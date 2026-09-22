Archivo - Un estudio muestra que el 55% de jóvenes españoles ha sufrido quemaduras solares alguna vez pese a estar informados - PATTARISARA SUVICHANARAKUL/ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 55 por ciento de los jóvenes españoles ha sufrido quemaduras solares en alguna ocasión a pesar de estar informados de los peligros del sol, según ha evidenciado el proyecto educativo 'Convive con el sol', desarrollado por la Fundación de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y la compañía dermatológica La Roche-Posay.

El proyecto, que lleva años impulsando la educación en fotoprotección en las aulas con el objetivo de conseguir que los hábitos de salud frente al sol comiencen en la infancia para que perduren toda la vida, incluye un reciente estudio observacional realizado a 1.063 jóvenes del país. Así, expone que el 69,8 por ciento asegura haber recibido información sobre protección solar.

Los datos recogidos en el trabajo de la marca de L'Oréal Dermatological Beauty y de la Fundación de la sociedad científica refuerzan su conclusión de que las quemaduras solares siguen estando ampliamente normalizadas durante la adolescencia. Sin embargo, acumularlas en edades tempranas aumenta significativamente el riesgo de desarrollar melanoma y otros tipos de cáncer cutáneo en la etapa adulta.

Por ello, los resultados "muestran que informar no es suficiente", ya que los adolescentes "todavía no han incorporado la fotoprotección a su vida diaria", ha señalado la directora de la Fundación de la AEDV, la doctora Yolanda Gilaberte, que ha manifestado que, por eso, 'Convive con el sol' busca "ir un paso más allá y transformar ese conocimiento en hábitos saludables desde la infancia".

REDUCIR EL RIESGO DE CÁNCER CUTÁNEO

En este sentido, ha explicado que "prevenir hoy las quemaduras solares y el daño acumulado en la piel es reducir el riesgo de cáncer cutáneo en el futuro". No obstante, el estudio ofrece datos como el de que en los días nublados, el 61,3 por ciento deja de protegerse, pese a que la radiación ultravioleta (y, en especial, la UVA) traspasa las nubes y genera un daño celular silencioso e invisible.

Además, los jóvenes continúan exponiéndose al sol en las horas de mayor riesgo -entre las 12 y las 18-, y el uso de fotoprotección sigue siendo irregular, ya que solo el 48,7 por ciento utiliza protector solar de forma frecuente. La aplicación se percibe como una medida ocasional, limitada a la playa o la piscina, y no como un hábito rutinario de salud.

Ante ello, el proyecto, que fue galardonado por La Roche-Posay en la 'III Gala benéfica Fight with Care', pretende acercar la prevención clínica directamente a los colegios. Gracias a la labor voluntaria de más de 70 dermatólogos embajadores y al apoyo de la entidad, ha dotado a educadores y alumnos de herramientas concretas -como guías didácticas y un curso 'online'- y ha logrado llegar a más de 12.000 alumnos y estar presente en más de 100 centros escolares de toda España.

"Desde La Roche-Posay, creemos firmemente que la salud dermatológica requiere alianzas sólidas como esta" y apoyar la iniciativa permite llevar la misión corporativa "directamente a las aulas, dotando a profesores de los recursos necesarios para que la protección solar deje de verse como algo ocasional y se entienda como un cuidado fundamental diario", ha asegurado la directora del área médica de L'Oréal Dermatological Beauty, Isabel Castillejo.