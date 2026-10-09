¿Tienes hipertensión? Los alimentos ricos en potasio podrían no ser el problema que creías

Archivo - Comida sanda, dieta Dash. - TBRALNINA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comer más alimentos ricos en potasio suele formar parte de una dieta saludable para controlar la presión arterial, pero existe una duda especialmente importante para quienes toman determinados medicamentos: ¿puede hacer que el potasio en sangre suba demasiado? Un nuevo estudio aporta datos tranquilizadores sobre esta cuestión.

Investigadores del Centro Médico Beth Israel Deaconess de Boston han analizado qué ocurre cuando personas con hipertensión siguen una dieta DASH, rica en frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos y otros alimentos con potasio. Los resultados, presentados en las Sesiones Científicas sobre Hipertensión 2026 de la Asociación Estadounidense del Corazón, apuntan a que el potasio no aumentó hasta niveles peligrosos en los participantes que tomaban distintos fármacos para la presión arterial.

LA DIETA QUE PONE EL POTASIO EN EL CENTRO

La dieta DASH es un patrón alimentario diseñado para ayudar a controlar la presión arterial. Se basa en frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos y productos lácteos bajos en grasa, mientras limita la carne roja, la sal, los azúcares añadidos y las bebidas azucaradas.

El problema aparece porque algunos medicamentos utilizados para tratar la hipertensión pueden favorecer un aumento del potasio en sangre. La hiperpotasemia, cuando alcanza niveles elevados, puede alterar el ritmo cardíaco y supone un riesgo especialmente importante en personas con una función renal reducida.

El estudio analizó datos de los ensayos GoFresh y GoFresh Rx, realizados en adultos negros con hipertensión del área de Boston. Los investigadores tuvieron en cuenta distintos tratamientos, entre ellos IECA, ARA-II, diuréticos ahorradores de potasio y betabloqueantes, además del uso de antiinflamatorios no esteroideos.

EL POTASIO NO SUBIÓ HASTA NIVELES PELIGROSOS

Al comienzo del estudio, los niveles medios de potasio en sangre eran normales: 4,16 mmol/L entre quienes recibieron alimentos de la dieta DASH y 4,18 mmol/L en el grupo que compraba sus propios alimentos.

Tras analizar los resultados, los investigadores no observaron un aumento significativo del potasio en sangre entre quienes siguieron la intervención dietética. Tampoco encontraron diferencias relevantes según los medicamentos que tomaban los participantes.

En otras palabras, aumentar el consumo de alimentos ricos en potasio dentro de una dieta DASH no elevó el potasio hasta niveles peligrosos en esta población concreta.

QUIÉN DEBE TENER MÁS PRECAUCIÓN

Los autores, sin embargo, advierten de que estos resultados no permiten afirmar que la dieta sea segura para todas las personas con hipertensión. El estudio no incluyó a pacientes con enfermedad renal en estadio 4 o 5 ni a personas que ya tenían niveles elevados de potasio al inicio.

Además, todos los participantes eran personas negras residentes en el área de Boston, por lo que los resultados podrían no ser aplicables directamente a toda la población.

Por ello, los investigadores consideran necesario realizar nuevos estudios en personas con una función renal más deteriorada o con niveles de potasio inicialmente elevados. El objetivo será determinar hasta qué punto estos resultados pueden extenderse a otros pacientes que toman medicamentos para la presión arterial.