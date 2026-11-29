Archivo - Mujer sentada tras un entrenamiento de fuerza con agua, comida saludable y mancuernas- - NANCI SANTOS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Nov. (EDIZIONES) -

¿Es posible adelgazar sin que aparezca flacidez? ¿Sirve de algo tomar suplementos de colágeno? ¿Y perder peso lentamente evita que la piel quede descolgada? Son algunas de las preguntas que se hacen muchas personas cuando comienzan a adelgazar. Sin embargo, no todas las recomendaciones que circulan sobre cómo prevenir la piel sobrante tienen respaldo científico.

El doctor Iván Couto es secretario de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) y nos explica en exclusiva a Europa Press Salud Infosalus por qué cuidar la alimentación, consumir suficientes proteínas, y practicar ejercicio de fuerza son medidas importantes para preservar la musculatura mientras se desea adelgazar, aunque la capacidad para evitar el exceso de piel es limitada.

"Hay factores que pueden ayudar a prevenir la flacidez mientras se intenta perder peso. Al adelgazar disminuye el volumen que hay bajo la piel. En algunas personas, la piel se adapta bien a ese cambio. Pero cuando la pérdida de peso es importante es frecuente que esa adaptación sea parcial y queden pliegues, por ejemplo, en el abdomen o en la cara interna de los brazos", señala este especialista.

CUIDAR LA ALIMENTACIÓN Y MANTENER LA FUERZA MUSCULAR

Por eso, aconseja a quien empieza a perder peso el cuidar la alimentación y mantener la fuerza muscular: "Son dos aspectos sobre los que sí puede actuar, aunque ningún hábito garantiza que la piel vaya a retraerse por completo".

Sostiene, además, que al perder peso también podemos perder músculo; "de ahí que el ejercicio de fuerza ayuda a conservarlo, y una alimentación variada que aporte suficiente proteína contribuye a ese objetivo".

En la práctica dice que podemos adaptar los ejercicios a la capacidad de cada persona e incluir en las comidas alimentos como legumbres, huevos, pescado, o lácteos. "Mantener el músculo también puede mejorar el contorno corporal, aunque el entrenamiento tiene un alcance limitado cuando ya hay un pliegue amplio de piel", reconoce el secretario de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

Recuerda aquí el doctor que la elasticidad es la capacidad de la piel para recuperar su forma después de estirarse, y que ésta varía de una persona a otra, en parte por la genética, y suele disminuir con la edad.

¿SIRVEN DE ALGO EL COLÁGENO Y LOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS?

Sobre el uso cada vez más popularizado de los suplementos de colágeno y de numerosos tratamientos estéticos a la hora de prevenir la flacidez, sostiene este experto que, a día de hoy, no hay pruebas convincentes de que tomar colágeno prevenga el exceso de piel al adelgazar. "Muchos estudios miden la hidratación o la elasticidad de la piel, pero esto es diferente a comprobar si aparecen menos pliegues después de perder peso", añade.

En cuanto a los tratamientos estéticos, Couto mantiene que técnicas como la radiofrecuencia o los ultrasonidos pueden conseguir una mejoría modesta cuando ya existe flacidez leve. "Eso no demuestra que aplicarlas durante el adelgazamiento prevenga la aparición de piel sobrante en todos los casos", agrega.

CUÁNDO CONVIENE VALORAR UNA SOLUCIÓN QUIRÚRGICA

En última instancia preguntamos al secretario de la SECPRE sobre la opción quirúrgica ante la flacidez, reseñando que, "más que fijarse en un número de kilos conviene preguntar cómo afecta ese exceso de piel a la vida diaria".

Así, apunta que si un pliegue abdominal se irrita repetidamente, dificulta la higiene, o molesta al caminar o al hacer ejercicio, merece una valoración. "Cuando sobra una cantidad importante de piel y la persona desea retirarla, la cirugía es el tratamiento más eficaz. Para planificarla, buscamos que el peso lleve varios meses estable y que el estado nutricional sea adecuado. La decisión se toma después de hablar de la mejoría esperable, de las cicatrices y de cómo será la recuperación", concluye el doctor Couto.