Universidad Loyola crea emulsiones alimentarias desde proteína de grillo como alternativa de alimentos "más sostenibles" - UNIVERSIDAD LOYOLA

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad Loyola de Córdoba ha desarrollado emulsiones alimentarias a partir de proteína de grillo, las cuales han servido para analizar el uso de proteínas procedentes de insectos "como una alternativa innovadora para mejorar la estabilidad y funcionalidad de los alimentos".

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Innovative Food Science and Emerging Technologies', se centra, según han indicado sus autores, "en el desarrollo de emulsiones y emulgeles a partir de proteína de grillo para incorporar aceites de alto valor nutricional". Estos son las miembros de este centro académico, Rosa María Sánchez García, Jenifer Santos y Azahara Rodríguez, y el integrante de la Universidad de Sevilla, Luis Trujillo-Cayado.

"La proteína de grillo destaca no solo por su elevado valor nutricional, sino también por sus propiedades tecnológicas, que permiten estabilizar sistemas como emulsiones y generar matrices funcionales estables", ha explicado Sánchez García al respecto de esta investigación, que estudia "el potencial de la proteína de grillo no solo como ingrediente nutricional, sino también como agente emulsionante, es decir, como sustancia capaz de estabilizar mezclas de agua y aceite en productos alimentarios".

En este sentido, los expertos han indicado que "la búsqueda de fuentes de proteína más sostenibles ha situado a los insectos entre las alternativas que despiertan mayor interés en el ámbito científico". Así, se ha advertido la proteína de grillo "como ingrediente con capacidad para contribuir tanto al valor nutricional de los alimentos como a su estructura y estabilidad", han señalado.

INGREDIENTE CLAVE EN LA ALIMENTACIÓN DEL FUTURO

"Los resultados muestran que esta proteína puede utilizarse para formular emulsiones estables capaces de incorporar aceites vegetales ricos en compuestos beneficiosos, como el aceite de semilla de calabaza, sin comprometer su estabilidad", han continuado los científicos, mientras que Sánchez García ha declarado que "este estudio refuerza la idea de que la proteína de grillo puede convertirse en un ingrediente clave en la alimentación del futuro".

Además, los autores han explicado que se han usado ultrasonidos "para modificar las propiedades de la proteína de grillo y mejorar su capacidad para estabilizar estos sistemas". "Gracias a esta técnica, el equipo ha desarrollado emulsiones y emulgeles con mejores propiedades físicas, abriendo nuevas posibilidades en el diseño de alimentos funcionales", han sostenido.

"Nuestro trabajo se centra en el desarrollo y optimización de matrices funcionales que permitan incorporar compuestos bioactivos de forma estable", ha proseguido Sánchez García, quien ha agregado que "este tipo de estructuras permite, por ejemplo, facilitar la incorporación de aceites y otros ingredientes de interés nutricional en alimentos de consumo habitual".

Ahondando en la evidencia obtenida, los investigadores han afirmado que "el uso de estos sistemas resulta especialmente relevante en el desarrollo de alimentos funcionales, es decir, productos que, además de nutrir, puedan aportar compuestos con posibles beneficios para la salud". "Al mismo tiempo, la investigación avanza en la exploración de ingredientes alternativos que respondan a los retos actuales del sistema alimentario", han manifestado.