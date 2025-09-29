El top 3 de alimentos de otoño que refuerzan tus defensas

MADRID, 29 Sep. (EDIZIONES) -

Con la llegada del otoño y la bajada de temperaturas, nuestro sistema inmunológico necesita un extra de cuidados. La alimentación, aunque no evita las infecciones por sí sola, sí puede marcar la diferencia en cómo responde nuestro organismo frente a los resfriados y a los virus.

Por eso, en el top 3 de alimentos de temporada que refuerzan nuestro sistema inmune este otoño se encuentran las setas, la granada, o las castañas, dado que aportan vitaminas, minerales, fibran y antioxidantes, que ayudan a mantener las defensas fuertes, y a proteger la salud en los meses más fríos.

Mónica Herrero es dietista-nutricionista del Consejo General de colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas y en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus recuerda que, aunque la alimentación no evita infecciones por sí sola, ésta sí influye en cómo responde nuestro organismo.

"Vitaminas, minerales, proteínas, y grasas saludables son esenciales para que las defensas trabajen bien. Una dieta equilibrada fortalece nuestro sistema inmunológico, mientras que si está desequilibrado, y consumimos productos poco saludables, como ultraprocesados, estos lo debilitan", sostiene.

BENEFICIOS DE LOS ALIMENTOS DE TEMPORADA

En este contexto, remarca que el otoño nos trae alimentos como las castañas, las setas, o la granada; tres alimentos de temporada que pueden convertirse en buenos aliados para nuestras defensas esta estación que empieza.

Entre las propiedades de las setas dice esta experta que destacan por su contenido en fibra, en vitamina B, y en compuestos inmunológicos: "Sobre las setas sabemos que contienen beta-glucanos, que son elementos que estimulan las células defensivas. En este sentido, cabe decir, eso sí que, aunque hay estudios prometedores en humanos, la mayor parte de la evidencia científica que tenemos está todavía en una fase inicial".

En el caso de la granada menciona que se trata de una fruta rica en vitamina C, y en polifenoles antioxidantes. "Las granadas tienen polifenoles, que son compuestos químicos que ayudan a controlar la inflamación y a proteger nuestras células, favoreciendo la prevención de infecciones y el bienestar general", explica esta dietista-nutricionista.

Mientras que las castañas contienen como nutrientes principales hidratos complejos, fibra, potasio y magnesio, apunta Mónica Herrero. "Son un 'snack' apetecible y saludable, especialmente cuando las temperaturas refrescan, y se pueden tomar tanto asadas, como en purés, o crudas. Uno de los beneficios de las castañas es que son más ligeras en grasa que otros frutos secos. Además, son ricas en fibra, en minerales, y en vitamina C; lo que las convierten en un 'capricho' perfecto", ensalza esta experta en nutrición.

CONSEJOS NUTRICIONALES PARA EL OTOÑO

En general, en otoño, dice que, como en cualquier época del año, debemos seguir una alimentación variada y equilibrada para cuidar nuestro organismo; si bien precisa que en esta estación en particular, para mantener nuestro sistema inmune fuerte frente a la bajada de temperaturas, resfriados, virus, por ejemplo, esto es si cabe más importante todavía.

"Es importante consumir frutas y verduras, priorizando aquellas de temporada como las que hemos comentado. Además, incluiremos proteína de calidad y grasas saludables, nos hidrataremos bien, y mantendremos una buena rutina de actividad física, así como de hábitos de descanso", concluye la portavoz del del Consejo General de colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.