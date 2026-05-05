UNICEF destaca el éxito del alimento terapéutico listo para usar, con tasas de recuperación cercanas al 90%

Una madre alimenta a un niño con un alimento terapéutico listo para usar. - AGRON DRAGAJ/UNICEF

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

UNICEF ha destacado el "gran éxito" del alimento terapéutico listo para usar (RUTF, por sus siglas en inglés), que logra tasas de recuperación cercanas al 90 por ciento en niños con desnutrición aguda grave, consolidándose como una de las intervenciones más eficaces para combatir esta forma de malnutrición infantil.

Según la organización, estos productos, desarrollados por primera vez en 1996, han transformado el tratamiento de la emaciación -la forma más letal de malnutrición- en menores de cinco años, al permitir que los casos sin complicaciones médicas puedan tratarse en el hogar, reduciendo la necesidad de hospitalización, el coste para las familias y el riesgo de infecciones secundarias.

Este alimento terapéutico, elaborado a base de cacahuetes, leche desnatada en polvo, aceite, azúcar y vitaminas y minerales esenciales, se administra a niños de entre 6 y 59 meses con desnutrición severa.

Así, un sobre de 92 g de RUTF proporciona 500 calorías, lo que ayuda a los niños con desnutrición severa a ganar peso y fortalecer su sistema inmunológico durante el tratamiento. Su textura cremosa y su sabor ligeramente dulce y salado lo hacen apetecible para los niños.

En la actualidad, los alimentos terapéuticos listos para usar (RUTF) siguen siendo el único tratamiento ambulatorio recomendado por la OMS para la desnutrición aguda infantil

"Este pequeño pero poderoso sobre de alimento terapéutico cambió radicalmente la forma en que tratamos a los niños con desnutrición grave. He visto cómo los niños que sufren de emaciación recuperan la vitalidad al ser tratados con alimentos terapéuticos listos para usar(...). Ningún niño debería morir de desnutrición en un mundo con abundancia", ha señalado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.

La entidad subraya que los RUTF han contribuido a alcanzar mínimos históricos en las muertes infantiles prevenibles en todo el mundo. "Si bien este hito de 30 años representa un gran avance en la salud pública, también es un llamado a la acción: es necesario ampliar la gama completa de tratamientos nutricionales, incluyendo la leche terapéutica, para que pueda resistir las crisis de suministro, reducir los costos y garantizar que todos los niños que la necesiten tengan acceso ininterrumpido a alimentos terapéuticos", indica UNICEF.

ETIOPÍA ES EL PAÍS QUE MAS ALIMENTOS TERAPÉUTICOS HA RECIBIDO

En este contexto, la organización señala que los niños con emaciación severa son demasiado delgados para su estatura, sus sistemas inmunológicos se debilitan hasta el punto de que las enfermedades infantiles comunes pueden volverse mortales, y su riesgo de morir aumenta 12 veces en comparación con los niños bien nutridos.

Asimismo, denuncia que, actualmente, 42,8 millones de niños se ven afectados por la desnutrición aguda, de los cuales 12,2 millones padecen desnutrición aguda grave, la forma más mortal.

En 2023, UNICEF distribuyó cerca de 1.100 millones de sobres de alimentos terapéuticos listos para usar en respuesta a la crisis nutricional mundial derivada de la pandemia de COVID-19, lo que supone una cantidad anual récord.

Etiopía ha recibido el mayor volumen de alimentos terapéuticos listos para usar adquiridos por UNICEF. Según datos de 2003 a 2025, se entregaron a Etiopía 1.600 millones de sobres de RUTF por un valor de 296 millones de dólares estadounidenses, donde al menos 500.000 niños reciben tratamiento anualmente por desnutrición aguda grave.