El cáncer de pulmón que cambia de identidad: descubren por qué algunos tumores se vuelven 'invencibles' al tratamiento

Archivo - Radiografía cáncer de pulmón. - UTAH778/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio codirigido por el Institute for Systems Biology de Estados Unidos (ISB, por sus siglas en inglés) muestra que algunos cánceres de pulmón pueden cambiar de identidad a medida que evolucionan, pasando de un tipo de cáncer a otro de maneras que pueden hacerlos más agresivos y difíciles de tratar.

NI MEZCLA NI AZAR: UNA CÉLULA ANCESTRAL COMÚN

Los hallazgos, publicados en 'Cell Reports Medicine', se centran en una forma rara de cáncer de pulmón conocida como cáncer de pulmón de células pequeñas combinado (CPCPc), en la que los tumores presentan características tanto de cáncer de pulmón de células pequeñas como de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos tumores mixtos suelen tratarse como cáncer de pulmón de células pequeñas estándar, aunque los pacientes tienden a tener peores resultados.

Mediante una combinación de enfoques genómicos espaciales y de células individuales, los investigadores descubrieron que estos tumores no surgen de dos cánceres distintos. En cambio, se originan a partir de una única célula cancerosa ancestral y evolucionan con el tiempo, con células que transitan entre diferentes identidades.

"Descubrimos que estos tumores no son simplemente mezclas de diferentes tipos de cáncer. Son sistemas dinámicos, con células cancerosas que cambian activamente su identidad. Esa flexibilidad podría ayudar a explicar por qué son tan difíciles de tratar", detalla Wei Wei, doctor en filosofía, profesor asociado del ISB y coautor principal del estudio.

EL ESCUDO DE FIBROBLASTOS CONTRA EL SISTEMA INMUNE

El estudio también reveló que las células tumorales pueden existir en estados intermedios o híbridos, presentando características de múltiples tipos de cáncer a la vez. Aproximadamente un tercio de las células tumorales similares al cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) analizadas mostraron estas identidades mixtas, lo que sugiere que la progresión del cáncer no es un simple interruptor de encendido y apagado, sino un proceso continuo.

Además, los investigadores descubrieron que distintas regiones dentro del mismo tumor crean microambientes diferentes. Algunas áreas eran ricas en células inmunitarias, mientras que otras carecían en gran medida de ellas. Densas bandas de fibroblastos (células del tejido conectivo que los tumores pueden utilizar para formar barreras protectoras) a menudo separaban estas regiones. Estos límites ricos en fibroblastos podrían ayudar a aislar partes del tumor del ataque inmunitario.

"Al combinar la genómica espacial, el análisis de células individuales y la secuenciación multirregional, pudimos rastrear cómo evolucionan estos tumores en el espacio y el tiempo", agrega Qihui Shi, doctor de la Universidad de Fudan (China) y coautor principal del estudio. "Este enfoque nos permitió detectar estados celulares transitorios que no son visibles con los métodos convencionales".

El equipo también desarrolló una herramienta de diagnóstico basada en cuatro genes, denominada Detector de CPCNP, que podría ayudar a identificar estos tumores mixtos con mayor precisión.

DETECTOR DE CPCNP: LA NUEVA BRÚJULA GENÉTICA

La herramienta se basa en una conclusión clave del estudio: si bien las partes de células pequeñas y no pequeñas del CPCNP pueden tener un aspecto muy diferente al microscopio, provienen del mismo tumor ancestral y comparten mutaciones tempranas en el tronco. Esto significa que una biopsia que solo muestrea la región con apariencia de células pequeñas aún puede contener pistas genéticas que revelen la identidad mixta oculta del tumor.

Asimismo, en conjuntos de datos de pacientes previamente diagnosticados con cáncer de pulmón de células pequeñas estándar, la herramienta detectó una proporción sustancialmente mayor de casos con características combinadas, lo que sugiere que la enfermedad podría estar infradiagnosticada.

Los hallazgos resaltan la importancia de comprender no solo las mutaciones genéticas en el cáncer, sino también cómo las células cancerosas cambian de estado e interactúan con su entorno. "El cáncer no es estático. Para tratarlo eficazmente, necesitamos comprender cómo evoluciona, no solo qué es en un momento dado", sustenta Wei.