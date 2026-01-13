Cáncer de próstata: la herramienta que podría salvar vidas y evitar tratamientos innecesarios

Archivo - Prueba PSA para cáncer de próstata. - JARUN011/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cada año, millones de hombres se hacen la prueba del antígeno prostático específico (PSA por sus siglas en inglés) sin saber realmente qué significa su resultado. ¿Es solo una cifra más, o un indicio real de riesgo? Ahora, científicos de la Universidad de Michigan han desarrollado una herramienta capaz de dar respuestas más precisas, combinando PSA con edad, antecedentes familiares y otros factores de salud.

Probada en más de 200.000 hombres, esta nueva metodología no solo predice el riesgo de muerte por cáncer de próstata, sino que también podría ayudar a evitar tratamientos innecesarios. Para los médicos y pacientes, esto representa un paso gigante hacia decisiones más personalizadas y seguras.

UN MODELO QUE VA MÁS ALLÁ DEL PSA

Una nueva herramienta de predicción a largo plazo estima el riesgo de morir de cáncer de próstata, ofreciendo una forma más precisa de interpretar los resultados de la prueba del antígeno prostático específico (PSA) en comparación con los modelos existentes, según un trabajo de la Universidad de Michigan (Estados Unidos).

La herramienta, probada en más de 200.000 hombres, superó los métodos actuales y podría ayudar a los médicos a adaptar las decisiones de detección y tratamiento según el riesgo individual y la esperanza de vida. Los hallazgos se publican en 'Annals of Internal Medicine'.

Para mejorar la interpretación de los resultados de la prueba de PSA, los investigadores de la Universidad de Michigan utilizaron datos a largo plazo de más de 33.000 hombres de entre 55 y 74 años en un importante ensayo de detección de cáncer en Estados Unidos para crear un nuevo modelo de pronóstico y validaron sus hallazgos en un grupo separado de casi 175.000 pacientes en el mismo rango de edad. Construyeron un modelo que predice la probabilidad de morir de cáncer de próstata combinando los niveles de PSA con factores como antecedentes familiares, raza, edad y otras afecciones de salud.

EDAD, ANTECEDENTES Y SALUD: LA FÓRMULA QUE MARCA LA DIFERENCIA

En comparación con los modelos existentes, la nueva herramienta mostró una mayor precisión en la predicción de la muerte por cáncer de próstata durante décadas, lo que sugiere que podría guiar decisiones más personalizadas de detección y tratamiento.

Los autores señalan que el desarrollo de esta herramienta representa un paso clave en el movimiento hacia la reducción del sobretratamiento y la mejora de la atención personalizada en este espacio y tiene una posible aplicación en el mundo real para los casi 10 millones de pacientes que se someten a la detección del cáncer de próstata cada año.