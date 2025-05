El tabaquismo puede causar el estrechamiento de las arterias y lesiones neurológicas en los pies

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha alertado, con motivo del Día Mundial Sin Tabaco que se celebra el próximo sábado, de que el tabaquismo es "la causa de numerosas patologías y lesiones en los pies como problemas vasculares, en los nervios y en la piel".

Así, el podólogo y miembro de la junta directiva del ICOPCV,Jorge Escoto, ha explicado que el tabaquismo afecta "gravemente" a la salud de las zonas distales del cuerpo ya que "daña el sistema vascular, el sistema nervioso y la piel".

"Aquí el papel del podólogo es esencial tanto en la prevención y tratamiento por las lesiones provocadas por esta enfermedad y ha de formar parte de los equipos multidisciplinares en atención primaria, pero esto en el sistema de Salud Pública todavía es inexistente", ha declarado.

En ese sentido, ha apuntado que el tabaquismo daña los vasos sanguíneos y esto hace que se reduzca el flujo de sangre hacia las extremidades, especialmente a los pies.

Desde el ICOPCV se ha señalado que son numerosas las patologías causadas por el tabaquismo en los pies. Una de ellas es la Enfermedad Arterial Periférica (EAP), que consiste en el estrechamiento de las arterias de las piernas y pies (aterosclerosis).

Los síntomas son dolor al caminar (claudicación intermitente), frío en los pies, ausencia de la pilificación (perdida de vello), piel brillante y seca. Además, se desarrolla una atrofia grasa y se pierde el tejido adiposo que es el principal protector de las plantas de los pies, lo que provoca puntos de hiperpresión en las prominencias óseas. Esto desencadena callosidades en estos puntos, que pueden llegar a ser dolorosas y recurrentes, provocando úlceras isquémicas, que son heridas en los pies que no cicatrizan por la falta de oxígeno y nutrientes.

Así, ha señalado que la localización más habitual suele ser en los dedos o talones y otro problema es que pueden infectarse fácilmente, llevándonos en casos extremos a una gangrena, que es una lesión vascular que supone la muerte del tejido por falta de circulación sanguínea, la cual puede requerir amputación si no se trata a tiempo.

Otra patología son las lesiones neurológicas (neuropatía periférica) debidas a que la nicotina y otras sustancias tóxicas que contiene el tabaco, afectan a los nervios periféricos, especialmente en personas diabéticas fumadoras y acaba produciendo entumecimiento, hormigueo, ardor, pérdida de sensibilidad, etc.

COMPLICACIONES GRAVES

Además, ha indicado que la falta de sensibilidad puede llevar a padecer lesiones por roce o presión en las platas de los pies puesto que el paciente no siente la molestia y no detecta el comportamiento lesivo. También se pueden ocasionar infecciones en heridas no detectadas. En estos pacientes, el tabaquismo aumenta significativamente el riesgo de desarrollar complicaciones graves en los pies.

"Si cualquier persona diabética ha de prestar especial atención al cuidado de sus pies, en el caso de diabéticos y fumadores todavía es más importante y las visitas al podólogo se deben realizar de forma regular para estar continuamente analizando los puntos de hiperpresión mediante un estudio biomecánico y aplicar el tratamiento adecuado en caso de que sea necesario", ha enfatizado el podólogo Jorge Escoto.

Por último, el tabaquismo favorece las infecciones en las piernas y los pies por la mala circulación y esto contribuye a una menor respuesta inmunológica, lo que favorece las infecciones por hongos en las uñas ( onicomicosis).

"También es importante valorar el estado de las uñas y si detectamos una micosis, pautar un tratamiento farmacológico apropiado para el hongo. Se han de eliminar las hiperqueratosis o helomas. Y, pos supuesto, recomendar el calzado adecuado, que mejor se adapte a su pie y una pauta de hidratación correcta para que la piel esté más felxible y no se rompa", ha resaltado.

Desde el ICOPCV se ha recordado que, para garantizar que estamos en manos de un profesional de la Podología, disciplina sanitaria que todavía NO forma parte de la cartera de servicios del Sistema Público de Salud de Generalitat Valenciana, y evitar ser víctimas del intrusismo, es decir, ser tratados por supuestos profesionales que carecen de la formación universitaria que se exige para el desarrollo de esta rama sanitaria, hay que asegurarse que la clínica donde vamos a ser tratados dispone de número de registro sanitario y el podólogo está colegiado.