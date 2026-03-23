Archivo - La Universidad Europea de Valencia recuerda que el exceso de peso se asocia con alteraciones del microbioma intestinal - HOSPITAL UNIVERSITARIO LA LUZ - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea de Valencia ha recordado que la evidencia científica subraya que el exceso de peso se asocia con alteraciones del microbioma intestinal y con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas, por lo que es necesario promover hábitos alimentarios saludables y sostenibles.

"Los patrones alimentarios influyen en nuestro microbioma tanto como en nuestra salud futura", ha destacado, en este sentido, el profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de este centro académico, Javier Pascual, quien ha añadido que, por ello, la alimentación no debe entenderse únicamente como un acto nutricional, sino como un elemento central para la prevención en salud.

A su juicio, "una dieta equilibrada, rica en fibra y basada en alimentos mínimamente procesados tiene efectos directos sobre la composición del microbioma", el cual "regula procesos clave, como la digestión, la respuesta inmunitaria y la inflamación". "Cuidar lo que comemos es cuidar todos esos mecanismos internos", ha resumido.

Los probióticos, prebióticos y postbióticos representan una vía emergente y prometedora para avanzar tanto en salud como en sostenibilidad, ya que "contribuyen a sistemas alimentarios más responsables, valorizan subproductos y permiten desarrollar alimentos funcionales con mayor valor nutricional", ha continuado Pascual.

UN TOTAL DE 39 MILLONES DE NIÑOS CON OBESIDAD EN EL MUNDO

Como contexto, se ha señalado que la obesidad y el sobrepeso se consideran una auténtica epidemia global y, al mismo tiempo, una epidemia silenciosa que avanza de forma progresiva y casi imperceptible. Más de 1.000 millones de personas en el mundo viven hoy con obesidad, incluyendo alrededor de 650 millones de adultos, 340 millones de adolescentes y 39 millones de niños, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el ámbito europeo, este organismo internacional ha indicado que cerca del 60 por ciento de la población adulta presenta exceso de peso, con mejores cifras en aquellos países donde se mantiene un patrón dietético de inspiración mediterránea, basado en productos frescos, locales y de temporada.

"Todos debemos hacer un esfuerzo por no dejarnos llevar por lo cómodo y rápido, sino por aquello que nos aporta calidad y cultura alimentaria", ha afirmado, por su parte, la directora de la Clínica de Sostenibilidad de la Universidad Europea de Valencia, Raquel Martín, quien ha agregado que "comer bien también es un acto de identidad y de responsabilidad colectiva".