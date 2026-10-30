Tiramos a la basura una parte de las frutas y verduras que puede ser más rica en fibra

Archivo - Mujer comiendo frutas en verano. - ENES EVREN/ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cáscaras, semillas, pieles y tallos de frutas y verduras que habitualmente se desechan pueden contener más fibra dietética que las partes que consumimos. Un estudio analizó 12 productos frescos y encontró que, en 10 de ellos, las partes que suelen tirarse presentaban un mayor contenido de fibra, aunque los investigadores subrayan que es necesario evaluar cómo prepararlas y consumirlas de forma segura.

LAS PARTES QUE TIRAMOS PUEDEN CONCENTRAR MÁS FIBRA

Una nueva investigación del King's College de Londres de Reino Unido sugiere que las cáscaras, pieles, tallos y semillas de las frutas y verduras podrían ser una valiosa (y a menudo ignorada) fuente de fibra dietética, con potenciales beneficios tanto para la salud pública como para el medio ambiente.

El estudio, publicado en la revista especializada 'International Journal of Food Sciences and Nutrition' analizó 12 tipos comunes de productos frescos en el Reino Unido. El estudio reveló que los componentes "de la raíz a la punta" (las partes que normalmente se desechan, como las cáscaras, las pieles y los tallos) contenían niveles significativamente más altos de fibra dietética que las porciones que solemos consumir en 10 de cada 12 casos.

A nivel mundial, la ingesta de fibra dietética no alcanza las recomendaciones en la mayoría de los países desarrollados, mientras que el desperdicio de alimentos ha alcanzado proporciones críticas. Las Naciones Unidas han establecido ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible para abordar ambos problemas.

Solo en el Reino Unido, apenas el 4% de los adultos británicos alcanza la ingesta diaria mínima recomendada de 30 g de fibra dietética, consumiendo una media de tan solo 16,4 g al día. Al mismo tiempo, se desperdician aproximadamente 10 millones de toneladas de alimentos al año, de las cuales el 36% corresponde a frutas y verduras frescas.

LA CÁSCARA DE LA SANDÍA Y LA PIEL DE LA CALABAZA

La fibra dietética es especialmente importante. Desempeña un papel fundamental en la salud digestiva, ayuda a reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas, y favorece la sensación de saciedad. Además, puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y mortalidad prematura.

El estudio, realizado por un amplio equipo de expertos del Departamento de Ciencias de la Nutrición y de King's Food del King's College de Londres, analizó productos de uso común en la restauración. Entre ellos se incluyeron la calabaza, los pimientos, el brócoli, el kiwi, la piña y la sandía. En el análisis de laboratorio, el equipo midió el contenido total de fibra dietética tanto de los componentes integrales (cáscaras, pieles, semillas y tallos) como de las partes que se consumen habitualmente.

Los principales hallazgos mostraron que, en 10 de los 12 tipos de productos analizados, los componentes "de la raíz a la punta" contenían más fibra que las partes que se consumen habitualmente.

Por ejemplo, la cáscara de sandía contenía 2,10 g de fibra por cada 100 g, lo que equivale aproximadamente a la fibra de una rebanada de pan integral. Por otra parte, la piel y las semillas de la calabaza moscada contienen 9,25 g por cada 100 g, casi tanta fibra como un tazón de copos de salvado. Para hacer una idea aproximada, tan solo 100 g de piel y semillas de calabaza moscada (aproximadamente del tamaño de una manzana pequeña) podrían aportar casi un tercio de la ingesta diaria recomendada de fibra.

De esta forma, la cáscara y el corazón de la piña contienen un 453,7% (cinco veces) más de fibra que la pulpa. Comer solo la cáscara y el corazón de una piña podría aportar tanta fibra como comer cinco porciones de la pulpa. Sin embargo, los tallos del brócoli contienen un 28,4 % menos de fibra que los ramilletes que solemos comer, por lo que, en este caso, la mayoría de la gente ya está consumiendo la parte más rica en fibra. "La variación en el contenido de fibra entre las partes de los alimentos que consumimos y las que la mayoría desecha fue sorprendente", asegura la doctora Rachel Gibson, líder del proyecto y profesora titular de Nutrición y Dietética del Departamento de Ciencias de la Nutrición del King's College de Londres.

"En nuestro estudio, los componentes 'de la raíz a la punta' representaron entre el 25% y el 48% del peso total de los productos. Esto significa que desechamos una parte importante de los productos que compramos. Y estas son partes de la planta que podrían ayudarnos a paliar nuestra deficiencia de fibra dietética. Esto no es solo una pérdida nutricional, sino también económica; en la práctica, estás tirando a la basura una parte sustancial de lo que has pagado", agrega.

El doctor Balazs Bajka, profesor titular de Ciencias de la Nutrición, quien dirigió las pruebas de fibra de laboratorio en el estudio, añade: "Es importante destacar que no se trata de animar a la gente a comer '100 g de piel y semillas de calabaza' para aumentar la ingesta de fibra. Más bien, al aprovechar mejor las partes de las frutas y verduras que a menudo se pasan por alto en las comidas diarias, tenemos la oportunidad de aumentar la ingesta de fibra dietética de forma sencilla y sostenible. Investigaciones recientes también sugieren que consumir una mayor variedad de fuentes de fibra puede ayudar a maximizar los beneficios para la salud asociados con la fibra dietética".

Para comprender cómo las personas podrían empezar a incorporar estos alimentos a su dieta y obtener una mejor comprensión de las actitudes de la gente hacia ellos, los investigadores introdujeron un menú "de la raíz a la punta" en el King's College de Londres. Antes de su lanzamiento, probaron el concepto con un grupo de discusión formado por 40 empleados y estudiantes universitarios.

EL DESPERDICIO ALIMENTARIO Y LA FALTA DE FIBRA, DOS RETOS RELACIONADOS

Los comentarios de los participantes revelaron importantes obstáculos para el consumo de alimentos desde la raíz hasta la punta. El primero fue que la falta de información nutricional en línea, particularmente en las redes sociales, donde las tendencias cambian rápidamente y la credibilidad no está clara.

"Curiosamente, los participantes consideraron que los beneficios nutricionales, en particular el contenido de fibra, eran un factor motivador más importante que la sostenibilidad ambiental a la hora de decidir si adoptar una alimentación que aprovechara todas las partes de los alimentos", añade la autora principal, Georgia Browne, asistente de Investigación, King's College de Londres.

Si bien los investigadores destacan que una alimentación que aproveche todas las partes de los alimentos no requiere cambios drásticos en la dieta, sino simples modificaciones en la preparación de los alimentos, afirman que se necesitan cambios en la etapa de fabricación de alimentos o en los lugares a los que vamos a comer fuera para obtener resultados tangibles en la salud a nivel poblacional.

"En casa podemos hacer cosas como dejar la piel del kiwi, usar los tallos del brócoli en salteados o incorporar las semillas del pimiento a los platos. Sin embargo, para lograr un cambio real que reduzca el desperdicio de alimentos y mejore la ingesta de fibra a gran escala, sería estupendo que las empresas de catering y los fabricantes de alimentos investigaran qué desperdicios de frutas y verduras se generan y buscaran maneras de utilizarlos para mejorar la salubridad de las comidas", añade la doctora Gibson, especialista en el ámbito laboral, la dieta y la salud, así como en patrones alimentarios y salud.

Si bien la investigación aporta información valiosa, cabe señalar varias limitaciones. Por ejemplo, el estudio se centró en solo 12 tipos de productos, cada uno con su contenido de fibra medido en crudo (por lo que los métodos de cocción podrían alterar dicho contenido y su digestibilidad).

Los investigadores esperan que futuros estudios busquen comprender mejor cómo se puede implementar de manera práctica y segura la alimentación "de la raíz a la punta" en diversas poblaciones y entornos.

Para concluir, la doctora Gibson resume: "No se trata de la perfección ni de obligar a la gente a comer alimentos desagradables, sino de reconocer el valor nutricional de componentes que nos han condicionado a desechar, que es precisamente la razón por la que pusimos a prueba el menú de la raíz a la punta en King's. Incluso pequeños pasos para utilizar más la planta pueden tener beneficios acumulativos para la salud y el medio ambiente".

DOI: 10.1080/09637486.2026.2734852