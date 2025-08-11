Cómo reconocer y actuar ante un golpe de calor

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El médico José Manuel Hernández Graff, especialista de HM Santísima Trinidad, ha señalado que las primeras pautas a seguir ante un golpe de calor consisten en trasladar a la persona afectada a un lugar con sombra y refrescar con compresas húmedas zonas clave, como cuello, ingles y axilas, para reducir la temperatura corporal o, si es posible, realizar una inmersión gradual en agua fría.

En plena ola de calor en España, Hernández ha advertido sobre el riesgo de sufrir un golpe de calor, una emergencia que puede tener graves consecuencias para la salud, especialmente en personas mayores, niños, pacientes con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos al sol.

Según ha explicado, el golpe de calor se produce cuando el cuerpo se sobrecalienta, llegando a alcanzar valores por encima de los 39 o 40 ºC, debido a la exposición prolongada al sol, al ambiente extremadamente caluroso o a la práctica de actividad física intensa, que hacen que el organismo pierda su capacidad de autorregular la temperatura y eliminar el exceso de calor, normalmente a través de la sudoración.

Ante una situación de este tipo, el experto ha subrayado la importancia de saber reconocer las señales de alerta y, a partir de ellas, conocer cómo actuar para evitar riesgos mayores. "Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre alta, el dolor de cabeza, la sensación de debilidad generalizada, la taquicardia y la respiración superficial y acelerada. También pueden aparecer mareos, náuseas, vómitos o alteraciones en el comportamiento", ha detallado.

Junto a las recomendaciones citadas, el médico ha sugerido que se garantice la hidratación del afectado ofreciendo pequeños sorbos de agua, siempre que esté consciente. Si presenta mareos o vómitos, ha aconsejado colocarlo en posición lateral de seguridad y solicitar ayuda médica cuanto antes. En caso de pérdida de conciencia o convulsiones, ha insistido en que es fundamental llamar a emergencias o acudir al centro sanitario más cercano.

Asimismo, Hernández ha instado a seguir medidas de prevención sencillas, como beber agua de forma regular, aunque no se tenga sed, protegerse del sol directo y evitar la sobreexposición, para lo que ha apuntado al uso de ropa ligera y la reducción de la actividad física durante las horas más calurosas. "Con temperaturas tan extremas como las de estos días, la mejor forma de evitar un golpe de calor es la prevención", ha subrayado.