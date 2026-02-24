¿Cómo afecta la 'obligación' de compartir piso a los jóvenes?

Archivo - Sanitas señala que la obligación de compartir piso puede generar "cansancio emocional" a los jóvenes - GEORGII BORONIN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El psicólogo de Blua de la compañía aseguradora Sanitas, Pablo Ramos, ha asegurado que la obligación de compartir piso puede generar "cansancio emocional" a los jóvenes, además de "irritabilidad, dificultad para desconectar" y "sensación de estancamiento personal", por lo que tiene implicaciones en el bienestar emocional cuando se mantiene en el tiempo.

"Mantenerse en un contexto donde no se dispone de suficiente espacio propio provoca una tensión constante que dificulta la gestión de las emociones y eleva los niveles de estrés", ha explicado Ramos. No obstante, según un informe del Consejo de la Juventud de España, el 87 por ciento comparte vivienda con el objetivo de reducir gastos.

En este sentido, desde Sanitas han señalado que se produce un esfuerzo de adaptación, ya que ajustarse a normas implícitas, gestionar diferencias de hábitos y mantener una convivencia agradable supone una carga mental añadida. De hecho, cuando no existe un espacio claramente delimitado para la intimidad, este esfuerzo sostenido puede traducirse en sensación de agotamiento, mayor irritabilidad, dificultades de concentración y/o alteraciones del sueño.

"Cuando los jóvenes se comparan con sus propias expectativas o con referentes sociales sobre la independencia, es común que se vea afectada su autoestima y la sensación de haber alcanzado ciertos logros personales", ha insistido Ramos, quien ha afirmado que "este tipo de comparación genera frustración, autoexigencia o dudas sobre el propio desarrollo, especialmente si sienten que no avanzan hacia los objetivos que se habían planteado".

Frente a esta situación, Sanitas aboga por acuerdos explícitos de convivencia para manejar mejor las emociones, proteger espacios y tiempos personales para facilitar la autorregulación emocional y un respiro mental necesario, practicar una comunicación clara y respetuosa para disminuir la ansiedad y mantener rutinas estables para contribuir al equilibrio psicológico.