Cambian los criterios para identificar a los pacientes con mieloma múltiple de peor pronóstico

Archivo - Las células de mieloma múltiple se agrupan en el flujo sanguíneo. - NEMES LASZLO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional concluye que, en la era de las terapias combinadas más avanzadas, los pacientes con mieloma múltiple cuya enfermedad progresa durante los tres primeros años tras el diagnóstico presentan un riesgo especialmente alto y deberían ser candidatos prioritarios a tratamientos innovadores y ensayos clínicos.

Investigadores de la Universidad de Alabama en Birmingham (Estados Unidos) y del consorcio CoMMiT descubierto que, con los nuevos tratamientos para el mieloma múltiple, un tipo grave de cáncer de sangre, los médSaludorribus1

icos deberían utilizar criterios diferentes para identificar a los pacientes con bajas probabilidades de supervivencia.

El estudio se publica por Wiley en 'CANCER', una revista revisada por pares de la Sociedad Americana del Cáncer.

POR QUÉ YA NO SIRVEN LOS CRITERIOS ACTUALES

El mieloma múltiple funcional de alto riesgo (FHR, por sus siglas en inglés), que afecta a un subgrupo de pacientes con cáncer de sangre, se define comúnmente como un mieloma múltiple que progresa dentro de los 18 meses posteriores al inicio del tratamiento y tiene un pronóstico de supervivencia inferior a 2 años después de la progresión.

Sin embargo, recientemente, el uso de un régimen de tratamiento de cuatro partes (que incluye anticuerpos anti-CD38, inhibidores del proteasoma, agentes inmunomoduladores y dexametasona) seguido de un trasplante autólogo de células madre, ha ayudado a ralentizar la progresión del cáncer.

Para actualizar la definición de mieloma múltiple FHR en la era actual de la terapia combinada, los investigadores analizaron información sobre 310 pacientes con mieloma múltiple de diagnóstico reciente que recibieron esta terapia y fueron seguidos durante una mediana de 3,5 años.

Los análisis de supervivencia indicaron que la progresión del cáncer dentro de los 36 meses posteriores al inicio de la terapia combinada permitió identificar a los pacientes cuya supervivencia probablemente sería inferior a dos años desde el momento de la progresión. La adición de otro tratamiento, denominado terapia de redireccionamiento de células T, contribuyó a ralentizar la progresión.

Esta población de pacientes "FHR36", que representa el 16,4% del total de pacientes tratados, debería priorizarse como candidata para el uso temprano de la terapia de redireccionamiento de células T y para ensayos clínicos de medicamentos con mecanismos de acción novedosos.

"Los hallazgos ayudarán a los médicos a elegir terapias para esta importante minoría de pacientes que experimentan una progresión de la enfermedad en los primeros 3 años posteriores al diagnóstico, e identificarán una población importante con mayor necesidad de innovaciones en el tratamiento que deberán abordarse en la próxima generación de ensayos clínicos", concluye el autor principal, Luciano J. Costa, de la Universidad de Alabama en Birmingham.