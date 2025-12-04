La Alianza para las Vacunas Gavi anuncia un aumento del 15% en su inversión en entornos frágiles

Archivo - Vacuna. - ART WAGER/ ISTOCK - Archivo

La Alianza para las Vacunas Gavi ha anunciado este jueves que aumentará su inversión en entornos frágiles y afectados por conflictos en un 15 por ciento en comparación con su último período estratégico quinquenal, a pesar de los recortes de financiación en otros ámbitos.

Así lo ha acordado la junta directiva de Gavi en una reunión, de forma que, como resultado, más de un tercio de la financiación total de Gavi para los países se centrará en el 25 por ciento de los niños más vulnerables. Las asignaciones para los presupuestos nacionales de vacunas también priorizarán a los países de ingresos más bajos con el mayor número de muertes entre los niños menores de cinco años.

A este respecto, un nuevo mecanismo de financiación ágil, denominado Mecanismo de Resiliencia de Gavi, brindará apoyo flexible a los países y socios en entornos frágiles y humanitarios de todo el mundo.

Antes del inicio del próximo período estratégico de Gavi, de 2026 a 2030, la junta directiva de la alianza ha decidido dar más peso a los países, alcanzando un acuerdo para que cerca del 90 por ciento del presupuesto disponible para la adquisición de vacunas de Gavi en los próximos años se asigne directamente a los países a través de los "presupuestos nacionales de vacunas".

Según ha explicado la Alianza, esto otorgará pleno control a los países sobre cómo optimizar y priorizar los programas de inmunización según sus estrategias y contexto nacionales. Al dejar de lado las solicitudes continuas, los presupuestos nacionales de vacunas garantizan que los países que solicitan con mayor rapidez no tengan ventaja en el acceso a la financiación de Gavi. Además, permiten a todos los países tener una visión anticipada de los recursos disponibles para los próximos cinco años y poder identificar con antelación las áreas que pueden complementar con financiación nacional.

"Estos cambios están en pleno proceso de implementación, con la reforma de la gestión de subvenciones -un pilar clave del Gavi Leap- ya en marcha y una revisión de la Secretaría de un año de duración que reducirá nuestra plantilla en un 33 por ciento", ha explicado la directora ejecutiva de Gavi, Sania Nishtar.

La Junta también ha aprobado de forma provisional la incorporación de vacunas nonavalentes contra el virus del papiloma humano (VPH) a la oferta de Gavi para los países. Destacando su compromiso contra el cáncer de cuello uterino, Gavi ha enfatizado que su trabajo en esta línea ha logrado salvar más de un millón de vidas.

Asimismo, ha acordado añadir vacunas contra la tuberculosis, la mpox y el virus respiratorio sincitial (VRS) a la lista de antígenos prioritarios respaldados por el Acelerador de Fabricación de Vacunas en África (AVMA) de Gavi, un mecanismo de financiación dedicado a apoyar los esfuerzos para desarrollar una fabricación regional sostenible en el continente africano.

MÁS DE 8.500 MILLONES DE EUROS DISPONIBLES

El Consejo de Administración de Gavi también ha finalizado las decisiones destinadas a recalibrar su ambiciosa estrategia en línea con los recursos disponibles, que se estima alcanzarán los 10.000 millones de dólares (más de 8.500 millones de euros) durante los próximos cinco años.

Para proteger la financiación de los presupuestos nacionales de vacunas, la junta ha acordado reducir la previsión financiera de Gavi para las reservas mundiales en 200 millones de dólares (más de 171 millones de euros) y reducir a la mitad el presupuesto de 200 millones de dólares reservado para contingencias en la adquisición de vacunas.

También ha acordado que 100 millones de dólares (85,7 millones de euros) en exenciones de cofinanciación para países frágiles y afectados por conflictos se financiarían a través de un fondo aparte reservado para financiar el trabajo en estos entornos.

En base a decisiones tomadas en una reunión del pasado junio, la junta también ha decidido un conjunto final de opciones programáticas que reducirán el coste total de la adquisición de vacunas para el próximo período estratégico. Estos ahorros se lograrán mediante una mejor focalización de las introducciones y campañas en varios programas de vacunas.

En junio de 2025, la junta acordó que Gavi introduciría requisitos de cofinanciación por parte de los países para las campañas preventivas, en consonancia con los que se aplican actualmente para los programas de vacunación rutinarios. Para garantizar una transición sin problemas en 2026, la junta ha aprobado una exención de un año de estos requisitos de cofinanciación para las campañas preventivas en los países de ingresos más bajos.

"SENSACIÓN HISTÓRICA DE LOGRO"

El presidente de la junta directiva, el profesor José Manuel Barroso, ha afirmado que el quinto periodo estratégico de Gavi, a punto de finalizar, puede observarse con una "sensación histórica de logro". "Más que nunca, el modelo de colaboración público-privada de Gavi es idóneo para su propósito y puede servir de modelo para futuras iniciativas", ha señalado.

En esta línea, ha destacado que para el próximo periodo, que empieza en enero, Gavi se encuentra en una posición "sólida". "No solo para proteger a más niños que nunca, sino también para ayudar a dar forma a un nuevo modelo en el que los propios países gestionen su propia agenda de vacunación y alcanzar el objetivo general de la Alianza de proteger nuestro futuro y fortalecer la autosuficiencia nacional", ha detallado.

Durante el período 2021-2025, Gavi logró reducir un 10 por ciento la mortalidad en menores de cinco años en los países a los que apoya, está avanzando en cumplir la meta de 300 millones de niños inmunizados contra una variedad de enfermedades, y está en camino de alcanzar sus objetivos para evitar de siete a ocho millones de muertes y ahorar 80 mil millones de dólares estadounidenses (más de 68 mil millones de euros).