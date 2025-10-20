Una vacuna de ARNm contra la COVID-19 podría aumentar la supervivencia de pacientes con cáncer avanzado

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con cáncer avanzado de pulmón o de piel que recibieron una vacuna de ARNm contra la COVID-19 dentro de los 100 días posteriores al inicio de los medicamentos de inmunoterapia vivieron significativamente más que aquellos que no recibieron la vacuna, tal y como han descubierto investigadores de la Universidad de Florida (Estados Unidos).

Presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica 2025 en Berlín (Alemania), los hallazgos se basan en ocho años de trabajo combinando nanopartículas lipídicas y ARNm. Las moléculas de ARNm, abreviatura de ARN mensajero, se encuentran en cada célula y contienen la información genética necesaria para la síntesis de proteínas.

En concreto, la observación realizada por investigadores de la Universidad de Florida y el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas (también en Estados Unidos) marca un hito en más de una década de investigación que prueba terapias basadas en ARNm diseñadas para "despertar" el sistema inmunitario contra el cáncer.

Basándose en un estudio previo de la UF, la observación también marca un paso significativo hacia una tan esperada vacuna universal contra el cáncer que potencie los efectos de la inmunoterapia en la lucha contra los tumores.

Si bien los resultados de un análisis de más de 1.000 registros de pacientes en MD Anderson son preliminares, si se validan en un ensayo clínico aleatorio que ahora está en diseño, el estudio podría tener un impacto clínico generalizado.

"Las implicaciones son extraordinarias: esto podría revolucionar por completo el campo de la atención oncológica", afirmó el investigador principal Elias Sayour oncólogo pediátrico de la Universidad de Florida. "Podríamos diseñar una vacuna inespecífica aún mejor para movilizar y restablecer la respuesta inmunitaria, de manera que, en esencia, se convirtiera en una vacuna universal y lista para usar contra el cáncer para todos los pacientes con cáncer".

Jeff Coller, un destacado científico de ARNm y profesor de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), reflexiona que los hallazgos apuntan a otra forma en que la Operación Warp Speed, parte de la respuesta temprana del gobierno federal al COVID-19, continúa salvando vidas estadounidenses de "formas únicas e inesperadas". "Los resultados de este estudio demuestran cuán poderosos son realmente los medicamentos de ARNm y que están revolucionando nuestro tratamiento del cáncer", recalca Coller.

El equipo de investigación analizó datos existentes de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio 3 y 4 y melanoma metastásico tratados en MD Anderson entre 2019 y 2023. Lo que descubrieron fue que recibir una vacuna de ARNm contra la COVID dentro de los 100 días de haber comenzado el tratamiento con medicamentos de inmunoterapia se asociaba con una vida significativamente más larga.

La diferencia más dramática, según Sayour, fue en pacientes que no se esperaba que tuvieran una respuesta inmune fuerte, basándose en la composición molecular de sus tumores y otros factores. Como ocurre con cualquier estudio observacional, los hallazgos requieren confirmación mediante un ensayo clínico prospectivo y aleatorizado. Sin embargo, el descubrimiento es fundamental.

No obstante, de confirmarse, los nuevos hallazgos abren numerosas posibilidades, y los investigadores afirmaron que se podría diseñar una vacuna universal inespecífica aún mejor. Para los pacientes con cánceres avanzados, el aumento de la supervivencia que ofrece esta vacuna universal podría proporcionar un beneficio inestimable: más tiempo.