Archivo - Mujer andando por la calle mientras habla por el móvil. - FREEMIXER/ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo aleatorio ha revelado que interrumpir el sedentarismo prolongado con caminatas rápidas y frecuentes puede mejorar la regulación de la glucosa en sangre en mayor medida que la misma cantidad de caminata realizada en una sola sesión continua.

En el ensayo, publicado en la revista 'Obesity', 30 adultos con sobrepeso u obesidad que eran sedentarios (que declararon pasar más de 6 horas al día sentados) fueron asignados aleatoriamente a 45 minutos al día de caminata rápida, 5 días a la semana durante 6 semanas, ya sea en episodios cortos a lo largo del día o en un solo episodio.

En comparación con el grupo de caminata continua, el grupo de episodios cortos experimentó mayores mejoras en la regulación de la glucosa durante una prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa, así como un mayor tiempo dentro del rango objetivo de glucosa y una menor variabilidad glucémica durante las actividades de la vida diaria, según lo medido por monitores continuos de glucosa.

"Nuestros hallazgos sugieren que la forma en que distribuimos la actividad física a lo largo del día puede ser tan importante como la cantidad", señala la autora principal, Audrey Bergouignan, doctora en Filosofía, directora de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) y profesora asociada del Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado (Estados Unidos).

"En lugar de depender únicamente de una sola sesión de ejercicio, interrumpir regularmente los periodos prolongados de sedentarismo con caminatas cortas puede ofrecer beneficios adicionales para la regulación de la glucosa en sangre, especialmente en personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2", concluye.

Se trata del primer ensayo aleatorio que demuestra que, durante 6 semanas en condiciones de vida normales, las pausas activas frecuentes para interrumpir el comportamiento sedentario mejoraron la tolerancia a la glucosa y la regulación glucémica a lo largo del día más que un período de caminata continua de igual duración.

Estos beneficios se produjeron a pesar de una dosis de actividad total y un gasto energético similares, y sin mejoras detectables en la sensibilidad a la insulina en todo el cuerpo, lo que respalda la función independiente del patrón de actividad en la regulación de la glucosa.