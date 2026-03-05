Por qué algunas personas priorizan el alcohol incluso frente a la familia, según la ciencia

Archivo - Hombre calvo bebiendo alcohol. - ANNASTILLS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuando una persona con adicción al alcohol tiene que elegir entre beber o hacer otra cosa que le gusta, casi siempre gana la bebida. Pero lo que ocurre en el cerebro para que eso suceda sigue siendo un misterio.

Un nuevo estudio del Centro Universitario Médico de Ámsterdam ha analizado el funcionamiento de una zona clave del cerebro y revela cómo ciertas conexiones neuronales podrían estar empujando a preferir el alcohol frente a recompensas sociales.

Las personas con trastornos por consumo de alcohol tienden a priorizar el alcohol sobre otras recompensas, y las bases neuronales de esto no están claras, por lo que investigadores del Centro Universitario Médico de Ámsterdam (Países Bajos) han tratado aclararlo.

Tal y como publica en un nuevo estudio de 'Jneurosci', Nathan Marchant, del Centro Universitario Médico de Ámsterdam, se utilizaron ratas para explorar el papel de una región cerebral implicada en la planificación y la toma de decisiones en el consumo de alcohol o la socialización con compañeros.

Tras entrenar a ratas para que presionaran la palanca a cambio de alcohol y recompensa social, los investigadores descubrieron que preferían el alcohol a otras opciones de recompensa. Además, la región cerebral de interés (la ínsula anterior) mostró mayor actividad durante las acciones relacionadas con el alcohol que durante la conducta social. Esto se observó especialmente justo antes de tomar una decisión sobre dichas acciones. Un modelo matemático sugirió que la actividad relacionada con el alcohol en la ínsula anterior se correlacionaba con la rapidez con la que las ratas tomaban decisiones sobre el alcohol una vez establecida su preferencia por este.

Según los investigadores, este trabajo sugiere que la ínsula anterior podría codificar un sesgo en el proceso de toma de decisiones que favorece la selección del alcohol en lugar de otras recompensas. Ahondando en la relevancia clínica, Marchant asegura: "La razón por la que realizamos este tipo de modelado es para poder descomponer la toma de decisiones en variables que expliquen cómo las ratas toman decisiones. Este mismo enfoque podría aplicarse a humanos con trastorno por consumo de alcohol para ayudar a descifrar si las señales de esta región cerebral intervienen en su toma de decisiones desadaptativa".