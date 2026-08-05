La biopsia líquida podría evitar meses de tratamientos ineficaces en el cáncer de pulmón

Archivo - Radiografía cáncer de pulmón. - UTAH778/ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Centro Oncológico Johns Hopkins Kimmel y su Instituto Bloomberg-Kimmel para la Inmunoterapia del Cáncer (Estados Unidos) han demostrado que la biopsia líquida a partir de muestra de sangre puede predecir en pocas semanas si los pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado se benefician de la inmunoterapia, lo que facilitaría la toma de decisiones terapéuticas tempranas.

El estudio, publicado en 'Clinical Cancer Research', detalla que una sola extracción de sangre de tres a nueve semanas después de iniciar el tratamiento de inmunoterapia anti-PD-(L)1 detectó con precisión la presencia de ADN tumoral circulante (ADNtc) y fue un predictor fiable de la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global.

Además, esta única extracción de sangre resultó tan precisa como las extracciones repetidas para predecir la respuesta al tratamiento, lo que hace que este método sea práctico para la atención oncológica rutinaria.

Para llegar a estos resultados, el equipo estudió muestras de plasma recogidas durante el tratamiento de 109 pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado, así como muestras de glóbulos blancos recolectada antes de empezar el tratamiento.

Los pacientes cuyo ADN tumoral circulante se volvió indetectable durante el intervalo clave de tres a nueve semanas permanecieron libres de progresión de la enfermedad durante una mediana de 26,6 meses, en comparación con 3,4 meses para los pacientes cuyo ADN tumoral circulante permaneció detectable. También vivieron considerablemente más tiempo, con una mediana de supervivencia global de 46,9 meses frente a 11,4 meses.

"Nuestros hallazgos establecen la respuesta molecular del ADN tumoral circulante como un predictor temprano del beneficio de la inmunoterapia y demuestran que un enfoque práctico de biopsia líquida, realizado en un solo momento y sin tratamiento previo del tumor, puede proporcionar información clínicamente significativa semanas antes de las imágenes convencionales", ha destacado la autora principal del trabajo Valsamo 'Elsa' Anagnostou.

La investigadora ha destacado la ventaja que supone para la incorporación de la prueba a la práctica clínica que solo necesite una única toma de muestras y que no requiera muestras de tumor. "Elimina la necesidad de tejido tumoral y reduce los costos y la carga logística, lo que facilita su implementación en entornos oncológicos rutinarios en lugar de limitarse a centros especializados", ha precisado.

SOLUCIÓN A RESULTADOS DE IMAGEN INICIALES CONFUSOS

El valor del método probado en este estudio radica en que, a diferencia de la quimioterapia, la inmunoterapia puede producir resultados de imagen iniciales confusos. En ocasiones, los tumores parecen más grandes antes de reducirse, un fenómeno conocido como pseudoprogresión, mientras que otros pacientes experimentan respuestas mixtas que dificultan la toma de decisiones terapéuticas.

En este contexto, disponer de una evaluación molecular temprana a partir de una muestra de sangre ayudaría a los médicos a determinar si la terapia está funcionando de forma temprana y, con ello, evitar a los pacientes meses de tratamiento ineficaz, tóxico y costoso y cambiar rápidamente a otro diferente.

Asimismo, este indicador de respuesta a la inmunoterapia podría ayudar a acelerar el desarrollo y la evaluación de futuras inmunoterapias, ya que, en la actualidad, los ensayos clínicos suelen requerir años de seguimiento antes de que los investigadores sepan si un tratamiento experimental mejora la supervivencia.