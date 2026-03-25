El calor y las urgencias en mayores: un estudio revela diferencias en el riesgo según la temperatura y el contexto

Archivo - Hombre intentando enfriarse con una botella de agua. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos) han analizado datos de historias clínicas electrónicas de pacientes de 65 años o más en dos servicios de urgencias de la ciudad de Nueva York pertenecientes al mismo sistema de salud. Su objetivo era determinar si los pacientes acudían a urgencias por enfermedades relacionadas con el calor a temperaturas que diferían de las alertas municipales por altas temperaturas.

Publicado en la revista 'JAMA Network Open' la implementación selectiva de intervenciones de seguridad contra el calor, adaptadas a las vulnerabilidades únicas de los adultos mayores, puede mejorar su capacidad de adaptación al calor de maneras que no se tienen en cuenta en las prácticas municipales actuales.

A nivel nacional, la mortalidad relacionada con el calor ha aumentado casi un 17% anual desde 2016. Como resultado, la ciudad de Nueva York ahora emite alertas por calor y abre centros de enfriamiento cuando se pronostica que el índice de calor alcanzará los 35ºC o más durante al menos dos días consecutivos, o un índice de calor de 38ºC grados Fahrenheit o más durante cualquier período de tiempo.

Mientras tanto, se sabe que los adultos mayores tienen un mayor riesgo de sufrir un golpe de calor y la muerte relacionada, de padecer afecciones crónicas más sensibles al calor, como enfermedades cardíacas, renales y diabetes, y de ser más propensos a tomar medicamentos que alteran la regulación de la temperatura.

Los investigadores encontraron que en el único servicio de urgencias que atendía a una población más vulnerable al cambio climático (pacientes de grupos raciales y étnicos minoritarios desatendidos y más dependientes de Medicaid), los pacientes tenían riesgo de usar el servicio de urgencias debido al calor a partir de un índice de calor máximo diario de 19ºC, con riesgos amplificados observados entre 32ºC y 38ºC.

Este umbral de 32ºC de riesgo amplificado es inferior a los umbrales que actualmente activan las alertas municipales por calor y los programas de refrigeración relacionados. En el servicio de urgencias que atendía a más pacientes blancos con seguro privado (una población potencialmente más resiliente al cambio climático), no se observó ninguna asociación significativa entre el calor y el uso del servicio de urgencias en adultos mayores.

"Ante la intensa ola de calor que azota las regiones occidentales de Estados Unidos, es fundamental que los sistemas de salud se preparen", aporta Alexander Azan, doctor en medicina, profesor adjunto del Departamento de Salud Pública y autor principal del estudio.

"Los datos de los registros médicos electrónicos brindaron a nuestro equipo la oportunidad de identificar los umbrales de exposición al calor asociados con el uso de los servicios de urgencias en una población vulnerable, y descubrimos que estos diferían de las tendencias a nivel poblacional que sirven de base para los sistemas de alerta municipales". El equipo de investigación analizó datos de historias clínicas electrónicas de pacientes de 65 años o más que acudieron a dos servicios de urgencias de la ciudad de Nueva York pertenecientes al mismo sistema de salud, pero separados por 16 kilómetros (denominados ED-1 y ED-2).

Los investigadores analizaron un total de 55.200 visitas a urgencias, correspondientes a 15 092 pacientes únicos en ED-1 y 19 559 en ED-2, durante los meses de verano (de mayo a septiembre) de 2022 a 2024. ED-1 está asociado a un hospital universitario comunitario que atiende a una población de pacientes diversa en términos socioeconómicos, raciales y étnicos. ED-2 se encuentra en un centro médico universitario más grande que atiende a una mayor proporción de pacientes de mayores ingresos. La proporción de pacientes inscritos en Medicaid en ED-1 fue el doble que en ED-2.

El equipo de investigación comparó cada visita a urgencias con los datos de temperatura del centro de monitoreo del aeropuerto LaGuardia, que presenta una alta correlación con otros importantes centros del Servicio Meteorológico Nacional de la ciudad de Nueva York. Posteriormente, calcularon los valores del índice de calor en función de otros parámetros de calor extremo para permitir una comparación directa con los umbrales de alerta por calor de la ciudad de Nueva York.

En ED-1, el riesgo de que los adultos mayores acudieran a urgencias debido al calor comenzó a aumentar a partir de los 19ºC, observándose un incremento del riesgo entre los 32ºC y los 38ºC. Los investigadores no observaron asociaciones significativas en ED-2. El equipo de estudio estimó que un sistema de alerta por calor integrado en el sistema sanitario, activado en días con temperaturas de 32ºC o superiores sin avisos de calor emitidos, podría haber evitado aproximadamente 116 visitas a ED-1 durante el período de estudio.

El equipo de investigación planea combinar la identificación de umbrales de exposición relevantes a nivel local con una evaluación exhaustiva de cómo los factores de riesgo sociales y estructurales pueden agravar aún más los riesgos de acudir a urgencias por calor, y para qué afecciones de salud en adultos mayores. Esta investigación promete contribuir al desarrollo de estrategias de alerta por calor personalizadas, basadas en el sistema de salud, para reducir las visitas evitables a urgencias por calor en adultos mayores.