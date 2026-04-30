Archivo - Anefp recuerda que hay "un mayor malestar" de los españoles hacia su trabajo y "signos de desgaste progresivo del ánimo" - BRASILEIRA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp), Jaume Pey, se ha referido a los datos obtenidos a través de la 'II Radiografía del Autocuidado de la Salud', los cuales muestran, "en conjunto" y en relación con la satisfacción de los españoles con su trabajo, que "la balanza se inclina hacia un mayor malestar, con signos de desgaste progresivo del ánimo".

No obstante, "una parte importante de los trabajadores siga valorando su empleo de forma optimista", ha señalado con motivo de la celebración, este viernes, 1 de mayo, del Día Internacional del Trabajador, efeméride que sirve de contexto para exponer el dato de que solo el 27 por ciento de los españoles se sienten satisfechos con su trabajo. De hecho, el citado estudio elaborado por anefp muestra que el clima emocional en el empleo ha experimentado un ligero empeoramiento entre 2024 y 2025.

Tal es así porque la satisfacción de los españoles era del 31,2 por ciento hace dos años y la motivación cae del 18,2 al 15,4 por ciento. Además, aumentan las emociones negativas en relación con el empleo, como la ansiedad (del 15% al 17,8%), la preocupación (del 11,3% al 14,1%) y la insatisfacción (del 12,8% al 14,4%).

Por contra, en cuanto a sentimientos positivos, como la confianza, la gratitud y la felicidad, estos se mantienen estables, en torno a entre el 9 y el 13 por ciento respecto al año anterior. Además, este informe no arroja grandes diferencias en el ámbito demográfico, pero sí que percibe que entre las personas satisfechas con su trabajo, hay una mayor presencia de mujeres y de mayores de 56 años.

Por otra parte, se ahonda en aspectos como el estrés laboral, en el que se observa algo de mejoría en comparación con los datos de 2024. Así, según esta segunda edición del estudio, el estrés alto y el muy alto han registrado un descenso del 29,7 al 27 por ciento, y del 11,5 al 10,5 por ciento, respectivamente, mientras que, en conjunto, el estrés laboral en el trabajo se ha reducido un 3,7 por ciento en un año.

LAS MUJERES SUFREN MÁS ESTRÉS

En esta línea, son las mujeres quienes más estrés sufren, con un 38,6 por ciento de ellas, por un 36,4 por ciento de los hombres. Este aumenta en la franja de edad entre los 41 y los 55 años, afectando al 40,9 por ciento, mientras que en el caso de los jóvenes, hasta el 35,2 por ciento reconoce padecer niveles de estrés elevados. Por comunidades autónomas, los catalanes, andaluces, valencianos, cántabros y extremeños son los que más han visto reducido su estrés.

Además, la 'II Radiografía del Autocuidado de la Salud' de anefp señala que el trabajo puede afectar, en mayor o en menor medida, al bienestar emocional de los españoles. Así lo indica el 55,8 por ciento, que expresa que es uno de los factores más importantes que pueden influir negativamente en su Salud Mental.

Otro resultado ofrecido por esta investigación es el de que el 39,9 por ciento considera que el género afecta bastante o mucho a las oportunidades de desarrollo laboral dentro del entorno de trabajo, incrementándose hasta el 48,3 por ciento en el caso de la edad. Por otra parte, el 54,2 por ciento considera que el género no afecta nada o afecta poco a las oportunidades laborales, frente a un 46,5 por ciento que opina lo mismo en relación con la edad.

Por último, y en relación con el optimismo sobre el futuro de la generación más joven en cuanto a oportunidades y calidad de vida, el 48,5 por ciento se muestra pesimista o muy pesimista al respecto, dato que era del 49,3 por ciento en 2024. Las opiniones optimistas descienden del 20,8 al 19,3 por ciento.