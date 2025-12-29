La cirugía bariátrica supera a los fármacos GLP-1 en pérdida de peso y control de obesidad

Archivo - Una persona sosteniendo una caja de Ozempic, a 2 de noviembre de 2023, en Madrid (España). Novo Nordisk, la firma danesa que fabrica Ozempic, ha presentado unos resultados trimestrales récord, con una subida de casi un 3% en Bolsa. Los ingresos - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Un equipo multidisciplinar de especialistas del Área de Obesidad de la Clínica Universidad de Navarra ha publicado, junto a investigadores del Departamento de Cirugía y Cáncer del Imperial Weight Centre, en Londres (Reino Unido), un estudio que demuestra que la pérdida de peso alcanzada por pacientes que se habían sometido a cirugía bariátrica es mayor que la quienes habían recibido tratamientos farmacológicos con agonistas del receptor GLP-1, o habían modificado su estilo de vida con mejoras en la dieta y más ejercicio físico.

El estudio, publicado en la revista 'Obesity', incluye datos de ensayos clínicos aleatorizados de más de 20.000 pacientes con obesidad, y evalúa parámetros como el porcentaje de pérdida de peso total, el índice de masa corporal (IMC) y la composición corporal. El metaanálisis incluye dos técnicas quirúrgicas -la gastrectomía tubular y el bypass gástrico- y tres fármacos (liraglutida, semaglutida y tizepatida), lo que ha permitido comparar cada intervención dentro de una misma red de evidencia.

Los resultados muestran que, aunque los agonistas GLP-1 producen una pérdida de peso clínicamente significativa, la cirugía bariátrica continúa siendo la estrategia más efectiva para reducir el peso ponderal -que considera el peso inicial de cada paciente- al menos, dos años desde el inicio de la intervención quirúrgica, el tratamiento farmacológico o el cambio en el estilo de vida.

Además, los análisis de subgrupos revelan que la tirzepatida logra el efecto farmacológico más sustancial, reduciendo la brecha con los resultados quirúrgicos en la pérdida de peso. "El tratamiento farmacológico con tirzepatida mostró resultados especialmente favorables en los ensayos clínicos, pero estos estudios se desarrollan en un contexto de seguimiento médico muy estrecho en el que los pacientes alcanzan los objetivos con más facilidad", subraya el doctor Lucas Sabatella, especialista en formación del Departamento de Cirugía General y Digestiva de la Clínica y primer autor del trabajo.

Asimismo, los estudios de pacientes que no cuentan con un acompañamiento profesional tan continuado describen que más de la mitad de los pacientes suspenden el tratamiento en los primeros meses, lo que limita su efectividad. A este dato se añade también "la falta de información robusta sobre la eficacia y la seguridad de estos fármacos a largo plazo, a la vez que los estudios longitudinales muestran que los pacientes que interrumpen el tratamiento con los agonistas GLP-1 sufren un importante efecto rebote, con recuperación parcial o total del peso perdido".

El codirector del Área de Obesidad de la Clínica, el doctor Víctor Valentí, ha destacado que "la cirugía bariátrica es una intervención con una tasa de complicaciones muy baja. Es la mejor opción en pacientes adecuadamente seleccionados. Los fármacos actúan sobre hormonas intestinales que regulan el apetito, el metabolismo y la glucosa aumentando la saciedad, pero tienen una tasa alta de abandono que se traduce en una recuperación del peso perdido.

Este metanálisis en red compara la cirugía bariátrica y los agonistas del receptor GLP-1 a través de evidencia indirecta, mostrando una pérdida de peso superior y una mayor remisión de la diabetes y la hipertensión con la cirugía. Por tanto, respaldan la priorización de la cirugía para obtener los máximos resultados en cuanto a peso y comorbilidad, al tiempo que posicionan a la tirzepatida como una poderosa alternativa o estrategia complementaria.

RESULTADOS EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2

El trabajo de los especialistas de la Clínica incluye también un subanálisis en pacientes con diabetes tipo 2, donde se observó que la pérdida de peso, la reducción de IMC y de perímetro de cintura era mayor todavía entre los intervenidos con cirugía bariátrica. No obstante, los autores subrayan que los agonistas GLP-1 también mejoran de forma significativa el control glucémico y constituyen una herramienta terapéutica eficaz, especialmente en pacientes que no son candidatos a cirugía.

El especialista en Medicina Interna del Área de Obesidad y de la Unidad de Chequeos de la Clínica, el doctor Manuel Landecho, ha explicado que "la obesidad es una enfermedad crónica en cuyo tratamiento las expectativas del paciente son un punto central, y define la mejor opción de tratamiento en cada caso. Sin embargo, para personas con mayor acumulación de tejido adiposo o a las que la obesidad limita más su vida diaria, la cirugía es un tratamiento claramente superior y es imprescindible que valoren todas las alternativas terapéuticas. Los especialistas podemos y debemos personalizar al máximo el tratamiento".