Beber agua de pozos recientes podría aumentar el riesgo de Parkinson, según un estudio

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las personas que beben agua proveniente de aguas subterráneas más recientes tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson que aquellas que beben agua proveniente de aguas subterráneas más antiguas, según un estudio preliminar de la Academia Americana de Neurología (Estados Unidos).

El trabajo se publica en 'Brain & Life' y se presentará en la 78ª Reunión Anual de la Academia Americana de Neurología, que se celebrará del 18 al 22 de abril de 2026 en Chicago (Estados Unidos) y en línea.

El estudio no prueba que las aguas subterráneas más recientes causen la enfermedad de Parkinson; solo muestra una asociación.

El estudio analizó la edad de las aguas subterráneas. También analizó los acuíferos, las fuentes de donde se extrae el agua subterránea. Un acuífero es una capa subterránea de roca porosa, limo o arena que retiene y transporta el agua subterránea.

"Una forma de examinar nuestra exposición a la contaminación moderna es a través del agua potable", comenta la autora del estudio, la doctora Brittany Krzyzanowski, del Instituto de Investigación Atria de la ciudad de Nueva York, quien realizó esta investigación en el Instituto Neurológico Barrow de Phoenix, Arizona, y es miembro de la Academia Americana de Neurología.

"Las aguas subterráneas más recientes, creadas por las precipitaciones caídas en los últimos 70 a 75 años, han estado expuestas a más contaminantes. Las aguas subterráneas más antiguas suelen contener menos contaminantes porque, por lo general, son más profundas y están mejor protegidas de los contaminantes superficiales. Nuestro estudio reveló que la edad y la ubicación de las aguas subterráneas constituyen un posible factor de riesgo ambiental para la enfermedad de Parkinson".

LOS ACUÍFEROS MÁS ANTIGUOS PARECEN PROTEGER

El estudio incluyó a 12.370 personas con enfermedad de Parkinson y a más de 1,2 millones de personas sin la enfermedad, quienes fueron emparejadas según factores como edad, sexo, raza y etnia. Todos los participantes vivían a menos de cinco kilómetros de 1.279 puntos de muestreo de aguas subterráneas en 21 acuíferos importantes de Estados Unidos.

Los investigadores analizaron la edad del agua subterránea, el tipo de acuífero y la fuente de agua potable, como los sistemas municipales de agua subterránea o pozos privados, como posibles indicadores de exposición a contaminantes neurotóxicos.

Los acuíferos carbonatados son los más frecuentes en Estados Unidos y están compuestos principalmente de piedra caliza con agua almacenada en fracturas y canales. Suelen contener agua subterránea, más vulnerable a la contaminación superficial debido al rápido flujo a través de las fracturas. Los acuíferos glaciares, formados durante el avance y retroceso de los glaciares hace más de 12.000 años, están compuestos de arena y grava con agua almacenada en los huecos. Estos acuíferos tienden a promover un flujo más difuso y la filtración natural.

En Estados Unidos, los acuíferos carbonatados son comunes en partes del Medio Oeste, el Sur y Florida, mientras que los acuíferos glaciares se encuentran principalmente en el Alto Medio Oeste y el Noreste.

Entre las personas con Parkinson, 3.463 obtenían agua potable de acuíferos carbonatados, 515 de acuíferos glaciales y 8.392 de otros acuíferos. Entre las personas sin párkinson, 300.264 obtenían agua potable de acuíferos carbonatados, 62.917 de acuíferos glaciales y 860.993 de otros acuíferos.

Tras ajustar factores como la edad, el sexo, los ingresos y la contaminación atmosférica, las personas que consumían agua potable procedente de sistemas municipales de aguas subterráneas o de pozos privados que extraían agua de acuíferos carbonatados presentaban un riesgo un 24% mayor de desarrollar la enfermedad de Parkinson que quienes consumían agua de otros acuíferos. También presentaban un riesgo un 62% mayor en comparación con quienes consumían agua de acuíferos glaciares.

El efecto protector de las aguas subterráneas más antiguas solo se observó cuando el agua provenía de acuíferos carbonatados. Por cada aumento de una desviación estándar en la edad del agua subterránea, el riesgo de enfermedad de Parkinson disminuyó aproximadamente un 6,5%. Los investigadores también descubrieron que las aguas subterráneas más nuevas, de los últimos 75 años, en sistemas carbonatados se asociaban con un 11% más de riesgo de enfermedad de Parkinson en comparación con las aguas subterráneas de más de 12.000 años de antigüedad, provenientes de la edad de hielo.

"Creemos que el aparente efecto protector de las aguas subterráneas más antiguas se observa principalmente en los acuíferos carbonatados, ya que estos sistemas pueden mostrar un contraste más claro entre el agua nueva y la más antigua", asegura Krzyzanowski. "En estos acuíferos, las aguas subterráneas recién recargadas son más vulnerables a la contaminación superficial, mientras que las aguas subterráneas más antiguas pueden mantenerse más limpias si están separadas de las aportaciones recientes por una capa de confinamiento".

"En cambio, los acuíferos glaciares tienden a ralentizar el movimiento del agua subterránea y a filtrar naturalmente los contaminantes a medida que el agua circula bajo tierra", agrega Krzyzanowski. "Como resultado, las diferencias de contaminación entre las aguas subterráneas más recientes y las más antiguas en estos acuíferos pueden ser menores y, por lo tanto, más difíciles de detectar".

Krzyzanowski señala que las personas generalmente pueden averiguar de dónde proviene su agua potable a través de su compañía de agua local o, en el caso de pozos privados, a través de los recursos de agua subterránea del estado o del condado.

"Este estudio destaca que el origen de nuestra agua, incluyendo la edad de las aguas subterráneas y el tipo de fuente, podría influir en la salud neurológica a largo plazo", indica Krzyzanowski. "Si bien se necesita más investigación, la integración del conocimiento sobre las aguas subterráneas y la salud cerebral puede ayudar a las comunidades a evaluar y reducir mejor los riesgos ambientales".

Una limitación del estudio fue que asumió que todos los individuos que vivían dentro de un radio de tres millas de un sitio de muestreo compartían las mismas características del acuífero y la misma edad del agua subterránea que la ubicación muestreada.

El estudio fue financiado por la Beca de Capacitación en Investigación Clínica de la AAN, la American Brain Foundation y la Parkinson's Foundation.