2025: El año en que la medicina ha dado un salto histórico contra el Alzheimer, el cáncer y la ELA

MADRID, 31 Dic. (EDIZIONES) -

El año 2025 marcará un punto de inflexión en la Historia reciente de la Medicina. Desde las primeras terapias capaces de modificar la evolución del Alzheimer hasta el uso clínico de la biopsia líquida para anticiparse al cáncer, pasando por nuevos tratamientos inmunológicos en enfermedades neurológicas, y un cambio de paradigma en el manejo de la cronicidad. Así, la innovación científica ha dado pasos decisivos que ya se traducen en más supervivencia, en una mejor calidad de vida, y en una atención sanitaria más precisa.

En Europa Press Salud Infosalus hemos querido saber a juicio de varios expertos españoles país cuáles son los principales hitos médicos que se han alcanzado en este 2025. Todos ellos coinciden en que estos avances no sólo amplían el arsenal terapéutico, sino que redefinen la forma de diagnosticar, de tratar, y de acompañar a los pacientes en el sistema sanitario del futuro.

En primer lugar, Mar Mendibe Bilbao, vicepresidenta y responsable del Área Científica de la Sociedad Española de Neurología (SEN), resalta a Europa Press Salud que los avances científicos de este 2025 "marcan un antes y un después en la investigación de enfermedades neurológicas", destacando tres ámbitos: Alzheimer, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y los trastornos neuromusculares como la Miastenia Gravis.

En cuanto al Alzheimer apunta al 'lecanemabl y al 'donanemab' como terapias anti-amiloide: "Este año se ha consolidado la aprobación de las terapias dirigidas directamente contra el amiloide en la enfermedad de Alzheimer, que han marcado un cambio de paradigma del tratamiento en esta enfermedad neurodegenerativa. Este hecho representa un paso relevante en la lucha contra la enfermedad que afecta en España a entre 830 y 900.000 personas".

En concreto, recuerda que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) recomendó en el mes de abril conceder la autorización para comercializar 'lecanemab' en Europa bajo condiciones específicas dirigidas a pacientes con patología amiloide, en fases precoces y características genéticas determinadas (ApoE4).

Posteriormente, apunta que el anticuerpo 'donanemab' ha sido el segundo fármaco aprobado con autorización en la UE tras un proceso de reexamen de la EMA: "La Comisión Europea autorizó su comercialización en septiembre de 2025 para pacientes en fases iniciales de Alzheimer, con criterios de selección específicos que optimizan el perfil beneficio-riesgo del tratamiento".

Eso sí, la portavoz de la SEN remarca que la disponibilidad real del tratamiento dependerá de las decisiones que se tomen a nivel nacional respecto a su evaluación, financiación, y acceso. "Apostamos por una implementación rigurosa, equitativa, y basada en la evidencia científica, que garantice que cualquier nuevo tratamiento llegue a los pacientes que se pueden beneficiar de manera segura y justa", sostiene.

REGISTRO NACIONAL DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

Por otro lado, Mendibe Bilbao resalta la puesta en marcha del Registro Nacional de ELA, impulsado por la Red de investigación colaborativa CIBERER (Enfermedades Raras o de baja prevalencia), en colaboración con la Fundación Luzón-Unzue, y con los neurólogos de unidades y consultas de referencia.

"Se ha consolidado como la base de datos nacional de los casos clínicos y de las biomuestras estandarizadas, un registro que ayudará a potenciar la investigación traslacional en ELA, además de reforzar la colaboración entre los centros asistenciales", afianza. Precisa que, hasta la fecha, se ha registrado información de más de 1.375 personas con ELA en nuestro país.

INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

Asimismo, a juicio de la vicepresidenta de la SEN, el campo de las enfermedades neuromusculares ha experimentado un auge este 2025, gracias al desarrollo y al avance clínico de nuevas moléculas con mecanismos de acción innovadores para tratar trastornos autoinmunes, como la miastenia gravis generalizada (gMG) y otras miopatías. Varias estrategias terapéuticas dirigidas a modular o a reducir las respuestas inmunitarias patogénicas han mostrado resultados positivos en ensayos clínicos este año.

Por otra parte, señala que se han puesto en marcha ensayos en fases tempranas con terapias celulares CAR-T, dirigidas a pacientes con formas refractarias de miastenia gravis y esclerosis múltiple, que han empezado a mostrar datos preliminares de seguridad y de reducción de la actividad biológica, y que apoyan su continuación en fases posteriores de desarrollo clínico, reflejando su potencial beneficio.

"Estos progresos están acompañados de múltiples iniciativas en investigación para ampliar las opciones terapéuticas en enfermedades neuromusculares y neuroinmunológicas, donde la inmunoterapia se perfila como un componente crucial de la próxima generación de tratamientos", subraya Mar Mendibe Bilbao desde la SEN.

CÁNCER: LA BIOPSIA LÍQUIDA, GUÍA DE PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO

En otra conversación con Europa Press Salud Infosalus, el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) Javier de Castro, apunta como uno de los principales avances de este año a la biopsia líquida: "Ha pasado de ser una promesa a una realidad consolidada en 2025, enfocándose en el análisis del ADN tumoral circulante (ctDNA) en una simple muestra de sangre".

Defiende que su avance más importante es su integración en la práctica clínica para el pronóstico y la toma de decisiones terapéuticas, especialmente en cánceres con alta prevalencia. Por ejemplo, en el cáncer de mama o de vejiga, mantiene que el ctDNA se utiliza para detectar la enfermedad residual mínima tras la cirugía o la quimioterapia. "Si el ctDNA persiste indica un alto riesgo de recaída, y permite a los oncólogos seleccionar de forma inmediata tratamientos adyuvantes más intensivos o inmunoterapia dirigida", plantea.

Pero también ensalza la expansión y optimización de la inmunoterapia y de las terapias combinadas en este 2025, resaltando que la inmunoterapia "sigue siendo fundamental", y dice que en el presente curso "su mayor avance es su traslado a estadios precoces de la enfermedad (tratamiento adyuvante) en más tipos de tumores", como el cáncer de colon con inestabilidad microsatelital (dMMR), o ante ciertos subtipos de cáncer de mama.

"La clave radica en la mejora de la supervivencia libre de enfermedad en estos pacientes, al usar la inmunoterapia inmediatamente después de la cirugía, o en combinación con la quimiorradioterapia preoperatoria. Este uso más temprano no sólo reduce el riesgo de recurrencia, sino que también establece un nuevo estándar de cuidado al aprovechar la capacidad del sistema inmune para eliminar células tumorales. En esta misma línea, el empleo de quimioterapia e inmunoterapia antes y después de la cirugía en una estrategia perioperatoria está aumentando la eficacia en tumores como el cáncer de pulmón, que se puede traducir en un aumento de las curaciones", resalta este oncólogo experto.

EXPLOSIÓN DE ANTICUERPOS CONJUGADOS

Además, en el campo del cáncer, el presidente de la SEOM valora la explosión de los anticuerpos conjugados o ADCs, ya que en su opinión representan una de las áreas de mayor innovación terapéutica del año: "Este tipo de fármacos se han convertido en terapias altamente selectivas que combinan un anticuerpo (que se une específicamente a una parte de la célula tumoral), y un potente agente quimioterápico".

Tal y como indica, la novedad en 2025 es el desarrollo de ADCs de segunda y de tercera generación más estables y selectivos, lo que aumenta su eficacia y reduce la toxicidad sistémica. "El impacto es notable en tumores previamente difíciles de tratar, donde están logrando tasas de respuesta y de supervivencia libre de progresión, y que superan a las terapias convencionales, ofreciendo una nueva oportunidad a pacientes con enfermedad avanzada o refractaria. También este 2025 nos deja ensayos clínicos positivos con ADCs en cáncer de mama localizado", subraya Javier de Castro.

Habla, a su vez, el doctor De Castro del aumento de las terapias dirigidas en distintos escenarios, y mediante el empleo de anticuerpos monoclonales o con inhibidores específicos: "Han demostrado alta eficacia en tumores en estadios avanzados prolongando la supervivencia de muchos pacientes en diferentes patologías. Pero en este último año se ha evidenciado el papel de esta estrategia terapéutica de precisión en tumores sin extensión metastásica, lo que permite evitar las recurrencias y aumentar las curaciones".

Además, sostiene este oncólogo, se ha avanzado en los anticuerpos en dos aspectos: por una parte, algunos que se administraban de forma intravenosa han podido pasar a formas subcutáneas, mucho más cómodas, y con menor riesgo de reacciones adversas para los pacientes; y por otra, se van incorporando nuevos diseños de anticuerpos, que logran una mayor eficacia, y que abren una nueva vía de tratamiento junto con los ADCs; "y por tanto, nuevas opciones para los pacientes con tumores que presentan estas dianas potenciales de ser bloqueadas, más selectivos que la quimioterapia".

BENEFICIOS DE LA VACUNA DEL COVID-19 EN EL CÁNCER

El también oncólogo y actual presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), el profesor Eduardo Díaz-Rubio, considera a título personal que uno de los principales hitos alcanzados este 2025 tuvo lugar en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés) en Berlín, "donde se reveló que las vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19 podrían tener un efecto adicional beneficioso e inesperado en personas con cáncer"; un trabajo científico que fue publicado en Nature en octubre de 2025, y del que ya se está preparando un ensayo clínico fase III para confirmar estos hallazgos, según informa.

Tal y como recuerda este profesor, esta investigación, realizada por el MD Anderson Cancer Center y la Universidad de Florida, analizó a 1.087 pacientes que recibieron inmunoterapia para el cáncer: "Los resultados muestran que quienes habían sido vacunados con la vacuna contra el COVID-19 de tipo ARNm en los 100 días previos al inicio del tratamiento presentaron una supervivencia significativamente mayor. El riesgo de morir se redujo en un 48% respecto a quienes no estaban vacunados. La mediana de supervivencia pasó de 20,6 meses en los no vacunados a 37,3 meses en los vacunados. A los tres años, el 63% de los vacunados seguía con vida, frente al 34% del grupo no vacunado. Los mayores beneficios se observaron en pacientes con cáncer de pulmón y melanoma".

Señala así que los investigadores plantean que la vacuna podría actuar como un 'impulso' inmunológico que mejora la respuesta del organismo a la inmunoterapia, posiblemente mediante mecanismos relacionados con el interferón tipo I. "Aunque el estudio es retrospectivo y no demuestra causalidad, los resultados han despertado gran interés en la comunidad científica", asegura Díaz-Rubio.

NUEVOS ESQUEMAS DE VACUNACIÓN EN ADULTOS Y PACIENTE CRÓNICO

En última instancia, charlamos en Europa Press Salud Infosalus con Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), quien cree que uno de los principales hitos médicos de este año se asocia con el diseño de nuevos esquemas de vacunación en el adulto y en el paciente crónico.

"La ampliación y actualización de las indicaciones de vacunación frente a patógenos como el neumococo, el virus respiratorio sincitial (VRS), y el herpes zóster en adultos, especialmente en personas mayores y en pacientes con enfermedades crónicas, representa un avance relevante en la prevención de complicaciones graves, de hospitalizaciones, y de mortalidad evitable. Estas vacunas tienen un impacto directo en la reducción de la morbilidad, en la mejora de la calidad de vida, y en un uso más eficiente de los recursos sanitarios, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y de aumento de la cronicidad", resalta esta experta.

Igualmente, prioriza entre los avances médicos del presente curso a la monitorización domiciliaria integrada en la historia clínica, de manera que la integración de datos procedentes de la monitorización domiciliaria -como glucosa, presión arterial, saturación de oxígeno, o frecuencia cardíaca- directamente en la historia clínica electrónica "supone un avance clave" en el manejo de los pacientes crónicos. A su juicio, este modelo permite pasar de un seguimiento episódico a uno continuo y proactivo, facilitando la detección precoz de descompensaciones, la toma de decisiones clínicas más ajustadas, y una mayor seguridad para pacientes con patologías prevalentes como diabetes, EPOC, insuficiencia cardíaca, o hipertensión.

En última instancia, Rodríguez Ledo, como presidenta de la SEMG, indica como uno de los avances médicos para este 2025 a los nuevos tratamientos para la obesidad y el riesgo cardiometabólico, "como impulsor de un cambio de paradigma asistencial". Dice que la llegada y consolidación de los agonistas del GLP-1 y de las terapias combinadas han supuesto un punto de inflexión en el abordaje de la obesidad, permitiendo tratarla de forma efectiva como la enfermedad crónica y compleja que es, y no sólo como un problema de estilo de vida.

"Estos tratamientos han demostrado beneficios claros no sólo en la pérdida de peso, sino también en la mejora del control glucémico, en la reducción del riesgo cardiovascular, y en el impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes, muchos de ellos atendidos de forma habitual en Atención Primaria", concluye.