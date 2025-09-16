La mayoría de los casos de cáncer de pulmón de célula pequeña se detectan en fases avanzadas

En el marco de la iniciativa 'Small Things Matter'

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El especialista en Oncología Médica de la Unidad de Tumores Torácicos/Pulmón del Hospital Ruber Internacional, Antonio Calles, ha explicado que la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP), en el momento del diagnóstico, presentan una enfermedad avanzada que ya se ha extendido a otros órganos. Por ello, considera "fundamental" aumentar el conocimiento sobre esta patología para conseguir detectarla a tiempo.

"La razón es que se trata de un tumor que crece muy rápidamente, da inicialmente pocos síntomas y hoy en día no existe ninguna medida para detectarlo de manera precoz. Los síntomas suelen ser además muy inespecíficos, por lo que es fundamental aumentar el conocimiento para poder detectarlo a tiempo. Es una enfermedad que debería ser conocida para mejorar su pronóstico", ha señalado.

Calles ha alertado de que no se le dedica la "suficiente atención" a este tipo de cáncer de pulmón, pese a que en España se diagnostican aproximadamente 5.000 casos todos los años.

Así se ha mostrado el experto en el marco de la iniciativa 'Small Things Matter' (las cosas pequeñas importan), liderada por PharmaMar, con el objetivo de concienciar sobre el cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) y desestigmatizar la enfermedad.

Según la compañía, aunque el cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) representa cerca del 15 por ciento de los casos de cáncer de pulmón y es una de sus formas más agresivas, sigue siendo el tipo menos conocido de esta enfermad. Su alta agresividad, caracterizada por un crecimiento rápido y tendencia a la diseminación precoz, unida a la escasez de información accesible, hace que esta patología continúe siendo poco visible tanto para los pacientes y sus familias, como para la sociedad en general, apunta.

"Todo aquello que no llega a la sociedad o a los pacientes afectados, que no haya información accesible, genera mucha incertidumbre, miedo y estrés porque no sabes a lo que te tienes que enfrentar en el momento de un diagnóstico. Es fundamental ofrecer recursos y herramientas que visibilicen este tipo de cáncer de pulmón hasta ahora más desconocido, reducir el estigma que se tiene y llegar a las personas afectadas y que puedan entender de qué se trata y qué afrontan", afirma Bernard Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP), quien también participa en la iniciativa.

'Small Things Matter' será una iniciativa con vocación de largo recorrido, que se irá nutriendo de nuevos contenidos, para que pacientes, familiares y la sociedad en su conjunto puedan conocer mejor esta patología y acceder a recursos prácticos que mejoren su calidad de vida.

"'Small Things Matter' no es solo una campaña, es una llamada a la acción. Queremos transformar el silencio en conversación y el desconocimiento en información veraz y empoderamiento a la hora de afrontar la enfermedad", ha afirmado María Lisa Basile, VP Global Commercial Head Oncology de PharmaMar.