El 25% de los casos de neumonía acaban en complicaciones que requieren de hospitalización - RANME

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El académico de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) Ángel Gil ha afirmado que el 25 por ciento de los casos de neumonía en España acaban en complicaciones que requieren de hospitalización, y que además se manifiestan como enfermedad neumocócica invasora con una tasa de letalidad del 15 por ciento.

"La mayoría de las neumonías se tratan en los centros de Atención Primaria y suelen resolverse con un buen tratamiento antibiótico; sin embargo, el 25 por ciento de los casos, sobre todo la población mayor, quien padece además alguna enfermedad crónica asociada, no suele responder al tratamiento, el cuadro se complica, requiere ingreso hospitalario y se manifiesta como enfermedad neumocócica invasora (ENI) con una tasa de letalidad del 15%", ha explicado el profesor Gil por el Día Mundial de la Neumonía, que se conmemora este miércoles.

Así se ha pronunciado con motivo de una sesión científica organizada con la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y su Cátedra de Vacunología impulsada por Pfizer, recordando que cada año mueren cerca de 10.000 personas por neumonía en España, de las que la mayoría son mayores de 60 y 70 años.

"Esta tasa de mortalidad es tan alta porque la cobertura de vacunación apenas llega al 40%-50% en las diferentes comunidades autónomas, mientras que se deberían lograr niveles de vacunación tan altos como entre los niños menores de dos años, cuya cobertura está por encima del 95% en todas las comunidades y ya apenas hay ingresos por ENI entre los más pequeños", ha añadido.

Por su parte, la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública y directora de la Cátedra de Vacunología de la URJC, Ruth Gil Prieto, ha subrayado que la mejor prevención de la enfermedad neumocócica es la vacunación, usando vacunas conjugadas de última generación y con buenas coberturas de los principales serotipos circulantes.

MEJORAR LA COBERTURA EN ADULTOS MAYORES, PERSONAS VULNERABLES Y NIÑOS

"Es clave mejorar la cobertura vacunal en adultos mayores y grupos vulnerables, así como mantener la vacunación infantil en estos niveles elevados", ha agregado Prieto, quien también ha abogado por la implementación de campañas de sensibilización dirigidas específicamente a adultos mayores, grupos con menor adherencia, personal sanitario y cuidadores, informando sobre el riesgo real de la enfermedad neumocócica y los beneficios de la vacunación.

Tras ello, ha recordado que algunas regiones están trabajando "con buenos resultados" en mejorar los sistemas de registro y en mandar recordatorios a la población mediante alertas electrónicas, mensajes SMS o cartas postales.

La experta también ha señalado la utilidad de administrar a las personas mayores la vacuna antineumocócica con la vacuna de la gripe de manera conjunta, siempre y cuando esté así indicado, para "aprovechar la oportunidad de contacto sanitario".

Asimismo, ha pedido no olvidar la promoción de un estilo de vida saludable, una buena nutrición, evitar el tabaco y el buen control médico de las enfermedades crónicas, lo que ayuda a reducir el riesgo de neumonía.

Por su parte, la coordinadora de la Sección de Enfermedades Infecciosas del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, Marisa Navarro, ha destacado el "alto impacto" de la neumonía entre los más pequeños.

"Cada año se producen más de 150 millones de casos de neumonía en menores de cinco años en todo el mundo, falleciendo alrededor de 700.000 niños, siendo por tanto cerca del 14 por ciento de todas las muertes infantiles en menores de cinco años, sólo superado por las muertes neonatales", ha añadido Navarro, investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC).

A pesar de ello, la mortalidad de menores de cinco años por neumonía en España es de 0,3 por cada 100.000 niños, una tasa alcanzada "gracias a la vacunación y a la atención sanitaria, además de la existencia de una buena nutrición y la ausencia de otras coinfecciones".

"Estas cifras contrastan con las de algunos países con menor renta donde la mortalidad de la neumonía neumocócica se sitúa en 27 de cada 1.000 niños", ha incidido.

DISMINUCIÓN DE LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA INVASIVA Y NO INVASIVA

En relación a ello, la doctora Navarro ha expresado que tanto la enfermedad neumocócica invasiva y no invasiva ha disminuido "drásticamente" por el uso de las vacunas conjugadas de neumococo, primero la VNC7 y luego la VNC13.

"Actualmente se encuentran circulando serotipos que no están incluidos en la vacuna VNC13, de modo que tenemos que usar las nuevas vacunas de valencia ampliada para tener mejor protegida a la población. Estas vacunas con la vacuna conjugada 15 valente y la vacuna conjugada 20 valente", ha explicado.

La especialista ha recalcado que estas dos vacunas han sustituido a la VNC13 en las distintas comunidades autónomas, pues la VNC15 cubre los serotipos de la VNC13 más los serotipos 22F y 33F, mientras que la VNC20 incluye, además de los serotipos de la VNC13 y VNC15, protección frente a los serotipos 8, 10A, 11A, 12F y 15B/C.

Además, ha puntualizado que la VNC13 solo e cubre el 20 por ciento de los serotipos que circulan en la población menor de cinco años, mientras que la VNC15 protege el 40 por ciento y la VNC20 al 68 por ciento.

"Si queremos además proteger a un inmunodeprimido o un niño con factores de riesgo de presentar una neumonía, tenemos que usar la vacuna de mayor cobertura de serotipos, es decir la VNC20 que hoy ha sustituido a la VPN23, una vacuna que al ser polisacárida, si bien ampliaba los serotipos que cubría, la inmunidad generada era escasa y poco duradera en el tiempo", ha concluido.