Archivo - Beber menos para espaciar visitas al baño cuando se padece incontinencia urinaria puede irritar la vejiga, según experto - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BEE32 - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El urólogo del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid, el doctor Pietro Moscatiello, ha explicado que hidratarse menos para espaciar las visitas al baño cuando se padece incontinencia urinaria repercute en "una orina más concentrada" que "puede irritar la vejiga".

"Beber menos para 'aguantar más' suele ser una trampa", ha incidido, y es que "la vejiga no funciona mejor cuando el cuerpo está deshidratado". De hecho, ha manifestado que lo hace "al contrario", ya que puede "favorecer la urgencia urinaria y aumentar molestias como el escozor, especialmente si existe infección o irritación".

A juicio de Moscatiello, "lo útil es ordenar la hidratación, observar en qué momentos aparecen los escapes y, cuando el síntoma condiciona la rutina, tratar el tema con un especialista, ya sea de manera presencial o a través de videoconsulta".

Ahondando en esta condición médica, la directora médica de Sanitas Mayores, Miriam Piqueras, ha manifestado que "puede estar relacionada con debilidad del suelo pélvico, cambios hormonales, cirugías previas, enfermedades neurológicas, infecciones urinarias o determinados tratamientos farmacológicos". "Por ello, conviene prestar atención a cualquier cambio brusco, molestias al orinar, sangre en la orina, fiebre o escapes que aparecen de forma repentina", ha explicado.

IMPACTO EMOCIONAL

Además, la incontinencia urinaria provoca impacto emocional, y es que, como ha indicado la psicóloga de Blua de Sanitas, Carla Álvarez Llaneza, "muchas veces, el problema no es solo el escape, sino la vida que la persona deja de hacer para intentar evitarlo". "Empieza a calcularlo todo: dónde sentarse, cuánto beber, cuándo levantarse o qué excusa poner si necesita irse", ha afirmado.

"Este estado de alerta constante puede generar un importante desgaste emocional, por lo que resulta útil desarrollar estrategias que ayuden a recuperar la sensación de control y a reducir el impacto que los síntomas tienen en el día a día", ha continuado. En este sentido, los expertos han expuesto una serie de recomendaciones de cara al verano, siendo la primera de ellas planificar los trayectos antes de salir.

Junto a ello, es necesario, revisar bebidas y alimentos irritantes, ya que algunas personas notan más urgencia tras tomar café, alcohol, bebidas carbonatadas o comidas muy especiadas; llevar un kit discreto de recambio, que debe incluir absorbentes adecuados, ropa interior, una bolsa para desechar productos usados y material de higiene; mantener una hidratación adecuada; y cuidar la piel, para lo que la zona genital debe mantenerse limpia y seca.