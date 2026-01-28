España diagnosticará 301.884 casos de cáncer en 2026, un 2% más que el año pasado

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de cánceres diagnosticados en España durante 2026 alcanzará los 301.884 casos, lo que supone un ligero aumento del 1,95 por ciento frente a los 296.103 previstos para el año pasado y la primera vez que la estimación supera los 300.000 casos, según se desprende del informe 'Las cifras del cáncer en España 2026', elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

La SEOM ha presentado el documento este miércoles en el marco del Día Mundial del Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, con un acto que también ha servido para celebrar el 50 aniversario de la sociedad científica. El presidente de SEOM, Javier de Castro, ha reflexionado sobre la evolución de la oncología en estos 50 años y ha deseado que, en otros 50, el papel de la SEOM sea hablar de una "curación completa".

El informe 'Las Cifras del Cáncer' ofrece los últimos datos disponibles sobre incidencia, prevalencia y supervivencia en cáncer en España, y la comparación con países del entorno, a partir de datos de REDECAN, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Global Cancer Observatory de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los cánceres que se diagnosticarán con más frecuencia en España este año son los de colon y recto, con 44.132 nuevos casos; mama, 38.318; pulmón, 34.908; próstata, 34.833; y vejiga urinaria, 23.929, en línea con los datos de 2025. Muy por detrás se encuentran los linfomas no hodgkinianos, con 12.201; el cáncer de páncreas, 10.405; el cáncer de riñón, 9.165; el melanoma maligno cutáneo, 8.074; los cánceres de cavidad oral y faringe, 8.203; y los cánceres de cuerpo uterino, 7.759; estómago, 7.595, e hígado, 6.852.

La secretaria científica de SEOM Isabel Echavarría ha señalado el "incremento significativo" de los casos de cáncer en las últimas décadas. Según ha explicado, esto tiene causas múltiples, como el importante aumento del número de población, el envejecimiento y la exposición a factores de riesgo, como el tabaco, la obesidad, el sedentarismo, ciertas dietas o el alcohol.

Por sexo, se diagnosticarán en total 168.764 casos en hombres y 133.120 en mujeres. Como en 2025, entre los hombres serán mayoritarios los cánceres de próstata (34.833), colon y recto (26.477), pulmón (23.079) y vejiga urinaria (19.496). Y, en las mujeres, los de mama (38.318) y los de colon y recto (17.655). En este último grupo, el cáncer de pulmón (11.829) se mantiene como tercer tumor más incidente desde 2019 por el aumento del consumo de tabaco a partir de los años 70.

AUMENTO DE CASOS EN ADULTOS JÓVENES

La SEOM ha advertido que los casos de cáncer se están incrementando entre los adultos jóvenes, aquella población entre los 20 y 49 años. Según las estimaciones, en 2026 se diagnosticarán más de 8.000 cánceres en adultos jóvenes en España, unos 3.400 en hombres y unos 4.800 en mujeres. El cáncer de mama representará el 20,5 por ciento de los casos y el de tiroides un 13,4 por ciento.

Entre los tumores que más están creciendo en esta población destacan los de colon, mama, páncreas, estómago, testículo o endometrio. Los oncólogos han señalado que entre los factores asociados a este incremento están el estilo de vida, la obesidad, el sedentarismo, las disfunciones de la microbiota, el uso excesivo de antibióticos y, empieza a despuntar, la exposición a tóxicos ambientales.

Para 2050, la SEOM estima que el total de casos de cáncer supere los 350.000 en España. Javier de Castro ha resaltado que esto no debe verse desde la "alarma", pero que sí se debe hacer hincapié en la importancia de adoptar medidas preventivas, como evitar la exposición a tóxicos conocidos y seguir hábitos de vida saludables, incluyendo la práctica de actividad física y una dieta saludable.

A su vez, ha destacado el papel de los diagnósticos precoces y su impacto en una evolución favorable de la enfermedad, por lo que ha insistido en la adherencia a los cribados de cáncer disponibles, que en la actualidad son para cáncer de mama, cérvix y colon. Junto a esto, ha apostado por incorporar toda la innovación que existe.

CÁNCER DE PULMÓN: PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE POR TUMOR EN MUJERES

El informe recoge, a partir de los datos del INE, que los tumores se han posicionado como primera causa de muerte en España en 2024, con 115.578 muertes, adelantado a los fallecimientos por enfermedades del sistema circulatorio, con 113.620 muertes. Se espera que la tendencia en fallecimientos por cáncer sea ascendente, en línea con la incidencia, y llegue a superar los 180.000 en 2050.

En el caso de los hombres, el cáncer de pulmón fue el responsable de un mayor número de muertes (16.606), seguido por los cánceres de próstata (5.967) y colon (5.913). En las mujeres, el cáncer de pulmón (6.691) superó por primera vez al cáncer de mama (6.563) como tumor responsable de una mayor mortalidad, seguidos por los de colon y páncreas.

Los cánceres de pulmón repiten como la causa más frecuente de cáncer por tumor si se tienen en cuenta ambos sexos. El oncólogo Javier de Castro ha detallado que esto se debe a que se detectan en fases muy avanzadas. Por ello, ha incidido en la necesidad de trabajar en diagnóstico precoz en población de riesgo, como se está haciendo con el 'Proyecto Cassandra', y poner énfasis en la reducción del consumo de tabaco.

Respecto a la supervivencia, el informe subraya que se ha duplicado en los últimos 40 años y espera que continúen mejorando las cifras lentamente gracias a los nuevos tratamientos y diagnósticos precoces. En este sentido, la supervivencia neta a cinco años del diagnóstico entre los pacientes diagnosticados entre 2013 y 2017 fue de 57,4 por ciento en los hombres y de 65,2 por ciento en las mujeres.

En los hombres, la supervivencia neta estandarizada por edad fue del 94,4 por ciento en el cáncer de testículo; 90,2 por ciento en el de próstata y 88,1 por ciento en el de tiroides, mientras que fue del 10,3 por ciento en el cáncer de páncreas; 14,4 por ciento en el de esófago; 16,3 por ciento en el de pulmón y un 20,3 por ciento en el de hígado.

En las mujeres, el cáncer de tiroides tuvo una supervivencia neta del 93,9 por ciento, el melanoma cutáneo del 91,2 por ciento, y el cáncer de mama del 86 por ciento, mientras que en el cáncer de páncreas fue del 12,1 por ciento, en el de esófago del 17,5 por ciento, en el de hígado del 18,9 por ciento y en el de pulmón del 23,5 por ciento.

La supervivencia a cinco años de los hombres con cáncer pasó de 56,1 a 57,4 por ciento entre los periodos 2008-2012 y 2013-2017, lo que implica un aumento de 1,3 puntos porcentuales. En las mujeres, la supervivencia entre estos dos periodos aumentó de 62,6 a 65,2 por ciento, lo que supone un incremento mayor que entre los hombres, de 2,6 puntos porcentuales.

La SEOM ha reivindicado durante el acto, celebrado en el Instituto Cervantes, su objetivo de conseguir cambiar el significado de la palabra cáncer para terminar con su asociación con la muerte y destacar la evolución de las últimas décadas, desde el desarrollo de la quimioterapia hasta la consolidación de las terapias dirigidas y la inmunoterapia.

Para ello, ha puesto en marcha la campaña '50 años cambiando el significado del cáncer'. En este sentido, Javier de Castro ha resaltado que la oncología es "paradigma y punta de lanza" de cómo hacer medicina del siglo XXI.