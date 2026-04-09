Verduras y Alzheimer: elegir las equivocadas podría ser un factor de riesgo

Archivo - Frutas y verduras crudas variadas comida vegana - MEDITERRANEAN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cada vez más personas en España están cambiando su forma de comer con una idea clara: cuidarse más y prevenir enfermedades a largo plazo. Las dietas basadas en verduras han ganado terreno como una de las opciones favoritas, asociadas a una vida más saludable y equilibrada.

Sin embargo, hay un detalle que muchos están pasando por alto y que podría marcar una diferencia importante con el paso de los años. No todo lo que entra dentro de este tipo de alimentación tiene el mismo efecto en el organismo, y esa diferencia podría ser más relevante de lo que parece.

EL MATIZ CLAVE A LA HORA DE COMER MÁS VERDURAS

Una dieta basada en verduras de mayor calidad se asocia con un menor riesgo de enfermedad de Alzheimer y otras demencias relacionadas, en comparación con una dieta basada en plantas de menor calidad, según un estudio de la Universidad de Hawái en Manoa (Estados Unidos) publicado en 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología.

Si bien el estudio muestra una asociación basada en observaciones, no prueba que una dieta basada en vegetales de mayor calidad cause un menor riesgo de demencia.

Los investigadores analizaron tres dietas basadas en vegetales: una dieta basada en todo tipo de verduras que prioriza el consumo de más alimentos vegetales que productos animales como carne, leche y huevos, sin tener en cuenta la calidad; una dieta más saludable que prioriza alimentos vegetales saludables como cereales integrales, frutas, verduras, aceites vegetales, frutos secos, legumbres, té y café; y, finalmente, una dieta basada en vegetales menos saludable incluye alimentos vegetales menos saludables como cereales refinados, zumos de frutas, patatas y azúcares añadidos.

Los investigadores no analizaron las dietas vegetarianas ni veganas. "Se ha demostrado que las dietas basadas en plantas son beneficiosas para reducir el riesgo de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, pero se sabe menos sobre el riesgo de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias", explica la autora del estudio, Song-Yi Park, doctora del Centro Oncológico de la Universidad de Hawái en Manoa, Honolulu.

"Nuestro estudio reveló que la calidad de una dieta basada en plantas es importante: una dieta de mayor calidad se asoció con un menor riesgo, mientras que una dieta de menor calidad se asoció con un mayor riesgo", afirma.

MÁS VERDURA, ¿MENOS ALZHÉIMER? LO QUE DICEN LAS CIFRAS

El estudio incluyó a 92.849 personas con una edad promedio de 59 años al inicio del mismo. Entre los participantes se encontraban afroamericanos, estadounidenses de origen japonés, latinos, nativos hawaianos y blancos. Se les dio seguimiento durante un promedio de 11 años. Durante ese tiempo, 21.478 personas desarrollaron la enfermedad de Alzheimer u otra demencia relacionada.

Los participantes completaron cuestionarios sobre alimentación al inicio del estudio. Los investigadores determinaron en qué medida las dietas de las personas se asemejaban a una dieta basada en plantas general, una dieta basada en vegetales saludable y una dieta basada en poco saludable, analizando la cantidad de alimentos vegetales saludables y menos saludables que consumían, así como grasas animales, carne, lácteos, huevos, pescado y mariscos. A cada participante se le asignaron tres puntuaciones según su grado de adecuación a las tres dietas basadas en plantas.

Posteriormente, los investigadores clasificaron a los participantes en cinco subgrupos para cada una de las tres puntuaciones de la dieta.

Tras ajustar por factores como la edad, la actividad física y la diabetes, los investigadores descubrieron que, al comparar a las personas según su puntuación en la dieta basada en vegetales en general, el subgrupo con mayor consumo de alimentos vegetales tenía un 12% menos de riesgo de demencia en comparación con el subgrupo con menor consumo.

Al comparar a las personas según su puntuación en la dieta basada en verduras saludable, el subgrupo con mayor consumo tenía un 7% menos de riesgo en comparación con el subgrupo con menor consumo. Y al compararlas según su puntuación en la dieta basada en verduras poco saludable, el subgrupo con mayor consumo de alimentos vegetales poco saludables tenía un 6% más de riesgo de demencia que el subgrupo con menor consumo.

Entre un grupo más reducido de 45.065 participantes que volvieron a informar sobre su dieta después de 10 años, 8.360 desarrollaron demencia posteriormente. Los investigadores analizaron los cambios en la dieta a lo largo del tiempo. En comparación con las personas cuyas dietas no cambiaron, aquellas cuyas dietas se modificaron más hacia una alimentación poco saludable tuvieron un 25% más de riesgo de desarrollar demencia, mientras que aquellas cuyas dietas se modificaron más alejándose de una alimentación poco saludable tuvieron un 11% menos de riesgo.

CAMBIAR EL PLATO A LOS 60: POR QUÉ NUNCA ES TARDE

"Descubrimos que adoptar una dieta basada en frutas y verduras, incluso a una edad avanzada, y evitar las dietas basadas en verduras y frutas de baja calidad se asociaron con un menor riesgo de Alzheimer y otras demencias. Nuestros hallazgos resaltan la importancia no solo de seguir una dieta basada en vegetales, sino también de garantizar que sea de alta calidad" desarrolla Park.

Una limitación del estudio fue que los investigadores evaluaron las dietas basándose en cuestionarios de alimentos completados por los participantes, pero es posible que estos no recuerden con precisión todos los detalles de sus dietas. El estudio contó con el apoyo del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento y del Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de la Salud.