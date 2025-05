No hay cura para el Parkinson pero...¡Sí dos claves para prevenirlo!

MADRID, 17 May. (EDIZIONES) -

Después del Alzheimer, el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en nuestro país. En España, concretamente, y según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN) hasta 150.000 personas la padecen, y anualmente se diagnostican 10.000 nuevos casos.

Unas cifras que se espera que vayan en aumento con el paso de los años, tal y como describe en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus la doctora Silvia Jesús Maestre, del servicio de Neurología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, dado que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que aumenta con la edad, y la población española cada vez presenta una mayor esperanza de vida.

Con ello, resalta que actualmente se han identificado una gran cantidad de factores de riesgo y de factores protectores de sufrirla. "Los factores de riesgo que pueden aumentar las probabilidades de desarrollarla, aunque las causas finales son desconocidas. Así, uno de los factores de riesgo es la diabetes, el ácido úrico bajo en varones, o el sedentarismo", apunta esta doctora y miembro de la SEN.

SÍ SE PUEDE PREVENIR SEGÚN LA CIENCIA

No obstante, y aunque hoy en día no tiene cura y no se puede frenar su evolución, la doctora Silvia Jesús Maestre destaca que "el único hábito que ha mostrado que enlentece la evolución de la enfermedad y que previene la aparición de las enfermedades neurodegenerativas es el ejercicio físico".

Por ello, apuesta esta neuróloga por realizar al menos 2-3 horas de ejercicio físico a la semana, ya que con ello dice que consiguen beneficios a nivel cerebral, y se promueve que la evolución de las enfermedades sea más favorable.

En cuanto al tipo de actividad física que recomendaría para mantener el cerebro protegido contra enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson esta neuróloga mantiene que el ejercicio físico moderado no sólo actúa como factor protector del Parkinson, si no que también actúa como un factor de buen pronóstico en la evolución de la enfermedad.

"Aquellos pacientes que abrazan una vida activa e implementan el ejercicio físico en su rutina diaria, obtienen beneficios para su salud y su enfermedad evoluciona de una forma más benigna", agrega.

DI SÍ A LA DIETA MEDITERRÁNEA

Por otro lado, le preguntamos por la dieta, y si influye en la prevención de alguna manera, recalcando esta especialista del Hospital Universitario Vírgen del Rocío de Sevilla que está descrito y demostrado que la adherencia a la dieta mediterránea favorece la evolución del parkinson, y actúa como factor protector frente a esta patología: "Una dieta rica en frutas, en verduras, en el consumo de aceite de oliva; y las bases de la alimentación mediterránea son altamente saludables y aconsejables".

Le pedimos qué consejos daría a las personas con antecedentes familiares de Parkinson para cuidar su salud cerebral desde una edad temprana, subrayando esta especialista que, tanto para sujetos con antecedentes en la familia de enfermedades neurodegenerativas, como para la población general, tanto el ejercicio como la adherencia a la dieta mediterránea serían los factores protectores con más fortaleza a adoptar en nuestra vida diaria para prevenir estas enfermedades.