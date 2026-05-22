8 de cada 10 españoles asocian la creatividad con la salud mental y el bienestar

Archivo - Hombre pintado en su casa. - MIXETTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El 80 por ciento de los españoles considera que realizar actividades creativas como dibujar, pintar o diferentes manualidades puede tener efectos positivos sobre la salud y el bienestar, según una encuesta realizada a 1.000 adultos por Sanitas.

Además, el 85 por ciento piensa que desarrollar su creatividad en la vida diaria le aportaría efectos positivos en su día a día y el 83 por ciento de los encuestados afirma que contar con una forma de expresión creativa le ayuda a gestionar mejor sus emociones, mientras que el 49 por ciento asegura sentirse relajado cuando realiza actividades artísticas.

Aun así, desde Sanitas han asegurado que existe una "distancia clara" entre reconocer los beneficios de la creatividad e incorporarla a la rutina.

Más de la mitad de las personas que no reservan tiempo de forma habitual para estas actividades (el 54%) no recuerda cuándo fue la última vez que lo hizo y entre quienes sí lo recuerdan, en el 40 por ciento de los casos la última vez fue hace más de un año.

FALTA DE TIEMPO Y CANSANCIO

La falta de tiempo y el cansancio aparecen como algunas de las principales barreras para realizar estas actividades. Entre quienes no dedican tiempo a actividades creativas, el 29 por ciento menciona la falta de tiempo y el 34 por ciento apunta al agotamiento después del trabajo como motivos que dificultan incorporarlas a su día a día.

El psicólogo de Blua de Sanitas, Jorge Buenavida, ha afirmado que la creatividad puede ser una "forma sencilla" de expresar emociones que a veces cuesta verbalizar.

"Actividades como dibujar, pintar o escribir ayudan en este proceso. Además, nos permite tomar distancia de lo que se está viviendo y ordenar mejor determinadas experiencias personales. En este sentido, desde la psicología, intentamos que nuestros consultantes entiendan que no se trata de hacerlo bien ni perfecto, sino de dedicar un tiempo a una actividad que ayuda a reducir la tensión emocional y a conectar con uno mismo", ha añadido.

En este sentido, Bupa, el grupo al que pertenece Sanitas, ha lanzado la campaña 'Express Your Health'. Esta iniciativa pone en valor la creatividad como una forma de expresar vivencias relacionadas con la salud y anima a las personas a compartir sus experiencias sobre salud física o emocional a través del arte, especialmente cuando resulta difícil ponerlas en palabras.

La campaña se ha presentado en Madrid con un mural digital ubicado en la Gran Vía y cuenta también con acciones similares en Londres, Melbourne y Sídney. Las obras reúnen historias personales relacionadas con la salud, interpretadas por artistas y creadores de distintos países. Entre los participantes se encuentran los artistas españoles Coco Dávez y 72kilos, Óscar Alonso, junto a personalidades como el saltador olímpico Tom Daley y el atleta paralímpico Richard Whitehead.

Las piezas abordan experiencias relacionadas con la fertilidad, la anemia falciforme, la diabetes, la ansiedad, el envejecimiento o el duelo, entre otras. A través de estos relatos, la campaña muestra cómo el arte puede ayudar a expresar lo que la salud implica en el cuerpo y en el estado emocional.

"El arte me permite compartir aquello que no consigo poner en palabras y expresar lo que, de otro modo, podría quedar oculto sobre mi vida y mi salud. La depresión ha formado una parte importante de mi vida, pero abordarla desde la creatividad me ha ayudado a afrontar el dolor", ha concluido una de las artistas participantes en la campaña, Coco Dávez.