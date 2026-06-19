Alzheimer: Omega‑3 sí llega al cerebro, pero no mejora memoria ni cognición

Archivo - Cápsulas de aceite de pescado y dieta rica en omega-3 - - CARLOSGAW/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alimentación se ha convertido en uno de los factores más estudiados para preservar la salud cerebral y reducir el riesgo de demencia. Entre los nutrientes que más interés despiertan se encuentran los ácidos grasos omega-3, presentes en pescados grasos como el salmón o la caballa y también en suplementos cada vez más populares entre quienes buscan cuidar el cerebro con el paso de los años.

El Alzheimer es la forma más frecuente de demencia y actualmente no existe una cura capaz de frenar por completo su progresión, lo que ha impulsado la búsqueda de estrategias preventivas relacionadas con la alimentación y el estilo de vida.

EL OMEGA-3 SI LOGRA ALCANZAR EL CEREBRO

Un nuevo estudio de Keck Medicine de la USC (Estados Unidos) publicado en 'eBioMedicine', sugiere que aumentar los niveles de omega-3 mediante suplementos tiene poco efecto en la salud cerebral, a pesar de mostrar evidencia de que los nutrientes llegan directamente al cerebro.

El estudio de dos años, controlado con placebo y a doble ciego, realizado en adultos mayores con un riesgo elevado de desarrollar Alzheimer, demostró que las dosis altas de omega-3 no mejoraron la memoria, la función cognitiva ni la pérdida de células cerebrales en las áreas del cerebro relacionadas con el Alzheimer.

"Todos desearíamos que existiera una solución milagrosa para prevenir el Alzheimer, pero nuestros hallazgos demostraron que los suplementos de aceite de pescado no parecen proteger la salud cerebral", comenta el doctor Hussein Naji Yassine, director del Centro de Salud Cerebral Personalizada de la USC e investigador principal del estudio.

"Si bien los omega-3 desempeñan un papel importante en la formación de las conexiones neuronales necesarias para la cognición, nuestros resultados no respaldan el uso de suplementos de aceite de pescado como medida preventiva contra el Alzheimer", afirma.

DOS AÑOS DE SEGUIMIENTO SIN MEJORAS EN MEMORIA NI DETERIORO COGNITIVO

Los investigadores reclutaron a 365 adultos de entre 55 y 80 años que rara vez consumían pescado, rico en omega-3, y que los autores del estudio consideraron en riesgo de padecer Alzheimer. Aproximadamente la mitad (47%) portaba el gen APOE4, el factor de riesgo genético más importante para el Alzheimer de aparición tardía. Los participantes fueron elegidos aleatoriamente para recibir suplementos diarios de aceite de pescado o un placebo. Los suplementos contenían 2000 mg de ácido docosahexaenoico (DHA), un omega-3 clave para la función cerebral.

En primer lugar, los investigadores estaban interesados ??en saber si los ácidos grasos omega-3 del suplemento eran capaces de llegar al cerebro.

Midieron los niveles de DHA en el líquido cefalorraquídeo, que rodea el cerebro, y encontraron un aumento promedio del 17% en los niveles de DHA en el cerebro de los pacientes después de seis meses, lo que confirma que el omega-3 alcanzó su objetivo previsto.

A continuación, los investigadores evaluaron la memoria y las capacidades cognitivas de los participantes al inicio del estudio y nuevamente dos años después. Los participantes que tomaron suplementos de DHA no obtuvieron mejores resultados en las pruebas que quienes tomaron un placebo. Las resonancias magnéticas cerebrales también mostraron que los suplementos no previnieron la atrofia del hipocampo, una región cerebral importante para la memoria que se utiliza con frecuencia como marcador del envejecimiento cerebral y del riesgo de padecer Alzheimer.

Ahora el equipo de investigadores se centra en descubrir por qué los suplementos de omega-3 pueden llegar al cerebro pero no afectar su salud. Basándose en sus investigaciones previas, creen que los omega-3 podrían ser más efectivos como parte de una dieta mediterránea, naturalmente rica en omega-3 y asociada con un menor riesgo de Alzheimer, que como suplemento aislado.

"Nos centramos en comprender mejor cómo el cerebro procesa los omega-3 y si factores como la mala salud, los patrones alimentarios, el riesgo genético y la edad pueden alterar la capacidad del cerebro para absorber y utilizar eficazmente los omega-3", comenta Yassine.

"Estamos trabajando en el desarrollo de medicamentos que puedan ayudar al cerebro a utilizar mejor estos nutrientes para preservar la función cognitiva", afirma. Aunque no forma parte del alcance del estudio, los investigadores recalcan que un estilo de vida saludable en general, en lugar de depender únicamente de los suplementos de aceite de pescado, es la mejor manera de proteger la salud cerebral.