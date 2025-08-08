El 15% de los españoles puede padecer tiña del pie en algún momento de su vida, según podólogos

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Entre un 10 y un 15 por ciento de la población en España sufre tiña del pie (micosis) en algún momento de su vida, según el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España (CGCOP) que advierte además de que alrededor del 15 por ciento de las personas la han padecido o la padecen actualmente.

Además, en el caso de menores de 12 años, la micosis en los pies afecta a alrededor del 6 por ciento, lo que la convierte en la tercera enfermedad dérmica más frecuente en esta población, informa el consejo. Aunque afecta a ambos sexos y a todas las edades, es más común en hombres jóvenes. Asimismo, la prevalencia aumenta en entornos cálidos y húmedos como piscinas, gimnasios y vestuarios, así como en personas con calzado oclusivo o sudoración excesiva.

En este sentido, los podólogos señalan que estas afecciones, "a menudo subestimadas", si no se diagnostican y tratan correctamente a tiempo, pueden extenderse a otras partes del cuerpo y requerir la interconsulta entre podología y dermatología.

Así, el podólogo y profesor honorífico de la Universidad de Barcelona, el doctor Antonio Zalacain, apunta que "es fundamental concienciar a la población sobre la necesidad de acudir a especialistas y evitar los consejos y tratamientos de internet que, en lugar de curar, pueden agravar el cuadro".

Igualmente, añade que "es fundamental una buena adherencia a los tratamientos, ya que se produce un alto índice de incumplimientos, por interrumpirlos al mejorar los síntomas, lo que provoca muchas recurrencias".

Por ello, el doctor Zalacain, junto a la dermatóloga del Hospital del Mar de Barcelona, la doctora Marta Ferrán, impartirán un taller especializado en el '54 Congreso Nacional de Podología', organizado por el CGCOP, que se celebrará en octubre en Gran Canaria. En este taller, los expertos expondrán una amplia gama de patologías infecciosas frecuentes en el pie, junto con los últimos avances en su diagnóstico y tratamiento. Se abordarán, por ejemplo, la celulitis, las verrugas, el síndrome boca-mano-pie, los uñeros, la queratolisis plantar, el impétigo o infecciones bacterianas por pseudomonas.