre otras, la estimación de un ligero incremento de casos de cáncer oral.

Tal y como ha señalado esta corporación sanitaria, con motivo de la celebración, este miércoles, 4 de febrero, del Día Mundial contra el Cáncer, se estima que el número de cánceres diagnosticados en España en 2026 alcanzará los 301.884 casos, según afirma Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). Mientras, en cáncer oral, la previsión para este año asciende a 8.203 casos, siendo en 2024 de 7.603.

"Alrededor del 75% de los pacientes diagnosticados a partir de los 50 años han sido fumadores", ha subrayado al respecto el presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro, que ha añadido que "el tabaco y el alcohol actúan de forma sinérgica", ya que las personas que fuman y beben "tienen un riesgo 15 veces mayor de desarrollar cáncer oral".

"No hay que olvidar también el efecto nocivo de los cigarrillos electrónicos o vapeadores", ha proseguido Castro, y es que, según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), se han encontrado sustancias cancerígenas en los líquidos y vapor de los cigarrillos electrónicos, y no solo pueden dañar la salud de las personas que lo consumen, también a las que están expuestas a estos aerosoles.

Así, esta organización ha asegurado que, en 2024, el número de fallecimientos por tumores malignos de labio, cavidad bucal y faringe fue de 2.544, frente a los 2.469 del año anterior. Sobre ello, su máximo representante ha confirmado que el otro principal factor de riesgo es el virus del papiloma humano (VPH), aunque existen otros, como una mala alimentación, las prótesis dentales mal ajustadas que provocan heridas, y la exposición excesiva y sin protección a la radiación ultravioleta.

PAPEL "CLAVE" DE ESTOS PROFESIONALES

Frente a esta situación Castro ha subrayado que el dentista desempeña "un papel clave en el diagnóstico de la enfermedad", así como "durante todo el tratamiento oncológico", por lo que cree esencial acudir a una revisión anual o siempre que se perciba alguna anomalía en la cavidad oral que no se cura en 15 días. "Detectar la enfermedad a tiempo cambia por completo el futuro del paciente, pues la tasa de supervivencia puede superar el 90%", ha asegurado.

"Mantener una buena salud oral permite que el paciente disfrute de una mejor calidad de vida", ha resumido el presidente del Consejo General de Dentistas, entidad que ha informado de que el tratamiento contra el cáncer puede conllevar efectos secundarios, como mucositis (inflamación y ulceración de la mucosa bucal), xerostomía (sequedad oral), infecciones orales y alteraciones en la estructura del esmalte y las encías.

