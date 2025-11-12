Neumólogos apuntan a las vacunas y al diagnóstico precoz para prevenir muertes evitables por neumonía

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La miembro del área de Tuberculosis e Infecciones Respiratorias (TIR) de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la doctora Rosario Menéndez, ha apuntado que las vacunas, el diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado son los "tres pilares" en los que se deben basar los esfuerzos para prevenir muertes evitables por neumonía.

"La vacunación y el diagnóstico precoz son herramientas esenciales para reducir su impacto. Tenemos la evidencia científica y los recursos, pero necesitamos reforzar la concienciación y la cobertura vacunal en toda la población de riesgo", ha expresado Menéndez con motivo.

Desde SEPAR también han subrayado la importancia de un tratamiento basado en la evidencia, que incluya una correcta identificación del microorganismo causal y un uso racional de los antibióticos.

Con motivo del Día Mundial de la Neumonía, que se conmemora este miércoles, la organización también ha alertado de que la neumonía constituye un importante problema de salud pública, agravado por el envejecimiento poblacional y la presencia de comorbilidades.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 se registraron 11.365 fallecimientos por neumonía en España, de los que 10.417 se correspondían con personas mayores de 70 años, lo que supone aproximadamente el 92 por ciento del total.

"La neumonía es una enfermedad prevenible y tratable, pero sigue cobrándose demasiadas vidas, sobre todo en los colectivos más vulnerables", ha afirmado la también miembro del área TIR de SEPAR, la doctora Catia Cilloniz.

Por todo ello, los equipos investigadores de los que SEPAR forma parte se encuentran desarrollando diversos proyectos que buscan avanzar en el conocimiento y manejo de la enfermedad, entre los que se encuentran el estudio EtioCAP, que busca analizar las causas microbiológicas de la neumonía tras la pandemia de Covid-19, con el objetivo de identificar los microorganismos circulantes actuales mediante plataformas moleculares avanzadas.

Asimismo, la asociación participa en el estudio ADAPT, que pretende evaluar estrategias destinadas a reducir el uso innecesario de antibióticos, un paso clave en la lucha contra las resistencias bacterianas.

"Desde el Programa de Investigación Integrado (PII) de Infecciones de SEPAR también estamos financiando otros proyectos que están permitiendo conocer con mayor precisión el efecto de diferentes comorbilidades sobre las infecciones respiratorias y el papel del microbioma respiratorio en la evolución de la enfermedad", ha explicado el doctor Adrian Ceccato, también miembro del área TIR de SEPAR.

En sus esfuerzos para reducir la carga de pacientes con gripe, neumococo, Covid-19 y otras infecciones prevenibles, SEPAR también ha elaborado un documento de posición sobre las recomendaciones de vacunación en pacientes respiratorios, con el objetivo de alcanzar una mayor cobertura.