Breve guía sobre el PSA en hombres: ¿Siempre que está alterado es cáncer?

El antígeno prostático específico (PSA por sus siglas en inglés) es una sustancia producida por las células normales y cancerosas en la glándula prostática. Es una proteína que produce la próstata y que participa en la disolución del coágulo seminal. Su producción depende de la presencia de andrógenos y del tamaño de la glándula prostática, explica la Clínica Universidad de Navarra.

El PSA se encuentra principalmente en el semen, aunque también se puede encontrar en pequeñas cantidades en la sangre, describe por su parte la American Cancer Society. Se conoce como un marcador tumoral de cáncer de próstata y la elevación del PSA en plasma es proporcional a la masa tumoral presente, aunque no siempre esto se corresponde. Hay algunas patologías benignas que también hacen que ese PSA se eleve.

El doctor Fabricio Racca, oncólogo médico de la Unidad de tumores genitourinarios de IOB Institute of Oncology en Barcelona, indica en una entrevista con Infosalus que la mayor parte de los hombres sin cáncer de próstata tiene niveles de PSA menores a 4 nanogramos (ng/mL) por mililitro de sangre. "Por tanto, no siempre que esté el PSA presente es sinónimo de cáncer, ni tampoco siempre que esté elevado, sea superior a 4 ng/mL, significa que hay tumor", destaca el oncólogo.

A su juicio, hay que ser cauteloso con el valor del PSA porque su valores no representan un diagnóstico de por sí, ni tampoco un pronóstico. "Se trata de un marcador tumoral que, junto a otras pruebas (historia clínica, biopsia, resonancia etc), puede ayudar a determinar si existe enfermedad, pero que esté elevado no es sinónimo de cáncer", remarca.

Así, describe que el PSA puede estar elevado, y no significar cáncer, por las siguientes patologías benignas (no cancerosas):

.- Hiperplasia benigna de próstata (HBP): Un agrandamiento no canceroso de la próstata que afecta a muchos hombres a medida que envejecen puede aumentar los niveles de PSA.

.- Prostatitis o infección de la próstata. Relativamente frecuente en varones sexualmente activos, o pacientes mayores a quienes se ha manipulado la próstata con sondaje. Los valores de PSA se deben a células dentro de la próstata que, al aumentar ésta de tamaño, éstas se inflaman, o por estar manipuladas pueden producir incremento del PSA.

.- Un paciente al cual se le hace una colonoscopia.

.-Un paciente que hace mucho deporte con bicicleta porque el constante contacto del suelo pélvico masculino con el sillín de la bicicleta hace que la próstata se estimule y aumente el valor del PSA.

.-Edad mayor: los niveles de PSA normalmente aumentan con lentitud a medida que usted envejece, aunque no tenga anomalía en la próstata.

.- Ciertos medicamentos: Tomar hormonas masculinas, como testosterona u otros medicamentos que aumentan el nivel de testosterona, puede causar un aumento en los niveles de PSA.

CUÁNDO HAY CÁNCER DE PRÓSTATA

Desde la American Cancer Society remarcan que cuando se forma el cáncer de próstata, el nivel de PSA generalmente aumenta a más de 4 nanogramos. "Sin embargo, un nivel por debajo de 4 no garantiza que un hombre no tenga cáncer. Alrededor del 15% de los hombres que tienen un PSA menor de 4 presentará cáncer de próstata en una biopsia", puntualiza la entidad científica.

De hecho, detalla que los hombres que tienen un nivel de PSA de 4 a 10 tienen una probabilidad de 1 en 4 de padecer cáncer de próstata. "Si el PSA es mayor de 10, la probabilidad de tener cáncer de próstata es de más de 50%", agrega.

"Si su nivel de PSA es alto es posible que su médico recomiende esperar un poco de tiempo y repetir la prueba, o bien prefiera hacer una biopsia prostática para saber si tiene cáncer. No todos los médicos usan el mismo valor límite de PSA para decidir cuándo se debe hacer una biopsia de la próstata", añade.

Si el PSA es de 4 o más, la American Cancer Society dice que algunos médicos pueden recomendar la biopsia, mientras que otros pueden recomendarla comenzando a un nivel más bajo, como 2,5 o 3 ng/mL. Eso sí, resalta que también otros factores pueden afectar esta decisión, tales como la edad, la raza, y el antecedente familiar.

Finalmente, desde la Clínica Universidad de Navarra recuerdan que el cáncer de próstata es el tercer tumor más frecuente en varones españoles, y supone la tercera causa de muerte por cáncer en España. "La incidencia de este cáncer aumenta con la edad. Algunos son de crecimiento lento y no tienen manifestaciones clínicas durante toda la vida, mientras que otros tienen un crecimiento más agresivo y pueden metastatizar", sentencia.