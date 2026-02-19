El colangiocarcinoma representa entre el 10% y 15% de los cánceres hepáticos primarios

La doctora especialista del departamento de Oncología del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y el Hospital Quirónsalud Marbella, Cristina Quero. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD DE CAMPO DE GIBRALTAR

CÁDIZ, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud de Campo de Gibraltar ha informado este jueves acerca de la colangiocarcinoma en el marco del Día Mundial de esta enfermedad, que se trata de un tipo de cáncer que se origina en los conductos biliares, los encargados de transportar la bilis desde el hígado hacia el intestino. Este representa entre el 10% y el 15% de los cánceres hepáticos primarios y es más frecuente en los adultos mayores de 50 años.

Así lo ha comunicado la entidad en una nota, donde ha detallado que es un tipo de cáncer "muy poco frecuente", lo que, unido a lo anterior, "hace muy difícil su diagnóstico precoz". Por ello, suele diagnosticarse en etapas avanzadas, lo que disminuye considerablemente las tasas de supervivencia.

La doctora especialista del departamento de Oncología del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y el Hospital Quirónsalud Marbella, Cristina Quero, ha comentado al respecto que "en las fases iniciales pueden aparecer síntomas muy inespecíficos como el cansancio", pero que "a medida que avanza la enfermedad", pueden "aparecer síntomas derivados de la obstrucción de la vía biliar como ictericia -color amarillento en piel y ojos-, prurito (picor), orina más oscura o color en las heces más clara".

En materia de prevención, ha señalado que lo más aconsejable, a juicio de la especialista, es "adoptar hábitos de vida saludables, como el abandono del hábito tabáquico y el alcohol". En lo que se refiere a factores de riesgo, la doctora ha apuntado que "hay diversas enfermedades que se han relacionado con el incremento de riesgo de padecer un colangiocarcinoma, como las enfermedades hepáticas crónicas -caso de la colangitis esclerosante primaria o la cirrosis-, las hepatitis B o C o las infecciones parasitarias en zonas endémicas, sin olvidar el tabaco".

Asimismo, Quirónsalud ha subrayado que el abordaje terapéutico del colangiocarcinoma depende de múltiples factores. Entre ellos, la doctora Quero ha señalado "la localización del tumor, su extensión y el estado general del paciente".

La especialista también ha detallado que actualmente el tratamiento se basa en "un enfoque multidisciplinar, que puede incluir cirugía, terapias sistémicas y cuidados de soporte". En lo que se refiere a la cirugía, esta representa la alternativa con mayor potencial curativo.

Los procedimientos pueden incluir la extirpación parcial del hígado o de los conductos biliares comprometidos. "En casos seleccionados, especialmente en tumores localizados, el trasplante hepático puede considerarse como opción terapéutica bajo criterios específicos", ha apuntado la doctora.

En esta línea, la doctora Quero ha comentado que, "en determinados casos, se utiliza la radioterapia para controlar el crecimiento tumoral, aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida". En cuanto a la quimioterapia, indicada en "pacientes con enfermedad localmente avanzada o metastásica, continúa siendo uno de los pilares del tratamiento", ha manifiestado la especialista del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y el Hospital Quirónsalud Marbella.

La inmunoterapia, por su parte, representa una opción innovadora, especialmente en enfermedad avanzada o metastásica. En este tipo de tratamiento, se ayuda al sistema inmunológico del paciente a reconocer y atacar las células tumorales.

La doctora Quero ha añadido que "las nuevas estrategias de tratamiento incorporadas en los últimos años están transformando el panorama clínico y reforzando la necesidad de realizar estudios moleculares en determinados casos".

"En el colangiocarcinoma, un avance muy importante en el tratamiento ha sido la combinación de inmunoterapia con quimioterapia en primera línea en pacientes con enfermedad avanzada", ha indicado la especialista, quien ha agregado que "hace dos años se autorizó el uso de esta combinación tras demostrar un aumento de la supervivencia del 15% a los dos años".

Por otra parte, la oncóloga ha mencionado también las "terapias dirigidas", comentando que "en los últimos años, el desarrollo de la medicina de precisión ha permitido identificar alteraciones genéticas específicas en algunos colangiocarcinomas, abriendo la puerta a nuevas opciones terapéuticas". "Estas terapias representan un avance prometedor, especialmente en pacientes que no responden a tratamientos convencionales", ha afirmado.