Archivo - Hombre viendo la televisión de noche desde la cama. - JHORROCKS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EDIZIONES) -

Cuando por fin apagas la tele es más tarde de lo que pensabas y, aunque estabas cansado y has disfrutado viendo tu serie favorita, al meterte en la cama te cuesta dormir. ¿Qué pesa más: la luz de la pantalla, la intriga de la serie, o el rato de descanso que le has robado al reloj?

Charlamos en exclusiva en Europa Press Salud Infosalus con Gregorio Mora, especialista en sueño y autor de 'Dormir para vivir más y mejor' (Oberon), quien nos explica por qué importa la hora a la que apagas la tele, pero también cómo debemos preparar el cuerpo para dormir sin renunciar a nuestra serie favorita, algo que se inicia desde que nos levantamos ese mismo día.

"En torno al 54% de la población española adulta no tiene una buena calidad del sueño y, al final, todos en nuestra vida tenemos problemas de insomnio y no hay mecanismos en nuestro cuerpo para mejorarlo. Yo sufrí insomnio por una situación difícil en la vida", reconoce este experto.

Entre los principales problemas que favorecen ese insomnio, tal y como nos destaca, se encontraría la falta de información y "el pensar que dormir es tumbarnos, cerrar los ojos, y descansar ocho horas", cuando dice que no es sólo esto. Apunta que otro causante es el no calibrar nuestro cuerpo (siendo la luz y la oscuridad los dos principales calibradores). Pero también habla que es causa de un mal sueño el hecho de que el cuerpo se descompense y estemos hasta 12 de la noche viendo series en televisión o haciendo 'scroll' con el móvil, es decir, un mal uso de los dispositivos electrónicos, tal y como hemos comentado al inicio. "El no conocer tu ritmo biológico también genera muchos trastornos de sueño, por lo que debemos acompasar nuestros hábitos al reloj biológico", agrega.

Para la "ecuación de un buen sueño" dice este experto que se encontrarían los siguientes factores: la luz, la temperatura, la alimentación, la actividad física, el estrés, y sobre todo, el momento de cada cosa. "El cuerpo tiene su propio reloj interno y hay que conocerlo. También es importante el momento en el que hacemos las cosas y hay que tener en cuenta cuándo tenemos más capacidad para hacerlas, y esto depende del cronotipo de cada persona. Si lo quieres forzar recurres al café, a los dulces, y al azúcar", advierte Gregorio Mora.

Entonces, aporta los siguientes consejos para construir un buen descanso nocturno:

- Es bueno exponerse a la luz del día y por la noche darle oscuridad al cuerpo, huir de las luces azules, y emplear las luces en tono rojizo al final del día porque así cambiará el proceso de algunas hormonas, como la melatonina, para la inducción al sueño.

- La temperatura por la noche es importante porque cuando ésta llega es importante facilitarle ese trabajo y, a día de hoy, tenemos las casas climatizadas a temperatura constante, pero por la noche siempre baja la temperatura y hay que facilitar ese proceso de bajada de temperatura, y con una ducha de agua caliente de 30 minutos antes de acostarte hará que el cuerpo elimine el calor interno y baje esa temperatura central del cuerpo y será más fácil esa inducción al sueño; también puede ser útil en este contexto el bajar la temperatura de la casa a 17-21 grados, en función de la persona y de la zona geográfica

- Tenemos que bajar el ritmo de estrés que vivimos y lo idóneo es la práctica de la meditación, realizar respiraciones, ejercicios de relajación, porque si al final vas a 200 km/hora durante el día, y pretendes frenar en seco, el cuerpo no tiene esa capacidad, y hay que dar esos pequeños recursos para bajar la aceleración y facilitar esa inducción al sueño.

- En la alimentación conviene cenar dos horas antes, y si puede ser dos horas y media antes; además, ve idóneo el no cenar ensalada, por ejemplo, ya que éstas pueden favorecer la generación de gases o las digestiones pesadas, y por eso apuesta por cenas suaves y ricas en carbohidratos, ya que favorecen la producción de triptófanos que aumentan la producción de melatonina; pero también recomienda una hora antes de acostarse una rodaja de piña, y la ingesta de 4-5 nueces o de un huevo porque esto también incrementa la producción de melatonina, que es la hormona inductora del sueño.

- En cuanto al deporte señala que no podemos acabar una jornada deportiva, y justo después cenar y acostarnos, "porque el cuerpo no tiene ese botón para bajar las revoluciones, y al hacer deporte aceleras el cuerpo"; indica que se necesitan, al menos, dos horas para que ese entrenamiento no afecte a tu calidad de sueño.

CONSECUENCIAS DE NO DORMIR BIEN

En este contexto, recuerda Gregorio Mora que dormir es fundamental para nuestro bienestar y para un buen estado de salud porque "es el único momento del día que el organismo destina a la regeneración, a la reparación, a la consolidación de la memoria", por ejemplo.

Eso sí, hace hincapié en que no todo el mundo necesita dormir ochos horas, e insiste en que hay que ser consciente de que el sueño es parte de nuestra actividad diaria. "Si no tienes buena calidad de sueño tu cuerpo no tiene la ocasión de regenerarse, de reparar, un proceso que sucede mientras dormimos, y al final se gasta, y con consecuencias para la salud serias", avisa.

Por ejemplo, recuerda Mora una investigación reciente que relaciona el desarrollo de Alzheimer con una mala calidad del sueño: "Mientras dormimos eliminamos la proteína tau y la beta amiloide, asociadas con el alzheimer. Si no tienes una buena calidad del sueño, el cuerpo no tiene la capacidad de limpiar los desechos y presentas una mayor propensión para que en el futuro se desarrolle esa enfermedad".