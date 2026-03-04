Ablación frente a cirugía: estudio danés confirma eficacia de tratamiento mínimamente invasivo en cáncer renal temprano

Archivo - Riñones. - ISTOCK. - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un amplio estudio nacional realizado en la Universidad de Aarhus y el Hospital de Aarhus en Dinamarca que siguió a casi 1.900 pacientes durante casi una década, revela que un procedimiento mínimamente invasivo llamado ablación es tan eficaz como la cirugía para tratar cánceres renales pequeños, con una recuperación más rápida y menos complicaciones. Los resultados del estudio se publican en 'Radiology', la revista de la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA).

La investigación se centró en pacientes con carcinoma de células renales en estadio T1a, un cáncer que se detecta cada vez más de forma incidental en tomografías computarizadas realizadas por otros motivos, como la obtención de imágenes de la próstata o los ovarios.

UNA ALTERNATIVA MENOS INVASIVA AL BISTURÍ

"Estos cánceres incidentales están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los sistemas de salud", expone el autor principal, Iben Lyskjær, doctor y máster en ciencias, profesor asociado de la Universidad de Aarhus y el Hospital de Aarhus en Dinamarca. Si bien la detección temprana mejora los resultados, también plantea la necesidad de una mejor estratificación del riesgo y de mejores opciones de tratamiento.

La resección quirúrgica del tumor es el tratamiento estándar para el carcinoma de células renales en estadio T1a, pero la ablación se ha convertido en una alternativa menos invasiva que podría reducir las complicaciones, las estancias hospitalarias y los costes. La ablación es un procedimiento guiado por imagen que destruye los tumores mediante calor extremo (ablación por radiofrecuencia) o frío (crioablación). Desde su introducción en Dinamarca en 2006, su uso ha aumentado de forma constante.

La doctora Lyskjær y su equipo realizaron un estudio de cohorte basado en un registro nacional de adultos daneses diagnosticados con carcinoma de células renales T1a entre enero de 2013 y diciembre de 2021 para comparar los resultados entre los pacientes tratados con ablación y los tratados con cirugía.

"Este no es un estudio de un solo centro, sino de alcance nacional, que refleja la práctica clínica diaria en Dinamarca y lo que les sucede a los pacientes reales en un sistema nacional de salud", informan los investigadores.

En el estudio participaron 1.862 pacientes (mediana de edad: 64 años; 1.305 hombres). Los pacientes se clasificaron en el grupo de ablación (540), el grupo de resección (1.002) y el grupo de nefrectomía (extirpación quirúrgica de todo o parte del riñón) (320). En el grupo de ablación, 42 pacientes se sometieron a ablación por radiofrecuencia, mientras que el resto se sometió a crioablación.

MISMAS TASAS DE PROGRESIÓN, MENOS COMPLICACIONES

No se observó ninguna diferencia en el riesgo de progresión del cáncer entre los pacientes sometidos a ablación y los del grupo de resección. Sin embargo, la recurrencia local de la enfermedad fue más frecuente tras la ablación que tras la resección y la nefrectomía (2,41%, 1,20% y 0%, respectivamente).

"Aunque la tasa de recurrencia local fue ligeramente mayor en el grupo de ablación, los tumores que recurren pueden tratarse con éxito con otra ablación o cirugía", detalla Lyskjær. "Es importante destacar que los pacientes del estudio que presentaron recurrencias locales no presentaron una peor supervivencia general".

La metástasis a distancia (la propagación de células cancerosas a órganos o ganglios linfáticos distantes) se presentó con mayor frecuencia en pacientes sometidos a nefrectomía (4,38%) que en aquellos sometidos a resección y ablación (1,90% y 1,67%, respectivamente). Los pacientes sometidos a ablación tuvieron las estancias hospitalarias más cortas, y la mayoría regresó a casa el mismo día. También tuvieron menos contactos hospitalarios a los 30 días del tratamiento, lo que sugiere menos complicaciones.

"Nuestro estudio demostró que las tasas de progresión general fueron bajas en todas las modalidades de tratamiento, lo que respalda la eficacia tanto de la ablación como de la resección para el carcinoma de células renales T1a", expone Lyskjær, que también señala que se desconoce si los tumores encontrados incidentalmente terminarían convirtiéndose en cánceres agresivos.

"Esa es una buena razón para considerar un enfoque mínimamente invasivo como una opción de tratamiento más amplia. La mejor opción depende no solo de las características del paciente, sino también de sus preferencias. Deberíamos mostrarles datos a los pacientes y preguntarles qué tipo de tratamiento desean", incide Lyskjær.