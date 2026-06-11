CNIC y Fundación AstraZeneca reúnen a jóvenes científicos para impulsar la estrategia cardiovascular 'SAFE HEARTS PLAN'

Imagen de los participantes del encuentro. - CNIC

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y la Fundación AstraZeneca han reunido en Madrid a jóvenes científicos y líderes europeos para impulsar la estrategia cardiovascular 'SAFE HEARTS PLAN' de la Comisión Europea, que busca reforzar la prevención, la detección precoz y el manejo de estas enfermedades.

De este modo, 'SAFE HEARTS PLAN: Young Scientists Engaging with Europe's Cardiovascular Health Plan' ha reunido a investigadores jóvenes, responsables políticos, clínicos, representantes institucionales, industria y organizaciones de pacientes de más de 15 países para debatir sobre el futuro de la salud cardiovascular en Europa y, especialmente, sobre cómo acelerar la traducción de la evidencia científica en políticas públicas y cambios asistenciales medibles.

"En el CNIC estamos plenamente comprometidos con este esfuerzo. Para los jóvenes investigadores, el mensaje es sencillo: su trabajo puede contribuir a dar forma no solo al futuro de la ciencia, sino también al futuro de la salud cardiovascular en Europa", ha señalado el director general del CNIC, Valentín Fuster.

Por su parte, la vicepresidenta de la Fundación AstraZeneca y Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, Marta Moreno, ha resaltado que "la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en Europa, provocando la muerte de 10.000 personas cada día, más de dos de cada cinco fallecimientos y costando a la economía de la UE 282.000 millones de euros al año".

"Necesitamos convertir la excelente ciencia cardiovascular europea en prevención y detección precoz que lleguen a la práctica clínica de forma equitativa y a escala. Por eso, desde la Fundación AstraZeneca apoyamos firmemente el Plan Safe Hearts de la Comisión Europea como una iniciativa clave para impulsar una respuesta coordinada, ambiciosa y sostenible frente a la enfermedad cardiovascular en Europa", ha manifestado.

JÓVENES INVESTIGADORES, EN EL CENTRO DEL DIÁLOGO

Durante la jornada, los jóvenes investigadores del programa europeo Cure Heart and Brain MSCA COFUND del CNIC han participado activamente como ponentes y moderadores. El formato ha permitido una interacción directa con decisores y actores del sistema, poniendo en valor el papel de la investigación traslacional para impulsar la prevención, el diagnóstico precoz, la equidad y la implementación a nivel europeo.

A lo largo del encuentro, los participantes han analizado los principales retos para reducir la carga de la enfermedad cardiovascular en Europa, y han coincidido en la necesidad de reforzar la implementación a escala de las estrategias ya disponibles, integrando ciencia, asistencia y políticas públicas.

Los debates han subrayado la importancia de reforzar la prevención cardiovascular desde una perspectiva poblacional, abordando los factores de riesgo y promoviendo medidas que permitan actuar antes de que aparezcan eventos mayores. Se ha puesto el foco en la necesidad de que las estrategias europeas se traduzcan en intervenciones sostenibles en los sistemas sanitarios.

Uno de los ejes centrales ha sido cómo la innovación digital, incluida la inteligencia artificial, puede apoyar la detección precoz, el seguimiento y la evaluación de estrategias de salud cardiovascular, siempre sobre la base de una gobernanza robusta del dato sanitario, con marcos interoperables y criterios de confianza y protección.

El encuentro también ha abordado de forma específica las desigualdades en carga de enfermedad y acceso a la prevención, destacando la necesidad de incorporar la equidad como indicador de éxito de cualquier estrategia europea: no solo medir actividad, sino resultados, con especial atención a poblaciones vulnerables.

Las mesas han incidido además en que el principal reto ya no es únicamente generar evidencia, sino convertirla en políticas aplicables, con financiación, mecanismos de rendición de cuentas, indicadores comunes y vías asistenciales claras que conecten detección, derivación, tratamiento y seguimiento.